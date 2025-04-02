Сегодня 18:51 Весенние заморозки на пороге. Как сберечь растения на даче? Садовод Косолапова дала советы, как уберечь всходы от заморозков 0 0 0 Фото: Yang Wenbin/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Заморозки, которые вернутся в Москву и область уже в эти выходные, могут стать настоящей катастрофой для дачников. Как защитить рассаду, плодовые деревья и цветы от внезапного похолодания? 360.ru изучил самые эффективные способы.

Как предсказать заморозки Заморозки чаще всего случаются в ясные безветренные ночи, когда температура резко падает после захода солнца. Если синоптики пообещали понижение ночной температуры до уровня от +1 до +3 градусов, лучше заранее подготовиться. Кроме того, есть природные индикаторы, которые могут указывать на возможное похолодание: Если вечером нет росы — вероятны заморозки.

Резкое падение температуры после теплого дня — тревожный сигнал.

Тихая безветренная погода повышает вероятность холодов.

Фото: РИА «Новости»

Что делать с рассадой, если наступили заморозки «Я надеюсь, что дачники не стали торопиться и не высадили рассаду слишком рано. Ей даже в парнике при заморозке будет слишком холодно», — рассказала 360.ru садовод Екатерина Косолапова.

С коллегой согласилась кандидат сельскохозяйственных наук и телеведущая Октябрина Ганичкина. «Пока еще рано высаживать рассаду, она пока вся на подоконниках. Сейчас нужно готовить теплицы, грядки, перекапываем их, дезинфицируем», — отметила она.

Косолапова посоветовала оставлять выращенную дома рассаду в помещениях. Но можно высадить в почву уличные растения, которые не боятся понижения температуры.

Фото: Xu Yu/XinHua / www.globallookpress.com

«Обычно они стоят на открытых площадках в питомникам и садовых центрах. Их мы не трогаем, не переживаем», — заверила садовод.

Как укрывать растения Самым популярным и верным способом сохранить рассаду от замерзания остается укрытие всходов различными материалами. «Если дачники уже открыли розы, посадили луковичные культуры или лук, их следует спрятать под нетканым укрывным материалом. Он бывает белого цвета разной плотности — от 15 до 30 граммов на квадратный метр (спанбонд, или агроволокно — прим. ред.)», — предложила Косолапова.

Фото: РИА «Новости»

Иногда помогает окучивание. Растения присыпают торфом или грунтом, чтобы им было теплее. Еще хорошо работает скорлупа кедрового ореха, кора лиственницы — ими можно присыпать и утеплять культуры Кроме того, для укрытия подойдет мешковина или пленка. Нежные культуры, например клубнику или цветы, лучше накрыть индивидуальными пластиковыми бутылками. Для деревьев соорудите каркасные укрытия из пленки.

Дождевание участка В дополнение к укрывному материалу Ганичкина посоветовала пролить грядку. «Если кто-то успел посадить в теплицу рассаду, например редис, но вернулись заморозки, место посадки можно полить и накинуть укрывной материал. Сырая земля и деревья не боятся холода. Влажность всегда смягчает удар холодов по ягодным и плодовым культурам», — объяснила телеведущая.

Фото: РИА «Новости»

Метод эффективен потому, что, замерзая, вода выделяет тепло и защищает растения. Чтобы пролив сработал, необходимо включить мелкодисперсный полив за несколько часов до ожидаемых заморозков. Главное — настроить интенсивность. Она должна быть небольшой, чтобы земля регулярно сбрызгивалась, а не тщательно увлажнялась.

Фото: РИА «Новости»

Задымление сада Старый метод, который эффективен до сих пор. Чтобы он сработал, нужно: Развести несколько костров с подветренной стороны участка; Использовать дымовые шашки или влажную солому для создания плотного дыма. Защитная завеса будет удерживать тепло у земли. Метод работает только при слабом ветре — один-два метра в секунду. Дым необходимо поддерживать на протяжении всего периода заморозков, даже глубокой ночью. Также обогреть растения можно, включив электрообогрев в теплице.

Фото: Nikolay Gyngazov, Николай / www.globallookpress.com

Удобрения, спасающие от похолодания За неделю до заморозков обработайте растения защитными удобрениями: Фосфорно-калийные подкормки повышают морозостойкость;

Антистрессовые препараты, такие как эпин или циркон, укрепляют иммунитет растений;

Калийная селитра в пропорции одна столовая ложка на 10 литров воды помогает растениям пережить стресс.

Фото: Медиасток.рф

Что делать с рассадой после заморозков Если растения все же пострадали от похолодания: Не паникуйте — легкие повреждения часто обратимы;

Опрыскайте растения теплой водой до восхода солнца;

Обработайте стимуляторами роста, например эпином или НВ-101;

Удалите явно погибшие части растений;

Внесите азотные удобрения для восстановления через три-пять дней. Помните, что даже после сильных заморозков многие культуры могут восстановиться из спящих почек. Главное — не торопиться и дать растениям шанс.