Сегодня 17:24 Какая опасность поджидает дачников в погребах и зачем проверять их после зимы? Агроном Викулов рассказал, что нужно сделать с погребом после зимы 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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После зимы погреб нуждается в тщательном осмотре: дачникам рекомендуют проверить вентиляционную систему и обследовать помещение на наличие плесени. Кроме того, оно может быть опасно из-за газов, выделяемых гниющими продуктами. Как правильно убраться в подвале после холодов — в материале 360.ru.

Рассмотрим самые распространенные проблемы, которые могут возникнуть в погребах после зимнего периода, и способы их решения. Плохая вентиляция Обычно в подвалах хранят консервированные продукты, свежие овощи и фрукты. При плохой вентиляционной системе газообмен в помещении нарушается, еда начинает портиться. В процессе гниения в атмосферу выделяется метан. При смешивании с углекислым газом, который при таком раскладе практически не выделяется, он образует смесь. На основе этого придумали аппарат газгольдер, куда складывают органические отходы, чтобы получать метан, рассказал 360.ru биолог и агроном Михаил Воробьев. Надышавшись газовой смеси, человек вряд ли умрет, но головная боль точно будет. Чтобы этого не произошло, нужно обеспечить отток углекислого газа и не допустить образования метана. Двух зайцев можно убить одним выстрелом — оборудовать пассивную вентиляцию.

Фото: РИА «Новости»

«Должен быть приточный короб, который засасывает воздух извне, и для оттока. Кислороду необходимо поступать в погреб самотеком и выходить из него. Дополнительно можно установить вентилятор», — объяснил Воробьев. Часто в подвалах не бывает проведенного электричества, дачникам приходится спускаться туда со спичками. Это опасно, если метана образовалось очень много. «Такой газ, как известно, вещество горючее. Вероятны хлопок и пожар», — предупредил биолог. Плесень Еще одна проблема, которая может появиться после зимы, — плесень.

Она не очень опасна для человека, хотя и не сказать, что полезна. Споры размножаются при любом удобном случае. Они селятся в конструкциях деревянного погреба и разрушают его, а также хранятся на овощах и фруктах. Михаил Воробьев

Самый простой, доступный и относительно безопасный способ — поджигание серной шашки. Выделяется сернистый газ, который при взаимодействии с водой образует серную кислоту и стерилизует весь подвал. После процедуры помещение нужно хорошо проветрить. Важно: такой метод не подходит для погреба под домом.

Фото: РИА «Новости»

Влажность и вода Грибы, плесень и другая живность появляются в подвальном помещении из-за повышенной влажности. Еще хуже, если территорию просто затопило. Проблема часто встречается в местности, где проходит активное половодье, а там погреба копают глубоко. Самое очевидное решение — откачать воду насосом и все хорошо проветрить. Это можно сделать тремя способами: Открыть все двери, люки и вентиляционные отверстия минимум на два-три часа. Повторять несколько дней подряд, пока воздух в погребе не станет свежим;

Использовать бытовой вентилятор, который ускорит естественное проветривание;

Можно установить электрический обогреватель, соблюдая правила пожарной безопасности. Теплый воздух вберет в себя оставшуюся влагу. После нагрева также нужно проветрить помещение.

Фото: РИА «Новости»

Грызуны В подвалах часто селятся мыши. Для них это защищенное от внешней среды место с большим количеством еды. Грызуны не только портят урожай, но и оставляют грязь в виде экскрементов. Опытные дачники готовят мышам угощение с осени: расставляют ловушки с приманкой, кладут отраву, оставляют ультразвуковые отпугиватели. Но если об этом забыли, следует бороться с последствиями весной: Когда одна из мышей случайным образом попадает в погреб, ее нужно поймать и извлечь. Если грызун уже погиб, необходимо в специальных перчатках вытащить тушку из подполья.

Все овощи и фрукты придется утилизировать вместе со старыми вещами. Во время уборки помещения от экскрементов нужно работать в защитном респираторе и перчатках.

Фото: Christian Charisius/dpa / www.globallookpress.com

Как навести порядок в погребе после зимы — пошаговая инструкция Сначала нужно обследовать его на наличие воды. Если есть, ее следует откачать насосом. Далее необходимо проветрить помещение в течение минимум двух-трех часов. Лучше делать это в сухую погоду. После зимы потребуется уборка мусора: сгнивших продуктов, закатанных банок со вздувшимися крышками или мутным рассолом. Ящики и стеллажи просушить на солнце, подмести пол, убрать дохлых мышей, приманки, экскременты. Следующий шаг — проверить целостность погреба, рассказал 360.ru ведущий агроном лаборатории плодоводства, заведующий Мичуринским садом Тимирязевской академии Владимир Викулов. Трещины и щели заделать цементом, бетоном или эпоксидным клеем. При затхлом воздухе необходимо понять, почему вентиляция не работает. Иногда достаточно ее прочистить, а в некоторых случаях — полностью заменить. Хорошая система поможет не только избежать плесени, но и сохранить продукты на более долгий срок. Обеззараживание помещения. В замкнутом пространстве даже с вентиляцией накапливаются грибы и споры плесени, объяснил Викулов. Убрать лишнее можно с помощью сернистой шашки (в отдельно расположенном от дома погребе) или фунгицида, например марки «Максим». Из него делают концентрированный раствор 1−2% и опрыскивают помещение. После обеззараживания следует проветрить его еще раз. Если у подвала песчаный пол, насыпь нужно обновить. Снизить влажность помогут емкости с песком, углем, золой или солью. Если они стояли в подполье зиму, то стоит заменить их содержимое. Можно побелить стены погреба известью — она поможет в борьбе с плесенью и сыростью.