08 июня 2025 17:42 «Ведьмак» возвращается: вспоминая классику 0 0 0 Фото: The Witcher 4, Unreal Engine 5 Tech Demo Эксклюзив

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На днях мир увидел трейлер четвертой части легендарной компьютерной игры «Ведьмак», ставшей не просто усладой геймеров, но и важнейшей составляющей массовой культуры. Начиналось же все с одноименной книги Анджея Сапковского. Новая часть обещает игрокам массу сюрпризов, пока же Платон Беседин вспоминает, какими были первые три.

Для начала напомню: главный герой данной франшизы — ведьмак Геральт, который после амнезии вынужден заново осваивать свое дело. Вопросы выбора, идентичности — все сюда же. Игра имеет множество отсылок к популярной массовой культуре: книгам Реймонда Чандлера, песням Боба Дилана, сериалу «Во все тяжкие» и другим.

«Ведьмак» (2007) Для меня это во многом почти эталонное компьютерное фэнтези, причем темное. Кто может соревноваться с ним? Может быть, первая часть легендарной франшизы Dragon Age. Они вообще весьма и весьма похожи — в первую очередь атмосферой черной иронии и очень пронзительным взглядом на мир. И конечно, прописанными героями.

Ясно, что заслуга тут принадлежит автору книги Анджею Сапковскому. Да, тогда его произведение «Ведьмак» не было столь популярно; сейчас оно имеет культовый статус. Однако автор сделал главное и всеобъемлющее — создал уникальный мир с яркими героями, каждый из которых — личность.

Фото: CD Projekt Red

Пусть официально Сапковский и не поддержал игру. Это вообще, пожалуй, ключевой недостаток современных игр — в них нет прописанного сюжета и персонажей, которые бы развивались, разрешая важные дилеммы.

Первая часть «Ведьмака» — неспешная, ламповая история, где игроку, например, очень часто придется самому, запасаясь, варить зелья. Здесь не получится кувыркнуться и атаковать, атаковать. Нет, подготовиться к бою придется максимально серьезно, а в заданиях нужно будет проявить хитрость. Это сближает игрока с героем и сюжетом игры, но запастись терпением, определенно, придется.

«Ведьмак 2: Убийца королей» (2011) Многие считают эту часть одной из лучших именно в плане сюжетных линий — и действительно тут есть чем восхититься. А если хочешь отвлечься, то добро пожаловать биться на кулаках. Бодрит! Человечен не только главный герой, но и те, кто встречается ему по пути. Хотя — и это очевидно — из персонажей нужно было выдавить еще больше.

Фото: CD Projekt Red

А что с графикой? Год 2011-й, еще не все в плане визуала умели, так что если врубить настройки на максимум, то косяки станут заметны. Как минимум локации станут прогружаться долго.

Главный минус второй части — это, несомненно, боевая система; вернее, те места и моменты, когда она начинает лагать. Опять же, не все тут технически срослось. Однако, как по мне, это легко компенсируется атмосферой и действительно авторскими диалогами. Геральт просто выжигает своим убийственным сарказмом.

Вторая часть «Ведьмака» — это классно выстроенная и продуманная история, развивающая успех первой части и всерьез исследующая тему выбора. И все это в проработанной до мелочей атмосфере Восточной Европы давних времен.

Фото: CD Projekt Red

«Ведьмак 3: Дикая охота» (2015)

Тут могут быть разные мнения — и они звучат — относительно качества данной части. Одни восторгаются боевой системой, другие, наоборот, полагают, что она слишком проста и механистична; «ловкость рук — и никакого мошенства». Все спорно, но факт: большинство миссий в этой части построены по принципу «иди, убивай, решай». Особых выдумок здесь нет. Но вместе с этим игра имела совершенно феноменальный успех. Масса наград, огромные продажи, признание фанатов — все удалось! В первую очередь за счет насыщенности и проработанности. При этом вы насладитесь огромным количеством по-настоящему ярких пейзажей, проработанной архитектурой и великолепными образами. Это действительно масштабная работа!