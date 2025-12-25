Надо строить ковчег? В Гане началась паника из-за пророчества о «конце света»

Африканец из Ганы Эбо Ноа стал известен благодаря своим необычным проектам. Мужчина построил восемь деревянных ковчегов в надежде спасти людей от грядущего потопа. По его словам, ему явился Бог во сне и предупредил о возможном конце света 25 декабря.

Что известно о пророчестве «нового Ноя» В Гане Эбо Ноа известен как «новый Ной». Он ежедневно ведет блог, рассказывая о ходе строительства своих ковчегов. Ноа призывает подписчиков присоединиться к его проекту и помочь — привезти на корабли воду, еду или оказать финансовую поддержку. Мужчина утверждает, что о грядущем потопе ему сообщил Бог. Мужчина, вдохновленный «благой вестью», решил повторить подвиг библейского Ноя: приобрел 250 тысяч досок и приступил к строительству кораблей. По его мнению, каждое судно сможет вместить до 600 миллионов человек, что позволит спасти почти пять миллиардов жителей планеты. Несмотря на критику в социальных сетях, в том числе от верующих, Ноа убежден, что «вторая версия» потопа неизбежна и начнется в день католического Рождества. Африканец проповедует Библию на улицах, носит рубаху из мешковины и благодарит волонтеров за помощь в строительстве кораблей. Число его подписчиков в соцсетях растет каждый день, и сейчас их уже более 420 тысяч.

В Гане вспыхнула паника В Гане религия занимает важное место в жизни общества, а харизматичные проповедники часто собирают вокруг себя большие группы людей. На этом фоне заявления Эбо Ноа нашли отклик у части населения, особенно в условиях социальной нестабильности и экономических трудностей. Люди, ощущая напряжение, активно обсуждают слухи, делятся тревожными сообщениями и видят знаки в любых природных явлениях. Это быстро создает эффект снежного кома, усиливая общее беспокойство. Официальные источники и ученые не подтверждают предсказаний о глобальном потопе или других катастрофах на 25 декабря. Геология, климатология и метеорология не обнаружили данных, которые могли бы предвещать внезапное или многолетнее затопление континентов. Скептики и эксперты утверждают, что такие «пророчества» не основаны на наблюдениях, расчетах или реальных природных процессах. Они существуют только в рамках веры человека и его интерпретаций.

Фото: Соцсети

Будет ли Великий потоп? Библия объясняет Всемирный потоп как «божественное наказание» за грехи человечества. Однако наука не находит доказательств того, что на Земле когда-либо происходило глобальное затопление. Профессор геоморфологии из Университета Вашингтона в Сиэтле Дэвид Монтгомери, автор книги «Камни не лгут: геолог исследует Ноев потоп», утверждает, что глобального потопа не могло быть. По его словам, на Земле просто не хватило бы воды для такого масштабного события. Археологические данные указывают лишь на крупные региональные наводнения в истории древних цивилизаций. Эти события могли стать основой для мифа о потопе. По данным программы «Невероятно интересные истории» на РЕН ТВ, через 10-15 лет крупные наводнения могут превратиться для людей из редких катаклизмов в обычное явление. Причина — масштабные климатические изменения на планете. Для иллюстрации авторы сюжета упомянули затопленную пустыню Сахара и город-призрак Тамерза в Тунисе, который был разрушен наводнением 1969 года.

Фото: Соцсети

Стоит ли ждать конца света в 2026 году? Австралийский математик Хайнц фон Ферстер предсказал другую дату конца света. В 1960 году он рассчитал, что апокалипсис начнется в пятницу, 13 ноября 2026-го. По его мнению, причиной станет перенаселение планеты. Свои выводы он изложил в статье «Судный день. Пятница, 13 ноября 2026 года», опубликованной в журнале Science. Математик Сидик Афган сделал похожее заявление. Он проанализировал числовые данные и астрологические закономерности и предрек конец света. Причины апокалипсиса Афган не раскрыл. Астрономы из Университетского колледжа Лондона и Уорикского университета представили тревожный прогноз. По их мнению, в 2026 году Земля может быть поглощена Солнцем, что приведет к гибели человечества, писал научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.