Вяжет не только бабушка. Как выбрать вкусную хурму осенью 2025 года
Врач Соломатина рассказала, кому противопоказана хурма
Сезон хурмы в разгаре, и ничто не омрачает так, как ее вяжущий вкус. Однако опытные покупатели знают хитрости, по которым можно определить мягкий и сладкий плод. Как выбрать вкусную хурму и не ошибиться и в чем ее полезные свойства — в материале 360.ru.
Как выбрать хорошую хурму
Первым делом следует обращать внимание на сорт: есть вяжущие и невяжущие. Вот несколько самых популярных, которые можно купить в России:
- Королек, или шоколадный, хиакуме. Сладкая и невязкая даже в незрелом виде. Круглая, приплюснутая форма. Кожица тонкая, гладкая;
- Инжирная, или ромашка. Приплюснутые плоды с характерными сечениями на кожице. Не вяжет, даже если твердая;
- Бычье сердце, или помидорная. Конические плоды становятся сладкими и мягкими после полного созревания;
- Шарон — твердая хурма с деликатным вкусом. Не требует мягкости;
- Шиш бурун — сорт из Азербайджана, хурма мягкая, сладкая, с цветочным ароматом.
Следует смотреть на цвет плода. Более яркая хурма зрелая и, соответственно, вкусная, рассказала 360.ru генеральный директор ИА Fruitnews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Важно учитывать и сорт. Если для него характерен оранжевый цвет, то стоит выбирать самый оранжевый фрукт, если желтый — самую желтую хурму. У шоколадного сорта мякоть может быть коричневой и просвечивать через тонкую кожицу.
Обратить внимание следует и на форму плода.
Самым понятным признаком вяжущих сортов называют острый кончик. У невяжущих округлая форма, а вот у вяжущих, как правило, обратная сторона заострена
Ирина Козий
Вяжущую хурму обычно покупают очень мягкой — визуально она будет выглядеть спелой, почти течь в руках. Невяжущие сорта не становятся такими в процессе хранения и могут сохранять жесткость и хрусткость, но в то же время оставаться сладкими и не вязать. Существует несколько технологий, которые позволяют этого добиться. Например, обработка углекислым газом, уточнила эксперт.
«Таким образом обрабатывали испанскую хурму: остренькую, достаточно плотную, но тем не менее невяжущую», — отметила Козий.
Как «дозреть» хурму
Твердую и вязкую хурму можно оставить доспевать.
«Просто положить на какое-то время, периодически проверяя. Вяжущие сорта станут мягче и прозрачнее, светящимися изнутри и сладкими», — отметила Козий.
Однако если ее собрали зеленой, то от дозревания не нужно ждать ничего хорошего — скорее всего, фрукт просто испортится.
Кроме того, можно заморозить хурму — подойдет для вяжущих сортов. Плод станет нейтральным по вкусу, но не потеряет своих полезных свойств.
Как правильно хранить хурму
Способ хранения хурмы зависит от ее спелости. Твердый фрукт лучше всего держать при комнатной температуре, в хорошо проветриваемом месте, вдали от солнечных лучей.
Чтобы ускорить созревание, можно положить хурму в один бумажный пакет с яблоками или бананами. Они выделяют этилен, который действует как природный стимулятор созревания. Хранить фрукт в таких условиях можно до одной-двух недель.
Спелые плоды подвержены быстрой порче. Их следует положить в холодильник немытыми, так как влага ускорит гниение — промывать строго перед едой. Можно завернуть каждый фрукт в бумажное полотенце. Хранить не более двух-четырех дней.
Польза хурмы
Фрукт содержит множество полезных для организма веществ. Например, в 100 граммах хурмы — одна треть суточной нормы витамина С, рассказала 360.ru врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
«В ней очень много бета-каротина — того самого пигмента, который дает оранжевый цвет. Бета-каротин считается предшественником витамина А: он нужен для зрения, иммунной системы, обновления слизистых. В период простуд вирусу сложнее проникнуть в клетку, если слизистая будет крепкой», — объяснила врач.
Еще в хурме содержится:
- много калия. Он выводит излишки жидкости из организма, понижает давление, необходим для исправной работы сердечно-сосудистой системы;
- магний, который помогает сердечно-сосудистой системе нормально функционировать, нужен для костной системы, успокаивает и снимает спазмы мышц, необходим для выработки энергии;
- йод — участвует в синтезе гормонов щитовидной железы, регулирующих обмен веществ, рост и развитие организма;
- танины — защищают клетки от окислительного стресса благодаря антиоксидантным свойствам, укрепляют сосуды, способствуют дезинтоксикации за счет связывания токсинов.
Чем менее зрелая хурма, чем больше в ней танинов.
«В сорте королек практически нет танинов или очень мало. Особенно в опыленных», — уточнила Соломатина.
Интересно
Хурма, несмотря на всю полезность, может вызвать запор. По этой причине врач посоветовала есть в течение дня не более двух-трех средних плодов, желательно не единоразово, и пить много воды.
Кроме того, фрукт очень сладкий, а большое количество сахара полезно далеко не всем, даже если это несколько компенсируется клетчаткой. По этой причине хурму лучше избегать людям с инсулинорезистентностью, такими состояниями, как диабет или преддиабет, лишний вес, заболеваниями ЖКТ.
Также Соломатина порекомендовала не смешивать хурму с молочными продуктами, например, не добавлять в каши или молочные коктейли.
Что можно приготовить из хурмы, если она невкусная
Даже если хурма оказалась вязкой и твердой, выкидывать ее не стоит — ведь из фрукта можно что-то приготовить. Это может быть:
- сладкая выпечка;
- пудинг или мусс;
- соус для десертов;
- сорбет;
- смузи;
- варенье или джем.
Например, для влажного кекса с хурмой и корицей понадобится:
- две-три крупные хурмы;
- 260 граммов пшеничной муки;
- 150 граммов сахара;
- два куриных яйца;
- 120 миллилитров растительного масла;
- две чайные ложки разрыхлителя;
- половина чайной ложки соды;
- половина чайной ложки соли;
- одна чайная ложка молотой корицы;
- половина чайной ложки молотого имбиря — по желанию;
- щепотка мускатного ореха;
- одна чайная ложка ванильного экстракта;
- для украшения — сахарная пудра.
Вязкую хурму на сутки поместить в морозилку, затем разморозить. Снять кожицу, удалить косточки и листочки, пюрировать блендером или вилкой. Взбить яйца с сахаром и ванилью до светлой пены, влить струйкой растительное масло, добавить пюре из хурмы и все перемешать.
Смешать остальные сухие ингредиенты отдельно, просеивая. По частям добавить в яичную смесь, аккуратно перемешивая до растворения комков. Форму смазать маслом, присыпать мукой или застелить пергаментом. Влить получившееся тесто.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 50-60 минут. Кекс готов, когда деревянная шпажка начинает выходить из теста сухой и чистой. Достать и остудить, перед подачей посыпать сахарной пудрой.