Сегодня 01:26 Великий Андрей Миронов. Настоящий артист, который родился и умер на сцене 0 0 0 Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look / www.globallookpress.com Интересное

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Он родился на сцене, умер на сцене, а жил как настоящий Фигаро. Андрей Миронов — человек-праздник, чья жизнь была полна страсти и таланта, но нашлось в ней место и трагедии. О чем предпочитал не рассказывать лучший Остап Бендер, как на самом деле звали Миронова, как он стал главным сердцеедом Советского Союза и что привело к его смерти — в материале 360.ru

Рождение легенды: что случилось с настоящей фамилией Андрея Миронова Андрей Миронов появился на свет 7 марта 1941 года в Москве, но в документах его рождение записали на 8 марта — родители, артисты эстрады Александр Менакер и Мария Миронова, решили сделать из сына «подарок женщинам», как позднее сам артист рассказывал в интервью. Актер и в самом деле стал тем самым подарком. Перед его обаянием могла устоять лишь редкая представительница слабого пола. Интересно, что схватки у Марии начались прямо во время спектакля — будущая звезда буквально родилась под театральным занавесом. В детстве мальчика звали Андрюшей Менакером, но в 1948 году, когда советская политика в части личных имен и фамилий могла менять судьбы людей, родители решили, что сыну будет проще носить фамилию «Миронов», унаследованную от матери. Так, будущий кумир СССР стал официально Андреем Мироновым. Свою первую роль он сыграл очень рано: в детстве участвовал в небольших любительских постановках, а родители только поддерживали его начинания. Как Андрей Миронов едва не умер Вскоре после рождения началась война, и семья уехала в Ташкент. Там маленький Андрей едва не умер от болезни, которую врачи приняли за тропическую дизентерию. «Он лежал на газетах, не мог даже плакать», — вспоминала мать. Спасла его жена летчика Громова, раздобывшая лекарства. Так началась жизнь человека, которому суждено было стать легендой.

Фото: РИА «Новости»

Неудачный дебют Андрея Миронова Первая попытка Андрея пробиться в кино обернулась фиаско. В 1952 году, в возрасте 11 лет, он пришел на пробы к фильму «Садко» Александра Птушко. Режиссер велел надеть рваную куртку на голое тело, но под ней оказалась модная тенниска. «Птушко устроил скандал и выгнал меня!» — вспоминал позже Миронов. Однако это не остановило его. В 1958 году он поступил в Щукинское училище, скрыв, что он сын знаменитостей. Родители узнали об этом только после зачисления — они до последнего считали, что Андрей отправится в МГИМО. Впрочем, решение сына родители восприняли благосклонно. Учеба в «Щуке» была вполне закономерным продолжением домашнего воспитания. Театр, который Миронов не бросил до самой смерти В 1962 году Миронов, пройдя серьезную практику, пришел работать в Театр сатиры, где очень скоро раскрылся в качестве глубокого и многогранного актера. Несмотря на то что он всегда считался королем комедийных ролей, коллеги утверждали, что за этим легким экранным образом скрывалась и серьезная драматическая сила. Именно в Театре сатиры Миронов со временем стал ведущим артистом и участвовал в ключевых постановках, таких как «Проснись и пой!», «Доходное место» и многих других. Главная роль в «Над пропастью во ржи» прославила Миронова на всю Москву. Несколько лет подряд билеты в театр раскупали мгновенно — зрители выбирали даже не спектакль, многие так и говорили «пойдем на Миронова». Первые кинороли и неожиданный успех Еще будучи студентом, Миронов начал сниматься в кино. Одной из его первых заметных работ считается картина «Мой младший брат» (1962), но настоящая популярность пришла чуть позже. По-настоящему громкое признание обеспечили Андрею роли в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Берегись автомобиля», «Невероятные приключения итальянцев в России», «12 стульев», «Соломенная шляпка» и многих других.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Вечная слава «Бриллиантовой руки» Одна из самых известных картин, сделавших Миронова по-настоящему народным любимцем, — «Бриллиантовая рука» (1968) Леонида Гайдая. В фильме Андрей сыграл роль Геши Козодоева — обаятельного контрабандиста, замаскированного под внешне положительного молодого человека. По воспоминаниям коллег, на съемках «Бриллиантовой руки» все полагались на непревзойденное чувство юмора Миронова, который легко импровизировал в кадре и порой предлагал новые мизансцены или реплики. Его фразы, произнесенные с характерной интонацией, вошли в культурный обиход и стали «крылатыми». Картина обрела колоссальный успех, собрав миллионы зрителей и навсегда закрепив за Мироновым репутацию «советского Джентльмена удачи», способного виртуозно играть обаятельных авантюристов.

Советский «Джеки Чан» Не меньше поражала и смелость артиста. Почти все трюки в фильмах, даже самые опасные, Андрей Миронов предпочитал выполнять сам. В «Невероятных приключениях итальянцев в России» актер повис над Невой на высоте в 20 этажей. Сцена, где он по ковровой дорожке выбирается из окна «Астории» — абсолютно реальна. Отказался от дублера Миронов и в моменте, когда потребовалось перебраться на крышу движущегося автомобиля.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Мог сняться в «Иронии судьбы» Рязанов приступил к «Иронии судьбы» сразу после «Итальянцев в России». Миронову режиссер предложил роль Ипполита, но тот захотел сыграть Лукашина. Рязанов дал артисту попробоваться в характерной сцене и тот, как мог застенчиво, произнес: «Я у женщин никогда не пользовался успехом… еще со школьной скамьи… Была у нас девочка, Ира. Я в нее в восьмом классе втюрился… Потом она вышла за Павла». Поверить, что советская девушка смогла отказать такому видному красавцу, как Миронов, никто на пробах не смог. Тот и сам признал — роль для него не подходит.

