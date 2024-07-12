Сегодня 16:13 ЕС заставил Apple открыться чужим кошелькам. Вернется ли Apple Pay в Россию? Эксперт Курочкин: Apple не пропустит платежные продукты российских разработчиков 0 0 0 Фото: Global Look Press Интересное

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Apple под давлением Евросоюза разрешила загружать на свои устройства сторонние цифровые кошельки. Что означает столь щедрый жест, кого он затронет и смогут ли россияне вновь расплачиваться в магазинах айфоном, разбирался 360.ru.

Apple сдала монополию Apple Pay Американская корпорация Apple на 10 лет предоставит конкурентам бесплатный доступ к ее технологии tap and go, позволяющей осуществлять бесконтактные платежи с помощью мобильных кошельков. Ранее ее тщательно охраняли, однако компании пришлось сдаться под угрозой крупных штрафов от Евросоюза, сообщил Bloomberg. Теперь европейские владельцы iPhone и Apple Watch смогут использовать альтернативные кошельки вроде Samsung Pay или Google Pay. Если Apple нарушит договоренность, будет выплачивать до 10% от своего мирового годового дохода, что в среднем превышает 100 миллиардов долларов. Примечательно, что у себя на родине компания всячески старается уклониться от такого сотрудничества с конкурентами. Однако Министерство юстиции США, как и европейцы, считает, что ограничение доступа к технологии равносильно злоупотреблению рыночной властью.

Фото: Global Look Press

Смогут ли россияне платить айфоном Для российского рынка эти новости ничего не значат, заверил 360.ru шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. Пока идет СВО, Apple не решится открыто вернуться в Россию. Тем не менее компания до сих пор поставляет россиянам свою продукцию, просто заблокировала Apple Pay и удаляет многие приложения, в том числе банковские.

Что касается Европы, то Apple лишь утверждается на рынке и никому ничего особо не уступает. Наоборот, американская корпорация привлекает больше пользователей, поскольку теперь в «яблочные» гаджеты можно внедрять стороннее программное обеспечение. Кстати, в свое время Apple очень не хотела ставить российское ПО, упиралась. Леонтий Букштейн

Возможно, когда отношения Запада и Москвы улучшатся, Apple пойдет навстречу и российским пользователям. Ведь избирательные условия для разных народов не приняты в цивилизованном рыночном обществе, напомнил специалист по телекоммуникациям. Хотя в последнее время эти законы неоднократно нарушают.

Фото: Jaap Arriens / Global Look Press

Почему именно на 10 лет Букштейн пояснил, что Apple неспроста решила дать конкурентам доступ к tap and go именно на 10 лет. Это огромный срок для передовых технологий. Какими они будут спустя десятилетие, не представляют даже самые продвинутые специалисты IT-области. Когда-то мобильный телефон занимал заднее сидение Rolls-Royce, а теперь его носят в нагрудном кармане рубашки. Совсем недавно человеку в мозг имплантировали микрочип, позволяющий управлять цифровыми устройствами силой мысли.

Так что 10 лет — огромный срок, в таких технологиях это целая эпоха. Тем более что Apple ничего особо не теряет. Раз есть потребность, приходится соответствовать. Думаю, американцам нравится, что обладателям их гаджетов будет удобнее. Это все в плюс самой компании. Леонтий Букштейн

Что такое NFC Беспроводную передачу данных между устройствами на небольшом расстоянии, или NFC, разрабатывали как протокол технологии tap and go, что буквально переводится как «коснулся и пошел». Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин уточнил, что этой системой для мобильных платежей постоянно пользуется множество людей.

Tap and go используют с помощью карт, смартфонов, часов, колец, прочих гаджетов для оплаты с цифровых кошельков. Apple Pay ушел из России. Хотя в Белоруссии он, например, прекрасно работает. Тут вопрос политики. Алексей Курочкин

Даже если российские разработчики сейчас захотят предложить Apple свое платежное приложение, американская компания его не пропустит, уверен собеседник 360.ru.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ / Global Look Press

Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил, что решение Apple затрагивает исключительно Европу. Жителей России это не касается, так как официально компания не представлена в стране и не продает свои товары. «Это не касается российского рынка и не будет касаться вне зависимости от того, какие законы мы будем принимать. Apple нет здесь физически», — подытожил эксперт.