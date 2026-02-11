Веселишься сейчас — потом наплачешься. Как пережить пятницу 13-е и не испортить себе жизнь
Экстрасенс Кинжинов назвал суеверием опасность пятницы 13-го
Пятница 13-е считается несчастливым днем во всем мире — эта дата объединяет множество страшных поверий и примет. Так ли опасен этот день на самом деле, что в него можно и ни в коем случае нельзя делать, разбирался 360.ru.
Почему пятница 13-е — опасный день
Само число 13 считается чертовой дюжиной и имеет плохую репутацию. Его воспринимали как «лишнее» — 12 апостолов, 12 знаков зодиака, 12 месяцев в году. Поэтому старались избегать в быту.
Пятница традиционно связана с памятью о страстях Христовых и распятием Спасителя. В народной культуре — с постом, воздержанием и большим количеством запретов.
Также, согласно поверьями, в этот день колдуньи собирались на шабаш. Однако участвовать в сборе могли только 12 ведьм, а 13-м в самый разгар веселья появлялся Сатана.
Поверья относятся к фольклору и не имеют научного обоснования. Исследователи считают, что суеверие о неблагоприятности пятницы 13-го возникло на рубеже XIX–XX веков.
Что нельзя делать в пятницу 13-го
- Заниматься женскими работами. Пятница считалась днем строгого воздержания — прежде всего от женского труда;
- купать ребенка. Считалось, что это может привести к тяжелой болезни;
- собирать плоды с деревьев и взбираться на них. Верили, что от этого они могут засохнуть;
- печь хлеб. В некоторых традициях полагали, что хлеб, испеченный в пятницу 13-го может «пойти кровью»;
- есть овечий сыр и пить молоко. Такие действия связывали с утратой плодородия скота;
- купать или стричь овец. Верили, что шерсть у животных испортится;
- бриться мужчинам и мыть волосы женщинам. В ряде регионов это считалось опасным из-за угрозы овдовения;
- полоть огород. Считалось, что работа в земле может вызвать град и погубить урожай;
- отдавать что-либо из дома. Особенно строго запрещалось отдавать молоко, сыр, масло, шерсть и другие продукты животноводства;
- давать огонь из очага. Верили, что из-за этого дом утратит защиту;
- начинать важные дела. По поверьям, они не будут иметь успеха;
- обручаться и венчаться. Такой союз воспринимался как обреченный на несчастье.
- петь, танцевать, веселиться. Существовала устойчивая примета: кто веселится в пятницу, будет плакать в воскресенье;
- собираться за столом в количестве 13 человек. Считалось, что, если за столом в этот день окажется 13 человек, в течение года умрет один из них.
Что можно делать в пятницу 13-го
- Соблюдать пост и воздержание. Пятница воспринималась как день, который лучше прожить спокойно и сдержанно;
- проводить защитные и лечебные обряды. В этот день допускались действия, направленные на защиту и исцеление: заговоры от болезней, сглаза и вредоносного воздействия;
- отказаться от важных начинаний. Бездействие в пятницу 13-го не осуждалось;
- ожидать сны и знаки. Допускалось внимательное отношение к снам;
- соблюдать тишину и сдержанность. Спокойное поведение, соблюдение воздержания и отказ от запрещенных действий воспринимались как форма почитания Пятницы как сакрального образа — покровительницы женщин, прях и рожениц.
Суеверия и программирование
На самом деле не так опасна пятница 13-е, как ее малюют. Даже в плане нумерологии и тарологии — все это суеверия, заявил 360.ru экстрасенс, финалист проекта «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов.
«Я родился 13 мая, 13-го встретил жену, поэтому считаю это счастливым днем. И для многих, если все-таки нумерологию брать, это ничего не значащий день. Это чистое суеверие. Заложено не то что в психологии, а еще от наших матерей и бабушек, так же как про черную кошку или соль, рассыпанную на столе. Любое суеверие работает», — подчеркнул эксперт.
Экстрасенс призвал не программировать себя на плохое, иначе сработает эффект плацебо. Также в пятницу 13-го, по его словам, не снятся вещие сны — это еще одно расхожее заблуждение.
Они снятся с четверга на пятницу, но не в пятницу 13-го. Поэтому на 13-е опять же работает эффект внушения. Надо думать о хорошем, надо думать, наоборот, что это число удачное. И оно будет удачным для нас.
Александр Кинжинов
Ясновидящая, парапсихолог, финалистка «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова в комментарии 360.ru также выразила уверенность, что к пятнице 13-го не стоит относиться серьезно.
«Это просто фильм ужасов, который навязал сценарии, вот люди и стали думать о том, что пятница 13-е — это что-то страшное, чертова дюжина. Единица означает волю, свет, движение, высшие силы. Тройка — это знак треугольника, в котором заключено прошлое, настоящее и будущее. Сочетание высших сил и предвидения — это что-то мистическое, необычное, поэтому числа 13 боятся», — объяснила она.
По ее словам, 13 — число знаний и света. Пятница — пятый день на неделе, а пять — это сочетание риска. Таким образом, в пятницу 13-го можно выиграть джекпот: удачно сыграть свадьбу, заключить сделку или устроиться на работу.
Обязательно нужно идти на какие-то авантюры, делать необычные вещи, не свойственные вам, даже неплохо куда-то переезжать, принимать важные решения. Плюс пятница — это планета Венера, и она сочетает всегда любовь, успех и союзы.
Дарья Миронова
Если человек в пятницу 13-го вышел на улицу, забыл ключи, вернулся и не посмотрел в зеркало, а затем встретил черную кошку и женщину с пустым помойным ведром — тогда это знак высших сил. Все остальное — самопрограммирование.
Что касается снов, то пророческими являются видения с четверга на пятницу, подтвердила экстрасенс.
«Если этот сон снится с 12 до трех часов ночи, считается, что в этот период приоткрываются врата в подсознание и мы имеем доступ к Высшему. <…> Есть сны, которые могут в понедельник и в воскресенье присниться, и они тоже могут сбыться. Это зависит от прокачки человека, от его подсознания, духовности, настроя, мыслей — от очень многих факторов, в том числе от наполняемости и осознанности человека, от образа мышления», — рассказала Миронова.
Она посоветовала чаще думать о гигиене ума.
«Если мы хотим видеть пророческие сновидения не на пятницу 13-е, а часто, то это возможно, но если вы будете следить за своими действиями, мыслями, не агрессировать, не желать никому зла и соблюдать все 10 заповедей», — заключила парапсихолог.