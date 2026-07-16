Сегодня 18:34 Время действовать. Что делать в августе-2026 — сразу после ретроградного Меркурия Фото: Doukdouk/http://imagebroker.com/#/search / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Август 2026 года обещает стать долгожданной передышкой после июльского ретроградного Меркурия: можно смело покупать технику, менять работу и запускать проекты без страха ошибок. Кому из знаков повезет в финансах, почему Львы станут королями месяца, а Водолеям пора искать любовь, читайте в материале 360.ru.

Ретроградный Меркурий — все! Последний летний месяц 2026 года пройдет без влияния ретроградного Меркурия.

Интересно Ретроградный Меркурий в 2026 году будет трижды: 26 февраля — 20 марта (знак Рыб), 29 июня — 23 июля (знак Рака) и 24 октября — 13 ноября (знак Скорпиона).

«Можно больше не опасаться проблем в дороге, смело покупать технику, менять работу и приступать к реализации новых проектов. Эмоции тоже не будут мешать, как это было в июле, благодаря чему многие вздохнут с облегчением», — рассказал 360.ru таролог и астролог Борис Зак. В первую неделю месяца Венера — планета финансов — будет находиться в Деве. В это время важно вести учет денег. Седьмого числа она перейдет в знак партнерских Весов, и в этот период успех в финансах во многом будет зависеть от умения налаживать и поддерживать нужные связи. С 10-го числа необходимо полностью задействовать свое красноречие и умение показать себя, так как Меркурий перейдет в царственного Льва. В этом же знаке сейчас Юпитер, планета удачи, благодаря чему август будет благоволить тем, кто покажет себя с яркой стороны, а не предпочтет отсиживаться в тени. Особенно повезет в этом месяце маркетологам, рекламщикам, пиарщикам и тем, кто связан с медиаиндустрией.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Гороскоп на август 2026 года для всех знаков зодиака Овен Овнам в этом месяце стоит сделать акцент на демонстрации своих талантов. Это позволит им найти надежных партнеров как в деловой, так и в личной жизни. Телец У Тельцов хорошо пойдут дела, связанные с семейными отношениями и недвижимостью. Зак посоветовал им проявлять чуть больше эгоизма в августе, соблюдая меру. Работа будет спориться при сотрудничестве с коллегами: будет не время для игры в одиночку. Близнецы Близнецам стоит проявить повышенную активность в зарабатывании денег. Финансы придут через демонстрацию талантов в публичных организациях и на широкой публике. Раки Раки с середины месяца особенно преуспеют в деньгах, если не будут немы, как рыбы. Также им стоит сделать упор на наведении порядка и уюта в доме: будет самое время обновить интерьер.

Фото: Медиасток.рф

Лев Львы станут королями августа. Им нужно показать себя во всей красе, и тогда Юпитер — планета удачи, которая совершит путешествие по их знаку в августе, — в этом поможет. Поездки и командировки сулят представителям знака дополнительный доход. А еще Львы могут узнать чужие тайны. Дева Август будет финансово успешным для Дев. В делах поможет работа с астрологом и тарологом. Месяц станет хорошим временем для благотворительности. Весы Весы, которые заняты общественной и политической деятельностью, а также те, чья работа связана с выступлениями, в августе особенно преуспеют в этих сферах, что положительно скажется на их карьерном продвижении. Время будет благоприятно для поездок в путешествия, особенно за рубеж. Скорпион Для Скорпионов август станет временем успехов в карьере. Им особенно важно будет демонстрировать свои успехи и много говорить, заявлять о себе для продвижения по карьерной лестнице.

Фото: Медиасток.рф