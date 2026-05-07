07 мая 2026 20:48 Вальс на все времена. Как «Синий платочек» стал символом Великой Отечественной войны

Фото: Клавдия Шульженко исполняет знаменитую песню «Синий платочек». Колоризированный кадр из д/ф «Концерт фронту», 1942 год / РИА «Новости»

Во время Великой Отечественной войны лирический вальс оказался не меньшей опорой для солдат и тружеников тыла, чем легендарная песня «Вставай, страна огромная!». Кто придумал музыку и при чем тут танго «Утомленное солнце», сколько было авторов слов и кто сделал «Синий платочек» одним из главных символов фронтовых времен — в материале 360.ru.

Композитор Ежи Петерсбурский Ежи Петерсбурский родился 20 апреля 1895 года в семье варшавских евреев. Практически все домочадцы и многочисленная родня были музыкантами: отец пел, мать — пианистка, братья — скрипачи. Мальчик сделал ставку на фортепиано. Он учился в Варшавской консерватории, затем отправился в Венскую академию музыки. Венгерский композитор, автор популярных оперетт «Сильва» и «Принцесса цирка» Имре Кальман, высоко оценил талант молодого музыканта и порекомендовал заняться сочинением эстрадной музыки. Тот принял совет к сведению и уже через 10 лет вместе с двоюродными братьями стал звездой.

Фото: Ежи Петерсбурский, 1926 год / Публичное достояние

Петерсбурский писал музыку к опереттам, польским кинофильмам, записывал пластинки с песнями, а в 1937 году покорил публику своим танго To Оstatnia Niedziela — «Последнее воскресенье». В СССР композиция была невероятно популярна и тут же обзавелась тремя русскими версиями, причем все они были никак не связаны с польским оригиналом. Проверку временем выдержал вариант поэта Иосифа Альвека, друга Велимира Хлебникова. И вы наверняка знаете это танго: нет практически ни одного отечественного кинофильма, где, иллюстрируя предвоенную пору, не звучал бы голос певца Павла Михайлова, солиста джазового оркестра Александра Цфасмана: «Утомленное солнце нежно с морем прощалось…».

Фото: оркестр Гольда-Петерсбургского / Публичное достояние

Вальс Петерсбурского Но что же было дальше? А дальше была война — 1 сентября 1939 года гитлеровцы напали на Польшу. Спустя 28 дней страну разделили между Германией и СССР. Композитору повезло: он вместе с оркестром своего двоюродного брата Генриха Гольда в тот момент был в Белостоке, который отошел Советам. Тем, кто остался в Польше, пришлось плохо: немцы не жаловали евреев, и никакой талант не мог отодвинуть смерть. Большинство родственников Петерсбурского погибли в нацистских концлагерях, в том числе и другой двоюродный брат музыканта — Артур Гольд: знаменитого польского композитора убили в Треблинке. Петерсбурский получил советское гражданство и сменил имя с Ежи на Юрий. Он собрал свой музыкальный коллектив, много гастролировал по Советскому Союзу. Однажды в Днепропетровске (который теперь переименован в Днепр) композитор написал новый вальс. Впервые мелодия прозвучала весной 1940 года в московском саду «Эрмитаж».

Фото: Борис Ушмайкин / РИА «Новости»

Как появился «Синий платочек» Официальная версия гласит: на премьере вальса был поэт Яков Галицкий. Его зацепила музыка, и там же, в зале, он записал в блокноте стихи. После концерта литератор явился в гостиницу к Петерсбурскому и показал наброски. Композитору текст понравился, он лишь попросил дописать еще пару строф. Через два дня песня была готова. Однако уже в послевоенные 50-е годы первый исполнитель «Синего платочка» Станислав Лаудан заявил, что это он автор слов к песне. Согласно его мемуарам, во время игры в покер в 1940 году в Белостоке Лаудан набросал польский текст, который потом всем коллективом перевели на русский. Впервые композицию представили на гастролях в Вильнюсе в 1940 году.

Фото: жители Вильнюса приветствуют вступление в город частей Советской Армии, 3 августа 1940 года. Виктор Темин / РИА «Новости»

В качестве подтверждения Лаудан приводил сходство русского текста и польского оригинала. Однако некоторые исследователи считают, что тут мог быть обратный вариант: поляк перевел русский текст. К тому же непонятно, с чего он так долго молчал о своем авторстве. Но определенно сказать, кто прав, нельзя: свидетелей не осталось. Зато известно, что новая песня мгновенно стала популярной. Практически все эстрадные оркестры, певцы и певицы того времени включали «Синий платочек» в свои выступления, его дважды записали на пластинках. В предвоенный год вальс звучал на всех танцплощадках Советского Союза.

Фото: этикетка грампластинки Ленинградской фабрикой граммофонных пластинок с записью «Синего платочка» в исполнении Е. Н. Юровской. Александр Николаевич Сергеев / Википедия

«Синий платочек» времен войны Когда грянула Великая Отечественная война, стало понятно, что людям — в тылу и на фронте — просто необходима отдушина. Нужна песня, но не пафосная, а душевная, со знакомой, простой и спокойной мелодией. В первую же неделю войны поэт Борис Ковынев принес в альманах «Поэзия» новый текст на музыку вальса Петерсбурского. Впрочем, люди и так пели десятки переделок на довоенный «Синий платочек», к которому добавляли реалии войны. Но первая строфа Ковынева оставалась неизменной: «Двадцать второго июня ровно в четыре часа Киев бомбили. Нам объявили, что началася война…».

Фото: Борис Ковынев (в первом ряду второй справа, в галстуке) на встрече с Максимом Горьким, Грузия, 24 июля 1928 года / Публичное достояние

Окончательно «военный» текст песни сложился в 1942 году. Молодая певица Клавдия Шульженко вместе с джаз-оркестром давала концерт для защитников Ленинграда. Разумеется, в репертуаре был и «Синий платочек». Однажды к ней подошел молодой лейтенант Михаил Максимов и рассказал, что написал новые слова для популярной песни. Вечером того же дня певица исполнила обновленный вальс. По свидетельству очевидца, через неделю пел весь Волховский фронт, а через два месяца и вся передовая: «Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих». Шульженко стала постоянно исполнять новый вариант на фронтовых концертах и для раненых в Ленинграде.

Фото: бойцы отдыхают у патефона, 1944 год. Марк Марков-Гринберг / РИА «Новости»

В ноябре 1942 года «Синий платочек» на слова Максимова стал известен всей стране: запись Шульженко попала в фильм «Концерт фронту». Песню начали издавать на пластинках Апрелевского завода, их отправляли на фронт вместе с боеприпасами, чтобы поддерживать боевой дух солдат. На конвертах стоял штамп: «Обменный фонд. Продаже не подлежит!» Фронтовики рассказывали, как однажды немцы захватили патефон с пластинкой Шульженко. Они, кстати, ее очень ценили и нередко во время затишья кричали из своих окопов: «Рус, заведи Шульженко! Стрелять не будем!» Когда красноармейцы услышали «Синий платочек» со стороны врага, то перешли в контратаку и отбили «музыкальный трофей». Даже после войны Шульженко не убирала песню из репертуара, и зрители всегда встречали ее аплодисментами. Звучит «Синий платочек» и сегодня — в записях и исполнении современных артистов.