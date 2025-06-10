Сегодня 15:10 Вперед, за грибами! Когда и куда выходить на тихую охоту в Подмосковье в 2025 году Миколог Комиссаров рассказал, как отличить съедобные грибы от ложных 0 0 0 Фото: Киржач, Владимирская область. Сергей Прокофьев / 360.ru Эксклюзив

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В Подмосковье начался грибной бум. Любители тихой охоты уже находят первые белые в лесах. Какие места считаются самыми грибными, как отличить съедобный от ложного, в какое время уходить на поиски, где и какие грибы искать — в материале 360.ru.

Когда и за какими грибами идти в Московской области Для грибников существует условный календарь, рассказал 360.ru миколог сотрудник кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова Никита Комиссаров. «Большинство дат написали давно, но из-за изменения климата они могли „поехать“. Чаще — вперед из-за глобального потепления», — пояснил эксперт. В 2025 году грибы появились раньше обычного. Вероятные причины: обильные дожди в конце мая, температурные качели весной с повторявшимися оттепелями и заморозками. Влияние может оказывать и общее потепление климата в регионе. «Ранней весной в Подмосковье уже видели вешенки. Поэтому появление белых грибов так рано — логично. Но это нетипичная картина для региона. Обычно белые начинают собирать в конце июня — начале июля», — отметил Комиссаров.

Фото: Раменский округ / 360.ru

Июнь В первый месяц лета ищут опята, подберезовики, подосиновики, маслята, белые, сыроежки. «Летние опята уже массово развиваются: с конца мая по начало июня. Подберезовики и белые же позже: обычно к концу июня — началу июля. Потом их можно встретить вплоть до начала осени», — рассказал миколог.

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Июль Лисички начинаются примерно в начале июля. «Единичные находки бывают и в первых числах июня. Это связано с большим количеством дождей и потеплением климата», — объяснил эксперт. Помимо лисичек и вышеперечисленных грибов, в лесах Московской области в июле собирают грузди и шампиньоны.

Фото: Киржач, Владимирская область. Сергей Прокофьев / 360.ru

Август В последнем летнем месяце появляются еще и рыжики. Также можно идти за белыми, подосиновиками, опятами и другими уже упомянутыми грибами. Осень В сентябре и октябре любители тихой охоты могут встретить в подмосковных лесах все, что растет летом. Если осень теплая, то в ноябре находят еще и вешенки, а также поздние опята. Где в Московской области какие грибы искать В Подмосковье растут четыре категории плодовых тел. К съедобным относят грузди, рыжики, белые. Ко второй группе причисляют опята, маслята, подосиновики, волнушки, к третьей — лисички, сыроежки, сморчки. Четвертая категория — условно съедобные грибы. Таковыми считают дубовики, козляки, веселки, перечные и каштановые. Их лучше обходить стороной.

Фото: Киржач, Владимирская область. Сергей Прокофьев / 360.ru

Белые грибы растут в лиственных, смешанных и хвойных лесах;

Грузди — лиственные и смешанные;

Подберезовик — лиственные и смешанные;

Подосиновики — лиственные, смешанные, мелколесье;

Сыроежки — лиственные, смешанные, хвойные;

Лисички — лиственные и хвойные;

Рыжики — сосновые и еловые;

Опята — лиственные, любят гнилую древесину;

Маслята — хвойные и смешанные леса;

Сморчки — лиственные, смешанные и хвойные;

Моховики — лиственные, смешанные и хвойные;

Вешенки — лиственные, смешанные и хвойные;

Шампиньоны — луга, поля, опушки и полянки в лесах.

Фото: Ногинск, Вероника Сайдингова / 360.ru

Топ-5 самых грибных мест в Подмосковье по версии миколога На территории Москвы и Московской области много грибных мест, отметил Комиссаров. Это городские лесопарки, такие как Битцевский, Лосиноостровский, Серебряноборский. В сторону Лыткарина есть территории, где довольно много грибов. По крайней мере, их там собирают. И в районе Истры тоже, потому что в этих местах относительно чистые леса.

Фото: Деревня Валищево, Подольский округ / 360.ru

Как отличить ложные грибы от съедобных В первую очередь следует обратить внимание на запах. «Например, сейчас в парках и на улицах слышен приятный грибной аромат. Он исходит от двухкольцевого шампиньона. Его путают с ложным грибом — шампиньоном желтеющим», — рассказал Комиссаров. Последний желтеет при повреждении плодового тела и источает неприятный запах аммиака и химикатов. Также нужно изучить внешний вид, изменение цвета при повреждении плодового тела. Например, у ложного подосиновика шляпка темнее, чем у настоящего. У съедобного цвет среза ножки не меняется, в отличие от антагониста. Настоящие опята можно отличить от несъедобных по буроватой и коричнево-желтой чешуйчатой шляпке. Она должна быть бледной, тогда как у ложного опенка очень яркая — коричнево-красная или ржавого цвета. Также у съедобного гриба приятный аромат, а его опасный брат отдает плесенью и сырой землей.

Фото: Раменский округ / 360.ru

Что еще нужно знать перед походом за грибами в лес Когда ходить на тихую охоту Отправляться за грибами лучше всего после долгих дождей. «При продолжении ливней два-три дня стоит подождать еще пару суток. За это время грибы напитаются водой и успеют развиться», — объяснил эксперт. Что надеть Комиссаров посоветовал выбирать для леса яркую одежду. «Если человек потеряется, спасателям и волонтерам будет проще его найти», — отметил миколог. Кроме того, такое обмундирование поможет сразу увидеть на себе клеща. «Московская область, в общем-то, не энцефалитный район, но риск никто не отменял», — пояснил Комиссаров. Чтобы насекомое не заползло под одежду, нужно заправлять штаны в носки, футболки в брюки, надеть головной убор и убрать длинные волосы под кофту. После леса следует внимательно себя осмотреть.

Фото: 360.ru

Кого и что взять с собой в лес В лесах много комаров, поэтому не следует забывать про защиту от кровососущих. Это различные спреи и репелленты. «Желательно не ходить в одиночку. Выбираться за город с супругом или другом, а еще лучше — с опытным грибником», — посоветовал Комиссаров. Миколог порекомендовал не брать в корзину малознакомые грибы. Стоит собирать только те, в которых есть уверенность.