Фото: РИА «Новости»

Любовные похождения Андрея Миронова Личная жизнь Миронова была такой же бурной, как его роли. В 1962 году на съемках комедии «Три плюс два» он закрутил роман с Натальей Фатеевой. Эта пара стала одной из самых обсуждаемых в СССР, но чувства быстро угасли. В 1968 году актер влюбился в Татьяну Егорову, коллегу по театру, и даже подал с ней заявление в ЗАГС. Свадьбу отменили из-за болезни отца Андрея. Как радистка Кэт получила Миронова в мужья Но остепениться Миронов решил уже в 1971 году. Он женился на Екатерине Градовой, радистке Кэт из «Семнадцати мгновений весны». У них родилась дочь Мария, будущая актриса. Однако брак рухнул в 1976 году. Второй женой Миронова стала актриса Театра сатиры Лариса Голубкина, сыгравшая Шурочку Азарову в «Гусарской балладе». С ней он провел последние годы жизни, и их брак, по воспоминаниям близких, отличался более спокойным течением. От первого брака у Ларисы была дочь Маша Голубкина, которую Миронов воспитывал как родную. В интервью Лариса Голубкина делилась, что Андрей не только блестяще играл на сцене, но и был внимательным, заботливым человеком в быту, хотя периодически его бешеный рабочий график порождал недопонимания и ссоры. Странный скандал Андрея Миронова Уже в 2019 году актриса Людмила Гаврилова заявила, что начала роман с Андреем Мироновым против своей воли. Артистка утверждала, что Миронов якобы попытался ее изнасиловать, но вовремя одумался и остановился, писала «Газета.ру».

На гастролях Миронов схватил меня прямо в коридоре гостиницы и затолкнул к себе в номер. Он был в бешенстве. Дверь закрыл на ключ и выбросил [ключ] за шкаф. Я попыталась встать, а он толкнул меня на диван. Тогда я встала снова и с размаху влепила ему пощечину. Это привело Андрея в чувство. Людмила Гаврилова Актриса

Фото: РИА «Новости»

Ключевые роли и сотрудничество с мастерами За свою карьеру Андрей Миронов снялся более чем в трех десятках фильмов. Сотрудничал с самыми значимыми режиссерами советского кино: Леонидом Гайдаем, Эльдаром Рязановым, Марком Захаровым, Наумом Бирманом и другими. В его послужном списке не только комедии, но и драматические роли, хотя массовый зритель, конечно, ассоциировал Миронова с яркими комедиантами. «Берегись автомобиля» (1966, реж. Эльдар Рязанов) — хоть роль Миронова там и не главная, но заметная, и она помогла закрепить его образ человека с легкой ироничной улыбкой, который легко вписывается в любой сюжет. «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973, Эльдар Рязанов и Франко Проспери) — Андрей сыграл молодого человека, увлеченного «золотой лихорадкой». Известно, что актеры в этой картине исполняли трюки без дублеров, из-за чего съемки были полны риска. «12 стульев» (1971, Леонид Гайдай) — Миронов предстал в образе Остапа Бендера. Этот герой — одно из самых ярких воплощений на экране. Легкость, юмор и находчивость сделали роль по-настоящему легендарной. «Соломенная шляпка» (1974, Леонид Квинихидзе) — музыкальная комедия, где Миронов продемонстрировал свой талант певца и танцора. Сюжет вертится вокруг недоразумения с изъеденной лошадью шляпкой, и именно благодаря артистизму Миронова фильм приобрел особую пикантность. «Обыкновенное чудо» (1978, Марк Захаров) — хотя роль не главная, игра Миронова вновь притягивала к себе взгляды. Атмосфера сказочности и философские мотивы картины позволили актеру раскрыться в более романтическом ключе.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Здоровье и напряженный график Многие люди, окружавшие Миронова, позже вспоминали, что он чаще других оказывался перегружен работой. Проехать с гастролями по стране, репетировать в театре и при этом успевать на съемки очередного фильма — это был обычный распорядок для актера. Он редко жаловался на усталость, но в конце концов сказались проблемы со здоровьем. К середине 1980-х у Миронова заметно ухудшилось состояние. Несмотря на это, он не прекращал выступать, стремясь всегда выполнять взятые на себя обязательства. Коллеги отмечали, что он и сам понимал возможный риск, но без сцены не представлял своей жизни. Фигаро здесь, Фигаро там: роль, ставшая роковой Роль Фигаро в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» сделала Миронова легендой. Он играл ее с 1969 года. Но именно эта роль стала и последней: 14 августа 1987 года в Риге, на сцене, он потерял сознание. «Шура, голова болит», — успел сказать он Александру Ширвиндту. Через два дня, 16 августа, Миронов умер от кровоизлияния в мозг. Ему было всего 46 лет. Эта трагическая новость потрясла всю страну. Похороны актера состоялись в Москве, на Ваганьковском кладбище, и тысячи людей пришли проститься с любимым артистом. Его уход стал символом конца эпохи — завершился путь человека, чьи фильмы и спектакли приносили радость миллионам зрителей. Наследие великого комедианта Творческое наследие Андрея Миронова продолжает жить и сегодня. Молодые артисты берут пример с его сочетания актерского мастерства и природного обаяния. У Миронова остались потомки, которые продолжают актерскую династию. Дочери Мария Миронова и Мария Голубкина стали известными в театральном и киноискусстве. Имя Андрея Миронова регулярно упоминается в документальных лентах, биографических передачах, публикуются книги воспоминаний о нем. Те, кто работал с Мироновым, всегда подчеркивали: в его личности удивительным образом сочетались природная легкость и невероятная трудоспособность.