Сегодня 16:08 Вкус Средневековья с изящной кислинкой. История рислинга — короля белых вин Сомелье Зотов: из «рислинга» можно делать широкую палитру вин 0 0 0 Фото: Pxhere Интересное

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Тонкий вкус, интересный букет и уникальное послевкусие — все это можно сказать о рислинге. И хотя, возможно, он не так популярен, как шардоне или совиньон блан, поклонников у этого вина много. Что нужно знать о входящем в «большую тройку» виноградных сортов напитке — в материале 360.ru.

Почему рислинг так называется: этимология названия Официальным днем рождения рислинга считают 13 марта 1435 года, когда в журнале винного погреба небольшого винодельческого региона Гессише-Бергштрассе к юго-востоку от Рейнгау впервые упомянули этот виноград.

Интересно Шесть лоз «риесслинген» приобрел граф Иоанн IV фон Катценельнбоген в Рюссельсхайме. Саженцы обошлись его управляющему в 22 шиллинга. Шесть лоз «риесслинген» приобрел граф Иоанн IV фон Катценельнбоген в Рюссельсхайме. Саженцы обошлись его управляющему в 22 шиллинга.

Первый зарегистрированный случай написания «рислинг» появился немного позже, в 1552 году, у немецкого ботаника Иеронима Бока.

По одной из версий, сорт получил название от немецкого глагола rieseln (струиться, сыпаться — прим. ред.). Австрийцы полагают, что оно происходит от небольшого ручья и виноградника Ритцлинг в Вахау, но документального подтверждения связи двух слов нет.

Фото: Pxhere

В XV веке за виноградными лозами «рислинга» в долине Рейна ухаживали монахи-бенедиктинцы и картезианцы. Его выращивали и в дворянских семьях, но популярным сорт стал спустя 200 лет. А в конце 1800-х получил настоящее признание: его большой поклонницей в том числе была британская королева Виктория. На рубеже XIX и XX веков по репутации и ценам это белое вино не уступало элитным красным винам Бургундии и Бордо.

Где растут сорта винограда «рислинг» Сейчас «рислинг» выращивают на всех континентах, кроме Антарктиды. Больше всего он распространен в Германии и во Франции, виноградники есть в Австрии, Италии и Австралии, а также в Новой Зеландии и Южной Африке. Винный эксперт и организатор частных и корпоративных дегустаций Андрей Зотов в беседе с 360.ru добавил, что сорт достаточно широко представлен и в России, а также на всем постсоветском пространстве.

Его можно встретить даже в Казахстане. <…> Когда один из наиболее интересных проектов начинал, пригласили специалистов из Италии, привезли лозу. И потом обнаружили на территории, которую планировали под засадку, старые советские лозы. Среди них был 40-летний рислинг. Андрей Зотов винный эксперт

Каким бывает рислинг: сухой, полусухой, сладкий При характеристике вин упоминают два термина — легкотельность и полнотельность. Первый относят к легким, как вода, напиткам, второй — к тем, что пьются как жирные сливки или кисель, пояснил Зотов. «Рислинг как раз относится к первому [типу]», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: Pxhere

Высокая кислотность «рислинга» позволяет делать из него достаточно широкую палитру вин — как сухие, очень свежие, так и великолепные десертные с высоким остаточным сахаром. Самое известное среди последних — Еiswein (айсвайн), когда виноград оставляют на лозе до морозов.

Когда морозы ниже -7 градусов, собирают замороженные ягоды. Их прямо там давят, лед всплывает, и остается очень густое сладкое виноградное сусло, из которого потом делают айсвайн. Выход у вина получается очень маленький, что сказывается на цене. Андрей Зотов

Используют «рислинг» и для производства игристых вин, которые сами по себе отличаются достаточно высокой кислотностью, подчеркнул сомелье. «А тут сорт, как говорится, сам по себе ее хорошо обеспечивает», — сказал Зотов. К маркерам, по которым можно узнать этот сорт винограда, он также отнес бензольные ноты — тона сырой нефти и нефтепродуктов.

Часто говорят, что это встречается в старых рислингах, выдержанных больше трех лет в бутылке. <…> Чтобы не думать, бензольные ноты или нет, стоит просто взять «рислинг» из региона, где очень много солнца. Чаще всего это США, Новая Зеландия, Австралия, ЮАР. Андрей Зотов

На винодельнях, заметил сомелье, могут регулировать наличие такого удивительного для вина тона нефтепродуктов распределением количества прямых солнечных лучей. «Незадолго до сбора делают обрезку листьев, чтобы гроздья не были под их защитой. И когда прямые лучи попадают на „рислинг“, на ягодах образуется так называемый загар — они немного темнеют. И тогда вещества, которое дает такой пикантный тон, получается гораздо больше», — объяснил собеседник 360.ru.

Фото: Pxhere

Есть ли выдержка у вина сорта рислинг Обычное, если рислинг и выдерживают в классическом понимании этого процесса, то в нейтральных емкостях или старых бочках. Дубовые кадки, особенно новые, пояснил Зотов, дают очень интенсивный аромат ванили и бывают разной степени обжига, что привносит ноты кофе, шоколада или дыма.

Плюс там выступают сахара, появляется нота карамели. <…> В силу того, что рислинг очень легкотелый, нетрудно потерять его сортовые характеристики за ароматами бочки. Андрей Зотов

В мире это вино в бочках выдерживают редко, но в России довольно много виноделен с топовыми рислингами, которые идут как раз с бочковой выдержкой. «Надо сказать, что наши виноделы нашли подход, аккуратно работают, чтобы не потерять сорт и при этом добавить еще и бочковые ароматы. Более подходящими являются бочки из акации: она не такое сильное влияние оказывает с точки зрения ароматики. И в ней присутствует тоже кислотный тон, который позволяет и сорт не потерять, и какие-то схожие нотки найти», — заметил сомелье.

Фото: Pxhere

К каким блюдам подойдет рислинг Поскольку из винограда «рислинг» делают большую палитру вин, в гастрономическом плане сочетаемость этого вина с продуктами достаточно широка. «Одно из качеств, которые это обеспечивают, — как раз высокая кислотность», — сказал Зотов. Сухие вина освежат жирную пищу — такие напитки подают, если хочется уравновесить текстуру блюда. Сладкий рислинг хорошо подходит под азиатскую кухню, когда нужно совместить вино с острыми продуктами. «Игристые сами по себе максимально универсальные. Но нужно понимать, что тело у рислинга достаточно легкое: с тяжелыми или интенсивными блюдами стоит быть аккуратнее, чтобы он не потерялся», — заключил Зотов.

Фото: Pxhere

Интересные факты о рислинге Британский винный критик Дженсис Робинсон в колонке для Financial Times охарактеризовала рислинг как один из лучших белых сортов винограда. За многогранность, звонкую кислотность и невероятную способность красиво стареть его вообще называют королем белого вина.

Интересно Рислинг с его цветочными, почти парфюмированными ароматами и высокой кислотностью вместе с шардоне и совиньоном блан составляет мировую тройку лидеров среди белых сортов. Рислинг с его цветочными, почти парфюмированными ароматами и высокой кислотностью вместе с шардоне и совиньоном блан составляет мировую тройку лидеров среди белых сортов.

Эксперты WSET наделили этот сорт способностью отражать нюансы отдельных виноградников. Характер рислинга подчеркивают различные типы почвы и уровни зрелости винограда.

Поэт Борис Пастернак в книге «Сестра моя — жизнь» 1917 года сравнивал рислинг с утренней росой.