Сегодня 02:37 Дочь предала, от сестры отрекся. Куда пропал и что скрывает звезда «Дальнобойщиков» Владимир Гостюхин 0 0 0 Фото: www.globallookpress.com Интересное

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Роли Владимира Гостюхина всегда заставляли биться чаще сердца зрителей. Но за кадром в жизнь звезды «Дальнобойщиков» развернулась настоящая драма: четыре брака, громкие скандалы, споры из-за Украины. Почему Гостюхин отрекся от родной дочери и сестры, как относится к СВО и где он сейчас — в материале 360.ru.

Отец — солдат, мать — артистка Владимир Васильевич Гостюхин появился на свет 10 марта 1946 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец, Василий Павлович, прошел Великую Отечественную войну, был политруком, получил тяжелое ранение, а после войны возглавлял Дом культуры в Алапаевске. Мать, Александра Ивановна, руководила магазином и увлекалась самодеятельным театром. Творческая жилка передалась и старшей сестре Марине, которая мечтала стать артисткой. Владимира Гостюхина спасла армия Гостюхин и сам увлекался театром. В 24 года он уехал в Москву, успешно поступил в престижный Государственный институт театрального искусства имени Анатолия Луначарского, но в последние годы обучения сдал. Мать артиста погибла в автокатастрофе, будущий «дальнобойщик» принялся крепко пить. В 1970 году Гостюхина призвали в армию. Позднее актер вспоминал службу с теплотой и отмечал, что благодаря дисциплине сумел прийти в себя, писали «Гомельские ведомости». «Армия сыграла положительную роль в моей жизни. Я не жалел и не жалею о тех годах, я часто их вспоминаю, открыто горжусь своим военным прошлым и даже считаю тех, кто не служил в Вооруженных силах, немного ущербными», — говорил Гостюхин.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Как Гостюхин стал главным «дальнобойщиком» После демобилизации Владимир Гостюхин устроился в Центральный театр Советской Армии, где сначала трудился мебельщиком-реквизитором, а затем вышел на сцену как актер. Карьера в кино началась с небольших ролей. В 1970 году он дебютировал в фильмах «Был месяц май» и «Сердце России». Настоящий прорыв случился в 1976 году с ролью Рыбака в драме Ларисы Шепитько «Восхождение» — картина получила «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале, а Гостюхин — признание зрителей и критиков. Затем последовали роли Алексея Красильникова в «Хождении по мукам» (1977) и старшины Кацубы в фильме «Старшина» (1979), который сам актер считает одной из своих лучших работ. С 1980-х Гостюхин обосновался в Минске, где стал актером Театра-студии киноактера. За следующие десятилетия он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах: «Моонзунд», «В поисках капитана Гранта», «Охота на изюбря» и, конечно, «Дальнобойщики», где его дуэт с Владиславом Галкиным покорил миллионы зрителей. Сегодня он — народный артист Белоруссии, заслуженный артист РСФСР и обладатель множества наград, включая Госпремию СССР. Гостюхин против Булата Окуджавы Актер неоднозначно относится к советской власти. Стремление к идеалам всеобщего равенства Гостюхин одобрял, но, как человек православный, неоднократно осуждал СССР за разрушение национальных традиций. Вступать в КПСС актер в свое время отказался — позднее заявил, что уже тогда понял: «Система прогнила насквозь». Скандалы сопровождали артиста и позднее. В 1993 году он публично сломал и растоптал пластинку с песнями Булата Окуджавы, возмутившись тем, что бард поддержал силовой разгон Верховного Совета России. Этот поступок вызвал бурю эмоций в культурной среде, но Гостюхин остался непреклонен. Впрочем, сам Окуджава на такие действия никак не отреагировал.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Знатный гуляка. Четыре брака и три дочери Личная жизнь Гостюхина — это настоящая сага. Первый брак с Галиной случился в студенческие годы и быстро распался. Второй женой стала Зинаида, ассистент художника по костюмам. В 1972 году она родила ему дочь Ирину, но через пять лет супруги разошлись. Третья жена, Светлана, работала художником-гримером. С ней актер познакомился в Минске, куда переехал в 1980-х. В 1982 году у пары появилась дочь Маргарита. Этот брак продержался до 2000 года. После развода Гостюхин женился на актрисе Алле Пролич, с которой живет и по сей день. Судьба дочерей артиста сложилась по-разному. Маргарита сегодня работает гримером в «Беларусьфильме». Ирина трудилась в торговле, а затем и в системе «Аэрофлота». Поддержал «Батьку» Владимир Гостюхин никогда не боялся высказывать свое мнение, даже если оно шло вразрез с общественным. Он — давний сторонник президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого называет «настоящим мужиком». В 1990-х актер даже стал одним из представителей Республиканской партии труда и справедливости, которая выступает за сильную власть и патриотизм. Гостюхин и в 2020 году, после протестов в Белоруссии, публиковал в СМИ поддерживающие Лукашенко письма.

