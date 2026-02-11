Пятница 13-е считается несчастливым днем во всем мире — эта дата объединяет множество страшных поверий и примет. Так ли опасен этот день на самом деле, что в него можно и ни в коем случае нельзя делать, разбирался 360.ru.

Почему пятница 13-е — опасный день

Само число 13 считается чертовой дюжиной и имеет плохую репутацию. Его воспринимали как «лишнее» — 12 апостолов, 12 знаков зодиака, 12 месяцев в году. Поэтому старались избегать в быту.

Пятница традиционно связана с памятью о страстях Христовых и распятием Спасителя. В народной культуре — с постом, воздержанием и большим количеством запретов.

Также, согласно поверьями, в этот день колдуньи собирались на шабаш. Однако участвовать в сборе могли только 12 ведьм, а 13-м в самый разгар веселья появлялся Сатана.

Поверья относятся к фольклору и не имеют научного обоснования. Исследователи считают, что суеверие о неблагоприятности пятницы 13-го возникло на рубеже XIX–XX веков.