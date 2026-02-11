Веселишься сейчас — потом наплачешься. Как пережить пятницу 13-е и не испортить себе жизнь

Экстрасенс Кинжинов назвал суеверием опасность пятницы 13-го

Пятница 13-е считается несчастливым днем во всем мире — эта дата объединяет множество страшных поверий и примет. Так ли опасен этот день на самом деле, что в него можно и ни в коем случае нельзя делать, разбирался 360.ru.

Почему пятница 13-е — опасный день

Само число 13 считается чертовой дюжиной и имеет плохую репутацию. Его воспринимали как «лишнее» — 12 апостолов, 12 знаков зодиака, 12 месяцев в году. Поэтому старались избегать в быту.

Пятница традиционно связана с памятью о страстях Христовых и распятием Спасителя. В народной культуре — с постом, воздержанием и большим количеством запретов.

Также, согласно поверьями, в этот день колдуньи собирались на шабаш. Однако участвовать в сборе могли только 12 ведьм, а 13-м в самый разгар веселья появлялся Сатана.

Поверья относятся к фольклору и не имеют научного обоснования. Исследователи считают, что суеверие о неблагоприятности пятницы 13-го возникло на рубеже XIX–XX веков.

Что нельзя делать в пятницу 13-го

Что можно делать в пятницу 13-го

Суеверия и программирование

На самом деле не так опасна пятница 13-е, как ее малюют. Даже в плане нумерологии и тарологии — все это суеверия, заявил 360.ru экстрасенс, финалист проекта «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов.

«Я родился 13 мая, 13-го встретил жену, поэтому считаю это счастливым днем. И для многих, если все-таки нумерологию брать, это ничего не значащий день. Это чистое суеверие. Заложено не то что в психологии, а еще от наших матерей и бабушек, так же как про черную кошку или соль, рассыпанную на столе. Любое суеверие работает», — подчеркнул эксперт.

Экстрасенс призвал не программировать себя на плохое, иначе сработает эффект плацебо. Также в пятницу 13-го, по его словам, не снятся вещие сны — это еще одно расхожее заблуждение.

Они снятся с четверга на пятницу, но не в пятницу 13-го. Поэтому на 13-е опять же работает эффект внушения. Надо думать о хорошем, надо думать, наоборот, что это число удачное. И оно будет удачным для нас.

Александр Кинжинов

Ясновидящая, парапсихолог, финалистка «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова в комментарии 360.ru также выразила уверенность, что к пятнице 13-го не стоит относиться серьезно.

«Это просто фильм ужасов, который навязал сценарии, вот люди и стали думать о том, что пятница 13-е — это что-то страшное, чертова дюжина. Единица означает волю, свет, движение, высшие силы. Тройка — это знак треугольника, в котором заключено прошлое, настоящее и будущее. Сочетание высших сил и предвидения — это что-то мистическое, необычное, поэтому числа 13 боятся», — объяснила она.

По ее словам, 13 — число знаний и света. Пятница — пятый день на неделе, а пять — это сочетание риска. Таким образом, в пятницу 13-го можно выиграть джекпот: удачно сыграть свадьбу, заключить сделку или устроиться на работу.

Обязательно нужно идти на какие-то авантюры, делать необычные вещи, не свойственные вам, даже неплохо куда-то переезжать, принимать важные решения. Плюс пятница — это планета Венера, и она сочетает всегда любовь, успех и союзы.

Дарья Миронова

Если человек в пятницу 13-го вышел на улицу, забыл ключи, вернулся и не посмотрел в зеркало, а затем встретил черную кошку и женщину с пустым помойным ведром — тогда это знак высших сил. Все остальное — самопрограммирование.

Что касается снов, то пророческими являются видения с четверга на пятницу, подтвердила экстрасенс.

«Если этот сон снится с 12 до трех часов ночи, считается, что в этот период приоткрываются врата в подсознание и мы имеем доступ к Высшему. <…> Есть сны, которые могут в понедельник и в воскресенье присниться, и они тоже могут сбыться. Это зависит от прокачки человека, от его подсознания, духовности, настроя, мыслей — от очень многих факторов, в том числе от наполняемости и осознанности человека, от образа мышления», — рассказала Миронова.

Она посоветовала чаще думать о гигиене ума.

«Если мы хотим видеть пророческие сновидения не на пятницу 13-е, а часто, то это возможно, но если вы будете следить за своими действиями, мыслями, не агрессировать, не желать никому зла и соблюдать все 10 заповедей», — заключила парапсихолог.