Фото: РИА «Новости»

Первый скандал с Украиной Взгляды Владимира Гостюхина на украинские события 2013–2014 годов привели к первому громкому скандалу — по крайней мере, на Украине. В 2015 году эта страна внесла Гостюхина в «черный список» за поддержку воссоединения Крыма с Россией, запретив ему въезд. Актер не скрывал своего презрения к новой украинской власти, называя ее «бандеровской», как отмечал телеканал «Царьград».

Уважение к своему народу и корням должно быть, но позиция сегодняшней Украины смертельна. Она не должна победить. А на Украине люди заражены ложью еще с 2013 года. Владимир Гостюхин

Заводная кукла Зеленский Артист Гостюхин приезжает на Донбасс регулярно, начиная с 2014 года. Об украинском лидере актер часто высказывался крайне нелицеприятно. «Я видел в нем дешевку, куклу. На Зеленского уже тогда все ставили, потому что понимали, что им будет легко управлять. Он красиво, умело выступал и сейчас ничего не говорит от себя. Зеленский заводная кукла, которая надоела Украине», — цитировал Гостюхина StarHit. Как Гостюхин относится к спецоперации С началом спецоперации на Украине в феврале 2022 года Гостюхин не стал отмалчиваться. Он открыто поддержал действия России, заявив в интервью: «Нацизм уговорами не убрать, его надо уничтожить». Актер вновь отметил, что в Донбассе он своими глазами видел разрушения и страдания людей, которые приписывал действиям украинских военных. Гостюхин также критиковал коллег по цеху, которые осудили действия российской армии, а затем покинули Россию. Некоторые из таких артистов при этом ранее играли советских солдат в кино. «Мне на них абсолютно начхать! Про себя же скажу так: чтобы глубоко и по-настоящему играть свою роль, надо быть патриотом. Надо все это чувствовать», — цитировала Владимира Гостюхина газета aif.ru. В мае 2022 года Латвия также запретила ему въезд, обвинив в поддержке спецоперации. В ответ актер лишь пожимал плечами/

Фото: Server Amzayev/Russian Look / www.globallookpress.com

Сестра-украинка довела до истерики Политические убеждения Гостюхина дорого ему обошлись. В 2022 году он разорвал отношения с родной сестрой, живущей в Харькове. «Бандеровская пропаганда заморочила ей голову, невозможно разговаривать! Она жила в Харькове, у нас родственников там достаточно было. Когда началась спецоперация, она в Харькове была, я выслал ей песню, <…> и что началось, <…> Самого оголтелого фашиста, такую антирусскую речь выдала. <…> Со мной, в общем, истерика была», — рассказывал Гостюхин. За что Гостюхин отрекся от родной дочери Еще более болезненной стала ситуация с дочерью Александрой. Она родилась в 1986 году от тележурналистки Татьяны, окончила журфак МГУ и уехала в США, где вышла замуж за афроамериканца. После начала спецоперации Александра заняла проукраинскую позицию и отказалась поддерживать отца. Сам Гостюхин не хотел, чтобы Александра уезжала в Соединенные Штаты. Он считал, что у дочери были бы большие перспективы в российском кинематографе. После начала спецоперации, рассказывал артист, дочь стала смотреть на сложившуюся на Украине ситуацию «по-американски».

Она отрицает Россию. Отказалась от России. И мы с ней не общаемся, потому что я писал. Она не отвечала. <…> сделала свой выбор не в сторону России. Владимир Гостюхин

Этот разлад стал для него тяжелым ударом, но Гостюхин похоже, не намерен менять свои взгляды ради примирения.