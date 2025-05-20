Какая опасность поджидает дачников в погребах и зачем проверять их после зимы?
Агроном Викулов рассказал, что нужно сделать с погребом после зимы
После зимы погреб нуждается в тщательном осмотре: дачникам рекомендуют проверить вентиляционную систему и обследовать помещение на наличие плесени. Кроме того, оно может быть опасно из-за газов, выделяемых гниющими продуктами. Как правильно убраться в подвале после холодов — в материале 360.ru.
Рассмотрим самые распространенные проблемы, которые могут возникнуть в погребах после зимнего периода, и способы их решения.
Плохая вентиляция
Обычно в подвалах хранят консервированные продукты, свежие овощи и фрукты. При плохой вентиляционной системе газообмен в помещении нарушается, еда начинает портиться.
В процессе гниения в атмосферу выделяется метан. При смешивании с углекислым газом, который при таком раскладе практически не выделяется, он образует смесь. На основе этого придумали аппарат газгольдер, куда складывают органические отходы, чтобы получать метан, рассказал 360.ru биолог и агроном Михаил Воробьев.
Надышавшись газовой смеси, человек вряд ли умрет, но головная боль точно будет. Чтобы этого не произошло, нужно обеспечить отток углекислого газа и не допустить образования метана. Двух зайцев можно убить одним выстрелом — оборудовать пассивную вентиляцию.
«Должен быть приточный короб, который засасывает воздух извне, и для оттока. Кислороду необходимо поступать в погреб самотеком и выходить из него. Дополнительно можно установить вентилятор», — объяснил Воробьев.
Часто в подвалах не бывает проведенного электричества, дачникам приходится спускаться туда со спичками. Это опасно, если метана образовалось очень много.
«Такой газ, как известно, вещество горючее. Вероятны хлопок и пожар», — предупредил биолог.
Плесень
Еще одна проблема, которая может появиться после зимы, — плесень.
Она не очень опасна для человека, хотя и не сказать, что полезна. Споры размножаются при любом удобном случае. Они селятся в конструкциях деревянного погреба и разрушают его, а также хранятся на овощах и фруктах.
Михаил Воробьев
Самый простой, доступный и относительно безопасный способ — поджигание серной шашки. Выделяется сернистый газ, который при взаимодействии с водой образует серную кислоту и стерилизует весь подвал.
После процедуры помещение нужно хорошо проветрить. Важно: такой метод не подходит для погреба под домом.
Влажность и вода
Грибы, плесень и другая живность появляются в подвальном помещении из-за повышенной влажности. Еще хуже, если территорию просто затопило. Проблема часто встречается в местности, где проходит активное половодье, а там погреба копают глубоко.
Самое очевидное решение — откачать воду насосом и все хорошо проветрить. Это можно сделать тремя способами:
- Открыть все двери, люки и вентиляционные отверстия минимум на два-три часа. Повторять несколько дней подряд, пока воздух в погребе не станет свежим;
- Использовать бытовой вентилятор, который ускорит естественное проветривание;
- Можно установить электрический обогреватель, соблюдая правила пожарной безопасности. Теплый воздух вберет в себя оставшуюся влагу. После нагрева также нужно проветрить помещение.
Грызуны
В подвалах часто селятся мыши. Для них это защищенное от внешней среды место с большим количеством еды. Грызуны не только портят урожай, но и оставляют грязь в виде экскрементов.
Опытные дачники готовят мышам угощение с осени: расставляют ловушки с приманкой, кладут отраву, оставляют ультразвуковые отпугиватели. Но если об этом забыли, следует бороться с последствиями весной:
- Когда одна из мышей случайным образом попадает в погреб, ее нужно поймать и извлечь. Если грызун уже погиб, необходимо в специальных перчатках вытащить тушку из подполья.
- Все овощи и фрукты придется утилизировать вместе со старыми вещами.
Во время уборки помещения от экскрементов нужно работать в защитном респираторе и перчатках.
Как навести порядок в погребе после зимы — пошаговая инструкция
- Сначала нужно обследовать его на наличие воды. Если есть, ее следует откачать насосом.
- Далее необходимо проветрить помещение в течение минимум двух-трех часов. Лучше делать это в сухую погоду.
- После зимы потребуется уборка мусора: сгнивших продуктов, закатанных банок со вздувшимися крышками или мутным рассолом. Ящики и стеллажи просушить на солнце, подмести пол, убрать дохлых мышей, приманки, экскременты.
- Следующий шаг — проверить целостность погреба, рассказал 360.ru ведущий агроном лаборатории плодоводства, заведующий Мичуринским садом Тимирязевской академии Владимир Викулов. Трещины и щели заделать цементом, бетоном или эпоксидным клеем.
- При затхлом воздухе необходимо понять, почему вентиляция не работает. Иногда достаточно ее прочистить, а в некоторых случаях — полностью заменить. Хорошая система поможет не только избежать плесени, но и сохранить продукты на более долгий срок.
- Обеззараживание помещения. В замкнутом пространстве даже с вентиляцией накапливаются грибы и споры плесени, объяснил Викулов. Убрать лишнее можно с помощью сернистой шашки (в отдельно расположенном от дома погребе) или фунгицида, например марки «Максим». Из него делают концентрированный раствор 1−2% и опрыскивают помещение. После обеззараживания следует проветрить его еще раз.
- Если у подвала песчаный пол, насыпь нужно обновить.
- Снизить влажность помогут емкости с песком, углем, золой или солью. Если они стояли в подполье зиму, то стоит заменить их содержимое.
- Можно побелить стены погреба известью — она поможет в борьбе с плесенью и сыростью.