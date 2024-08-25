Сегодня 18:00 Восточная сказка стала драмой. Пожилой турок оставил молодую россиянку одну с 22 детьми Аca.ru: турок сел в тюрьму и оставил молодую россиянку одну с 22 детьми 0 0 0 Интересное

Турция

Дети

В Грузии драматично завершилась необычная история любви молодой россиянки Кристины Гагаркиной и турецкого миллионера Галипа Озтюрка. Семья наделала много шума, когда обзавелась двумя десятками детей. В один момент восточная сказка оборвалась — бизнесмен сел в тюрьму, а его возлюбленная теперь растит весь «детский сад» в одиночку. Подробности этой истории — в материале 360.ru.

Знакомство в Батуми Кристина в возрасте 19 лет впервые выехала за границу, еще и в одиночестве, оставив в Москве свою двухлетнюю дочь под присмотром бабушки. Девушка решила просто отдохнуть и отправилась в солнечную Грузию. В первый же вечер молодая россиянка посетила ресторан с открытой верандой, где ее и заметил турок Галип Озтюрк. Бизнесмен-миллиардер сразу же разглядел девушку — она поразила его в самое сердце. Он сам подсел к ее столику и начал беседу. Кристина почувствовала взаимную симпатию. Девушку не смутила даже разница в возрасте: на момент знакомства Галипу было более 50 лет, сообщило издание Runews24. В тот же вечер предприниматель сделал Кристине предложение и пообещал, что та не будет знать нужды, а в их доме будет много детей. Гагаркина призналась, что очень любит малышей и хотела бы стать многодетной матерью. Но она не могла даже представить, что у будущего мужа в голове трехзначное число. «Изначально я рассказывала мужу, еще при знакомстве, о своей любви к детям, что мечтаю иметь большую семью, что хочу свой детский садик. Он воспринял мои слова как призыв к действию. Подарил мне большую семью, ну и детский сад, можно сказать, теперь тоже есть, только свой, семейный», — привел слова девушки сайт Woman.ru.

Фото: Pxhere

Как появились на свет 22 ребенка Пара расписалась через считанные недели после знакомства. Сразу после обмена кольцами Галип снова заговорил о детях. У семьи появилась мечта — иметь 105 детей, а Гагаркина обещала рожать мужу каждый год по ребенку. Самостоятельно девушка не справилась бы с такой сложной задачей, поэтому супруги подключили к вопросу суррогатных матерей. Галип обратился в агентство, где паре подобрали женщин, а затем он сам отбирал кандидаток и контролировал, чтобы они соблюдали режим дня и достойно вели себя во время беременности, сообщил «Царьград». Первенец появился на свет в марте 2020 года, а к январю 2021-го уже родилась 10-я малышка. Семья потратила на суррогатных мам 168 тысяч евро, 90 тысяч евро ушло на оплату нянь и домработниц — дел им прибавлялось с каждым месяцем. К 2023 году в семье турка появились 22 малыша, и все очень похожие на папу. Сама Кристина шутила, что у нее теперь собственный детский сад. «Я выстраиваю систему воспитания, питания, обучения. У меня есть помощницы, но они лишь исполняют указания, которые я готовлю, прорабатывая каждое действие до мелочей», — поделилась девушка.

Фото: Pxhere

Сказка кончилась Городской суд Батуми поставил точку в этих отношениях. В 2023 году миллионера приговорили к восьми годам тюрьмы за незаконное приобретение и хранение психотропных веществ. Оказалось, что у мужчины темное прошлое. В 2018 году он бежал из Турции, где его обвинили в подстрекательстве к убийству. Поводом для этого стала кровная месть. В 2003 году Озтюрка судили за создание преступной организации, которая занималась мошенничеством. Но позже мужчину освободили. Пять лет спустя он попался снова — на махинациях на Стамбульской фондовой бирже. В 2012 году Галип опять попал в тюрьму. Кристина в свою очередь защищает любимого и надеется, что ее избранник выйдет на свободу раньше срока, сообщило издание Аca.ru. «Мой муж — образец для подражания. Он очень любящий, заботливый, всегда и во всем справедлив!» — сказала девушка.

Фото: Pxhere

Сейчас Кристина с 22 детьми живет в Грузии. Россиянка ведет микроблог на нескольких языках и делится советами по воспитанию малышей. Молодую женщину поддерживает ее мама и взрослые дети Галипа от предыдущего брака. Ранее в Москве возбудили уголовное дело по факту торговли детьми. Фигурантами стали многодетные матери. Одна из женщин воспитывала 15 детей и уверяла, что они родные. Но ДНК-тесты это не подтвердили. Суд предположил, что фигурантка выкупала детей у других женщин и подделывала документы.