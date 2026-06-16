Сегодня 17:07 Время не решать, а отдыхать. Гороскоп на июль-2026 для всех знаков зодиака 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Интересное

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Большую часть июля 2026 года Меркурий будет ретроградным, а значит, от решительных действий лучше отказаться. Астрологи советуют посвятить месяц отдыху, но предупреждают: возможны сбои в транспорте, проблемы с бронированием отелей и задержки переводов. Кому из знаков зодиака повезет в финансах, а кому стоит сосредоточиться на работе — в гороскопе на июль от 360.ru.

Общая характеристика июля 2026 года Большая часть июля пройдет под влиянием ретроградного Меркурия. По этой причине второй летний месяц этого года совсем не подходит для каких-либо решительных действий и крутых изменений в жизни, рассказал 360.ru профессиональный таролог и астролог Борис Зак. «Лучшая стратегия — это отдых. Правда, будьте готовы к сбоям на транспорте и непонятным ситуациям, связанным с арендованными квартирами, домами и гостиницами, — повышается вероятность ошибок бронирования, задержек переводов оплат и прочих неурядиц», —отметил эксперт.

Интересно В 2026 году Меркурий будет ретроградным с 29 июня по 23 июля.

Как ретроградный Меркурий влияет на людей и события Астрологи объясняют, что ретроградный Меркурий — это не просто период неудач, как принято считать в массовой культуре. Это время пересмотра, переосмысления и возвращения к незавершенным делам. Энергия планеты в этот период направлена не вперед, а назад, поэтому попытки начать что-то новое часто наталкиваются на непреодолимые препятствия. Одно из самых заметных проявлений ретроградного Меркурия — проблемы с документами, переговорами и передачей информации. Люди жалуются на пропадающие письма, недопонимание в переписке, ошибки в договорах и задержки важных сообщений. Технические средства связи тоже дают сбои: зависают компьютеры, теряются файлы, а телефонные разговоры прерываются на самом важном месте. В деловой среде это время требует повышенного внимания к деталям и многократной проверки всех документов.

Фото: Svetlana Vozmilova/ Планета Меркурий на звездном небе / www.globallookpress.com

В период ретроградного Меркурия резко возрастает вероятность транспортных происшествий, задержек рейсов, потери багажа и путаницы с маршрутами. Астрологи советуют в это время особенно внимательно проверять билеты, бронирование и расписание. Планета приносит хаос и в повседневную жизнь: чаще ломается бытовая техника, зависают платежи в банках, теряются ключи и документы. Повышается вероятность ошибок в расчетах и путаницы с финансами. В личных отношениях ретроградный Меркурий часто провоцирует возвращение старых проблем и всплывание давно забытых конфликтов. В такие периоды не рекомендуется начинать новые рабочие проекты, менять место работы или подписывать долгосрочные контракты. Вероятность ошибок в документах и недопонимания с коллегами возрастет многократно. Однако время идеально подходит для завершения старых дел, анализа проделанной работы и исправления ранее допущенных ошибок. Овен Овнам в июле хорошо пройти курсы, связанные с нейросетями и другими современными технологиями. Начало месяца принесет им удачу в финансах, если представители знака не будут слишком скромничать. Во второй половине июля повысится придирчивость к любимому человеку — Зак посоветовал не быть слишком мелочными. Телец В июле Тельцов больше будет волновать тема денег. Успех будет, если научиться налаживать деловые отношения. В середине лета будут благоприятны деловые поездки. Зак не исключил вероятность краткосрочного служебного романа.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Близнецы Близнецам рекомендуется сделать акцент на более ярком проявлении собственного я. Особенно актуально это будет в рамках публичной деятельности. «А вот с деньгами стоит быть осторожнее — ретроградный Меркурий внесет путаницу в эту сферу жизни», — отметил астролог. Рак Раков ждет большая удача в финансовых вопросах, чему поспособствуют Юпитер и Венера, которые в июле будут гостить во Льве. «Могут поступать неожиданные деловые предложения — не стоит думать слишком долго, иначе они так же быстро испарятся, как и придут», — порекомендовал таролог. Одиноким представителям знака стоит искать пару на работе, отметил Зак. Лев Львам июль откроет новые возможности для саморазвития и экспериментов над личным имиджем. Если уделить этому внимание в первой половине месяца, то уже во второй можно будет наблюдать плоды своих стараний. Одиноким Львам Зак посоветовал проявляться и демонстрировать себя в обществе — будет выше вероятность привлечь к себе внимание интересных людей. Дева Девам лучше сосредоточиться на работе. Активная деятельность в этой сфере, а также курсы повышения квалификации поспособствуют продвижению по карьерной лестнице. Следует обратить внимание и на эзотерические инструменты — они в июле будут вам особенно полезны в решении важных жизненных вопросов.

Фото: Joko/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Весы Весам будет непросто на работе в июле — слишком сильно помешает ретроградный Меркурий. А вот публичная деятельность и выступления пройдут на ура. Поездки в отпуск принесут яркие и страстные курортные романы. Скорпион Скорпионов ждет удача в карьере, что напрямую скажется на их финансовом состоянии, а в первой половине месяца — и на личной жизни. По этой причине представителям знака, несмотря на ретроградный Меркурий, лучше уделить время рабочим вопросам. Стрелец Если у Стрельцов есть возможность отправиться за границу, лучше сделать это в середине лета. «Помимо этого, им стоит проявить активность и легкость в личных отношениях — партнер будет особенно рад инициативе представителей знака и предложениям поэкспериментировать», — отметил Зак.

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa / www.globallookpress.com

Козерог В первой половине месяца Козероги смогут удачно решить наболевшие вопросы. Основной акцент стоит сделать на работе, лучше всего — на качественном выполнении своих повседневных обязанностей. А вот в личных отношениях вероятно непонимание, бывшие партнеры могут напомнить о себе. Водолей Водолеям в июле будет тяжело сосредоточиться на выполнении своих рабочих обязанностей: повысится вероятность ошибок и сбоев техники. По этой причине месяц лучше посвятить отдыху и любимым хобби. «В любви Водолеям очень повезет. Те, кто находятся в отношениях, смогут укрепить их, а те, кто в поиске, — найти свою вторую половину», — рассказал астролог. Рыбы У Рыб, в отличие от Водолеев, все произойдет наоборот: будет тяжело сосредоточиться на личной жизни и понимать собственных детей. Рыб будет поджидать успех в профессиональной сфере. Первая половина месяца станет благоприятной для командировок.