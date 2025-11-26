Сегодня 05:41 Способ привлечь удачу и финансы. Когда не стоит идти к парикмахеру в декабре-2025? 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Интересное

Декабрь 2025 года — время не только предновогодней суеты, но и идеальный момент для обновления имиджа. Некоторые верят, что фазы Луны напрямую влияют на рост и здоровье волос, поэтому при записи к стилисту полагаются на лунный календарь. Когда самые благоприятные дни для похода к мастеру, стрижка в какой день принесет деньги, а когда с ножницами лучше повременить — в материале 360.ru.

Фазы Луны в декабре-2025 В первом зимнем месяце естественный спутник Земли будет находиться в следующих состояниях: 1-4 декабря — растущая Луна;

5 декабря — полнолуние;

6-19 декабря — убывающая Луна;

20 декабря — новолуние;

21-31 декабря — растущая Луна. Влияние фаз Луны на рост волос С точки зрения астрологии Луна управляет ритмами и циклами всего живого на Земле, включая рост волос. Каждая фаза ночного светила несет особую энергетику, которая может либо усилить, либо замедлить процессы обновления волос. Растущая Луна — время накопления и притяжения. Стрижка в эти дни: помогает «притянуть» длину и объем;

наполняет волосы живительной силой стихии воды;

усиливает природную энергию роста.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Полная Луна — пик энергетического потенциала. В это время: волосы максимально восприимчивы к любым манипуляциям;

закладывается программа их будущего состояния;

особенно эффективны стрижки для изменения жизненной энергии.

Особое внимание стоит уделить знаку Девы — 11-12 декабря 2025 года, когда Луна проходит через это созвездие, стрижка особенно благоприятна для здоровья волос.

Убывающая Луна — период очищения и освобождения. Это время идеально для: избавления от поврежденных и секущихся концов;

закрепления формы прически;

«закрытия» энергетических каналов волос. Новолуние — время тишины и покоя. Астрологи советуют: дать волосам отдых от любых процедур;

проводить только щадящий уход;

отложить кардинальные изменения прически.

Фото: Tom Goyvaerts/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Календарь стрижек в декабре 2025 года 1 декабря — Луна в Овне, а это означает, что отрезание волос лучше отложить. Окрашивание и тонирование пройдут удачно. Массаж головы в этот день ускорит рост волос; 2 декабря — Луна в Тельце. Стрижка придаст волосам сил и энергии. Можно сделать маску в домашних условиях. Окрашивание седины будет успешным; 3 декабря — Луна все еще в Тельце. Благоприятный день для смены имиджа, в том числе осветления; 4 декабря — Луна в Близнецах. Стрижка в этот день ускорит рост волос, но они станут непослушными. Укладка должна быть легкой и воздушной, от завивки лучше отказаться. День подойдет для окрашивания и тонирования; 5 декабря — Луна в Близнецах. Стрижка ускорит рост волос, время подходит для окрашивания; 6 декабря — Луна в Раке. Лучше не идти к мастеру при желании длинной шевелюры, так как рост волос замедлится. Если же у человека сложная и короткая прическа или ему нужно только укрепить корни, стричься можно; 7 декабря — Луна будет все еще в знаке Рак. Стрижка поможет привлечь изменения в жизнь. Приветствуются окрашивания отдельных прядей в яркие цвета. Желающим стабильности салоны красоты в этот день лучше обходить стороной; 8 декабря — Луна во Льве. Отличный период для посещения парикмахера. Все процедуры пройдут отлично: будь то тонирование, окрашивание или стрижка;

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

9 декабря — Луна во Льве. Благоприятный день для смены имиджа: стрижки, окрашивания, химической завивки. Волосы станут гуще; 10 декабря — Луна в Деве. Волосы растут быстрее, а укладка продержится дольше. Благоприятный день для окрашивания и тонирования, а стрижка, сделанная в этот день, сохранит форму дольше обычного. Оздоровительные процедуры улучшат состояние волос; 11 декабря — Луна в Деве. Все процедуры, описанные 10 декабря, отлично подойдут и на следующий день; 12 декабря — Луна в Деве, но уже в фазе убывания. Стрижка все еще возможна, но несложная. Оздоровительные процедуры будут влиять на качество волос лучше, чем в другие дни месяца; 13 декабря — Луна перейдет в знак Весы. После стрижки волосы будут расти быстрее, но станут непослушными. С кардинальной сменой имиджа лучше повременить; 14 декабря — Луна в Весах. Оздоровительные процедуры даже в домашних условиях повлияют на волосы благотворно. Результат стрижки в этот день может расстроить;

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

15 декабря — Луна в Скорпионе. Можно стричь тусклые, слабые и тонкие волосы — они станут гуще и толще. День подойдет для домашнего спа и окрашивания натуральными красителями; 16 декабря — Луна в Скорпионе. В этот день стоит отказаться от химической завивки. Кардинальная смена цвета не пойдет волосам на пользу. Стричь следует только тонкую и ломкую шевелюру; 17 декабря — Луна все еще в Скорпионе. Лучше отказаться от окрашивания и химической завивки. Можно сделать маску для волос дома; 18 декабря — Луна в знаке Стрелец. Чтобы длина побыстрее увеличилась, стоит смело идти стричь кончики к своему мастеру. Если же хочется подольше сохранить свежую стрижку, поход к парикмахеру лучше перенести на другой день. Эксперименты с цветом волос могут разочаровать; 19 декабря — Луна в Стрельце. Окрашивание в этот день нежелательно — цвет продержится недолго, а краска может навредить волосам. Кроме того, новый имидж спровоцирует денежные проблемы. То же самое касается химической завивки; 20 декабря — Луна в Козероге. Стрижка придаст волосам здоровья и силы. Окрашивание и тонирование пройдет удачно; 21 декабря — Луна в Козероге. Отличный день для смены имиджа: пора смело записываться на стрижку, окрашивание и химзавивку. Лучше выбрать невычурную прическу;

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

22 декабря — Луна все еще в Козероге. Приветствуются эксперименты с цветом и формой стрижки; 23 декабря — Луна в Водолее. Отличный день для экстравагантных решений. Если прическа планируется ничем не примечательной, ее лучше перенести на другой день; 24 декабря — Луна в знаке Водолея. Если постричься в этот день, волосы при укладке перестанут слушаться и станут безжизненными. Однако при окрашивании их в необычный цвет на их качество процедура никак не повлияет; 25 декабря — Луна в Рыбах. В этот день ночное светило повлияет на кожу головы — из-за стрижки или оздоровительных процедур может начаться перхоть. Химзавивка и окрашивание навредят самим волосам; 26 декабря — Луна в знаке Рыб. Стрижек в этот день лучше избегать, чтобы не привлечь в свою жизнь несчастье и проблемы. Однако для быстрого роста волос можно подстричь только кончики;

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

27 декабря — