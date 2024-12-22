Сегодня 19:51 Восточный гороскоп на 2025 год. Каким знакам особенно повезет? 0 0 0 Фото: David Clode / Unsplash Интересное

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Восточный гороскоп на 2025-й, рассчитанный по годам, обещает интересные события для каждого знака. Что принесет людям год Змеи, какие изменения и возможности ждут именно вас — в материале 360.ru.

Год Змеи — 2025 по-китайски: чего ожидать По восточному календарю год Змеи начнется в новолуние 29 января в 15:37 по московскому времени, рассказала 360.ru астролог Алина Сафронова. «Змея считается на Западе весьма трудным и опасным знаком с негативным окрасом. Однако по восточному мировоззрению Змея символизирует волновую природу и, подобно Дракону, олицетворяет способ жизни земной природы. Поэтому можно сказать, что Змея — тот же Дракон, но приспособившийся к земным энергиям», — уточнила эксперт.

Интересно В Китае считают, что Змея занимает шестое место среди знаков. По легенде, когда она пришла на совет к небесному императору, где распределяли порядок следования 12 знаков, то опоздала, поскольку, несмотря на свою мудрость, медлительна. За опоздание Змею наказали и дали шестое место в цикле знаков. В Китае считают, что Змея занимает шестое место среди знаков. По легенде, когда она пришла на совет к небесному императору, где распределяли порядок следования 12 знаков, то опоздала, поскольку, несмотря на свою мудрость, медлительна. За опоздание Змею наказали и дали шестое место в цикле знаков.

На Востоке Змея символизирует принципы эволюции и адаптацию к земным условиям. В ее год часто происходит разделение сил добра и зла, перевороты, изменения. «Например, это было в России: в 1905 году — первая революция, Кровавое воскресенье, в 1917-м — Октябрьская революция, отречение Николая II, 1929-й — год великого перелома в СССР, 1941-й — Великая Отечественная, 1953-й — кремлевский переворот и так далее», — объяснила астролог.

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В год Змеи проверяются на прочность цели в зависимости от духовной устремленности человека и его способности выдерживать испытания. Вибрации года Деревянной Змеи будут способствовать раскрытию интуиции, магических способностей, усилению энергетического потенциала, очищению подсознания. Кто-то сможет обнаружить в себе способности к целительству, телепатии, экстрасенсорике, гипнозу. Вторая половина 2025 года окажется более спокойной. Любовь и отношения Год обещает быть гармоничным для личных отношений. Тем, кто находится в поиске партнера, стоит проявлять инициативу и быть открытыми для новых знакомств. Семейным парам необходимо работать над укреплением связи и не забывать о романтике. Деньги и карьера Год Змеи обещает быть продуктивным в сфере карьеры и финансов. Тем, кто готов проявить решимость и гибкость, откроются новые возможности для роста и развития. Важно сохранять баланс между работой и личной жизнью, чтобы избежать выгорания. Здоровье В сфере здоровья 2025 год будет спокойным, но потребует внимания к профилактике. Уделите время укреплению иммунитета, заботьтесь о себе, чтобы избежать возможных проблем. Регулярные осмотры и здоровый образ жизни помогут сохранить баланс и хорошее самочувствие.

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Каким знакам восточного гороскопа особенно повезет в год Змеи Знаки, которые дружат со Змеей: Бык, Кролик, Коза, Обезьяна. Их в 2025 году может ожидать успех и процветание в различных сферах жизни. Кому надо быть осторожнее в 2025 году Особенно осторожными стоит быть людям, которые работают в сферах с высоким уровнем ответственности и риска. Это врачи, пожарные, спасатели, военные, представители профессий, где требуется высокая концентрация внимания и быстрая реакция.

Интересно Осторожность не помешает тем, кто занимается экстремальными видами спорта или часто путешествует. Важно соблюдать правила безопасности и заботиться о своем здоровье. Осторожность не помешает тем, кто занимается экстремальными видами спорта или часто путешествует. Важно соблюдать правила безопасности и заботиться о своем здоровье.

Также эксперты рекомендуют быть осторожным в финансовых вопросах, избегать сомнительных сделок и тщательно проверять информацию перед принятием решений.

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Гороскоп по восточному календарю на год Змеи — 2025 С гороскопом по китайскому календарю на 2025 год 360.ru помог эзотерик Сергей Шмелев. Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2020) Для Крыс год Змеи готовит испытания. Они не очень дружат, хоть и имеют общие черты. Стоит умерить свои амбиции и не пользоваться людьми ради своей выгоды. Иначе это может дорого обойтись: потерей репутации, в том числе работы. Нужно быть сдержанными и продумывать каждый шаг. Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) Быки в 2025-м будут ощущать любовь к стабильности. Целеустремленность и ответственность помогут им спокойно и уверенно быть хозяевами положения. Они будут чувствовать, как будто это их год, получится реализовать свои идеи. Все то, что обычно давалось с трудом, будет получаться легче. Главное — быть чуткими к себе и окружающим, не зазнаваться. Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) Для Тигров 2025 год окажется временем обдуманных и взвешенных действий. Нужно прекратить хвататься за все подряд, хвастаться перед другими, следует быть скромными, четкими и конкретными в своих желаниях. Нужно подчиниться разуму, а идеи реализуются за счет спокойствия. Представители этого знака будут стоять как на песке, то есть находиться в зыбком, неустойчивом положении. Это год, когда все можно разрушить в один момент.

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Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023) Для Кроликов новый год будет легким. Им можно смело идти вперед и не оглядываться назад. Чуткость и чувствительность, которые объединяют Кроликов со Змеей, будут главным оружием. Они смогут завязать новые отношения, связи, которые в будущем принесут развитие и пользу. Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024) Для импульсивных Драконов год будет непростым, поскольку их напористость не вяжется с хитростью и медлительностью Змеи: 2025-й станет годом испытаний. По финансам и личной жизни никаких проблем быть не должно, но справляться со своим характером придется. Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025) Для хозяина этого года Змеи настанет время сбора урожая. Все, что ранее представители этого знака делали, будь то бизнес или отношения, воздастся. Нельзя сказать, что это случайность, скорее наоборот — закономерность высшего порядка. Успех в сфере финансов будет зависеть от человека. Появятся возможности, которыми нужно пользоваться. Главное — следить за здоровьем. Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Для Лошади 2025 год тоже окажется непростым: Змея не даст представителям этого знака проявить себя в полной мере. Грандиозных планов строить не нужно, лучше сосредоточиться на настоящем. Это будет годом разгона для успеха в будущем.

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Овца (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) В 2025 году Овцы поменяют свое мировосприятие. Оно будет напоминать мышление художников или философов. Важно не запрещать себе творить: если хочется запустить бизнес или сделать продукт в творческой сфере, то это самое подходящее время. Если на пути встретятся духовные наставники, не нужно им отказывать. Они смогут многому научить Овец. Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) Для Обезьяны наступающий год станет временем для внутренних трансформаций. Звезд с неба представителям этого знака хватать не придется. Сосредоточьтесь и относитесь ко всему по-философски. Нужно быть осторожными, потому что может быть риск наткнуться на нечестных людей. Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) Грядущий год будет еще одним ярким периодом в жизни Петухов. Они проявят особый магнетизм, будет сыпаться большое количество предложений. Кроме того, будет много перспектив, начнут встречаться правильные люди. В этом потоке важно распорядиться своим временем и не тратить его впустую, оставаться честными. Придется научиться хранить тайны, не использовать их со злым умыслом. Не ведитесь ни на какие опасные искушения. Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) Для Собаки 2025-й будет периодом сложностей и конфликтов. Представителям этого знака следует держать свои взгляды, намерения и секреты при себе.

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Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1995, 2007, 2019) Для Свиньи настанет время для самопознания и самосовершенствования. Достаточно удачный год в разных сферах, можно браться за все, что хочется. Важно дойти до глубины своей души, переосмыслить жизнь и выбрать правильную профессию. Как встречать год Деревянной Змеи Астролог Алина Сафронова дала несколько советов, как правильно встретить год Змеи, чтобы он принес удачу и счастье.

Желательно использовать зеленовато-голубые и желтые цвета в одежде и интерьере. Змея — хладнокровное животное, поэтому нежелательно употреблять продукты, охлаждающие организм: замороженные продукты, лед, крепкие алкогольные напитки, вызывающие застой и угнетение печени и обменных процессов в организме. Алина Сафронова

Кроме того, уменьшите количество соленых и копченых продуктов, приводящих к отекам и накоплению избыточной энергии стихии Воды.