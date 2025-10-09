Сегодня 14:55 Вяжет не только бабушка. Как выбрать вкусную хурму осенью 2025 года Врач Соломатина рассказала, кому противопоказана хурма 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Сезон хурмы в разгаре, и ничто не омрачает так, как ее вяжущий вкус. Однако опытные покупатели знают хитрости, по которым можно определить мягкий и сладкий плод. Как выбрать вкусную хурму и не ошибиться и в чем ее полезные свойства — в материале 360.ru.

Как выбрать хорошую хурму Первым делом следует обращать внимание на сорт: есть вяжущие и невяжущие. Вот несколько самых популярных, которые можно купить в России: Королек, или шоколадный, хиакуме. Сладкая и невязкая даже в незрелом виде. Круглая, приплюснутая форма. Кожица тонкая, гладкая;

Инжирная, или ромашка. Приплюснутые плоды с характерными сечениями на кожице. Не вяжет, даже если твердая;

Бычье сердце, или помидорная. Конические плоды становятся сладкими и мягкими после полного созревания;

Шарон — твердая хурма с деликатным вкусом. Не требует мягкости;

Шиш бурун — сорт из Азербайджана, хурма мягкая, сладкая, с цветочным ароматом.

Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / www.globallookpress.com

Следует смотреть на цвет плода. Более яркая хурма зрелая и, соответственно, вкусная, рассказала 360.ru генеральный директор ИА Fruitnews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Важно учитывать и сорт. Если для него характерен оранжевый цвет, то стоит выбирать самый оранжевый фрукт, если желтый — самую желтую хурму. У шоколадного сорта мякоть может быть коричневой и просвечивать через тонкую кожицу. Обратить внимание следует и на форму плода.

Самым понятным признаком вяжущих сортов называют острый кончик. У невяжущих округлая форма, а вот у вяжущих, как правило, обратная сторона заострена Ирина Козий

Вяжущую хурму обычно покупают очень мягкой — визуально она будет выглядеть спелой, почти течь в руках. Невяжущие сорта не становятся такими в процессе хранения и могут сохранять жесткость и хрусткость, но в то же время оставаться сладкими и не вязать. Существует несколько технологий, которые позволяют этого добиться. Например, обработка углекислым газом, уточнила эксперт. «Таким образом обрабатывали испанскую хурму: остренькую, достаточно плотную, но тем не менее невяжущую», — отметила Козий.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Как «дозреть» хурму Твердую и вязкую хурму можно оставить доспевать. «Просто положить на какое-то время, периодически проверяя. Вяжущие сорта станут мягче и прозрачнее, светящимися изнутри и сладкими», — отметила Козий. Однако если ее собрали зеленой, то от дозревания не нужно ждать ничего хорошего — скорее всего, фрукт просто испортится. Кроме того, можно заморозить хурму — подойдет для вяжущих сортов. Плод станет нейтральным по вкусу, но не потеряет своих полезных свойств.

Фото: Anvar Galeev/Russian Look / www.globallookpress.com

Как правильно хранить хурму Способ хранения хурмы зависит от ее спелости. Твердый фрукт лучше всего держать при комнатной температуре, в хорошо проветриваемом месте, вдали от солнечных лучей. Чтобы ускорить созревание, можно положить хурму в один бумажный пакет с яблоками или бананами. Они выделяют этилен, который действует как природный стимулятор созревания. Хранить фрукт в таких условиях можно до одной-двух недель. Спелые плоды подвержены быстрой порче. Их следует положить в холодильник немытыми, так как влага ускорит гниение — промывать строго перед едой. Можно завернуть каждый фрукт в бумажное полотенце. Хранить не более двух-четырех дней.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Польза хурмы Фрукт содержит множество полезных для организма веществ. Например, в 100 граммах хурмы — одна треть суточной нормы витамина С, рассказала 360.ru врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. «В ней очень много бета-каротина — того самого пигмента, который дает оранжевый цвет. Бета-каротин считается предшественником витамина А: он нужен для зрения, иммунной системы, обновления слизистых. В период простуд вирусу сложнее проникнуть в клетку, если слизистая будет крепкой», — объяснила врач. Еще в хурме содержится: много калия. Он выводит излишки жидкости из организма, понижает давление, необходим для исправной работы сердечно-сосудистой системы;

магний, который помогает сердечно-сосудистой системе нормально функционировать, нужен для костной системы, успокаивает и снимает спазмы мышц, необходим для выработки энергии;

Фото: РИА «Новости»

йод — участвует в синтезе гормонов щитовидной железы, регулирующих обмен веществ, рост и развитие организма;

танины — защищают клетки от окислительного стресса благодаря антиоксидантным свойствам, укрепляют сосуды, способствуют дезинтоксикации за счет связывания токсинов. Чем менее зрелая хурма, чем больше в ней танинов. «В сорте королек практически нет танинов или очень мало. Особенно в опыленных», — уточнила Соломатина.

Однако танины, с другой стороны, способствуют накапливанию в организме вредных веществ: солей тяжелых металлов, остатков поломанных клеток, вирусов, бактерий. Из-за этого может возникнуть непроходимость кишечника.

Хурма, несмотря на всю полезность, может вызвать запор. По этой причине врач посоветовала есть в течение дня не более двух-трех средних плодов, желательно не единоразово, и пить много воды. Кроме того, фрукт очень сладкий, а большое количество сахара полезно далеко не всем, даже если это несколько компенсируется клетчаткой. По этой причине хурму лучше избегать людям с инсулинорезистентностью, такими состояниями, как диабет или преддиабет, лишний вес, заболеваниями ЖКТ. Также Соломатина порекомендовала не смешивать хурму с молочными продуктами, например, не добавлять в каши или молочные коктейли.

Фото: РИА «Новости»

Что можно приготовить из хурмы, если она невкусная Даже если хурма оказалась вязкой и твердой, выкидывать ее не стоит — ведь из фрукта можно что-то приготовить. Это может быть: сладкая выпечка;

пудинг или мусс;

соус для десертов;

сорбет;

смузи;

варенье или джем. Например, для влажного кекса с хурмой и корицей понадобится: две-три крупные хурмы;

260 граммов пшеничной муки;

150 граммов сахара;

два куриных яйца;

120 миллилитров растительного масла;

две чайные ложки разрыхлителя;

половина чайной ложки соды;

половина чайной ложки соли;

одна чайная ложка молотой корицы;

половина чайной ложки молотого имбиря — по желанию;

щепотка мускатного ореха;

одна чайная ложка ванильного экстракта;

для украшения — сахарная пудра.

Фото: Andrey Turusov/Russian Look / www.globallookpress.com

Вязкую хурму на сутки поместить в морозилку, затем разморозить. Снять кожицу, удалить косточки и листочки, пюрировать блендером или вилкой. Взбить яйца с сахаром и ванилью до светлой пены, влить струйкой растительное масло, добавить пюре из хурмы и все перемешать. Смешать остальные сухие ингредиенты отдельно, просеивая. По частям добавить в яичную смесь, аккуратно перемешивая до растворения комков. Форму смазать маслом, присыпать мукой или застелить пергаментом. Влить получившееся тесто. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 50-60 минут. Кекс готов, когда деревянная шпажка начинает выходить из теста сухой и чистой. Достать и остудить, перед подачей посыпать сахарной пудрой.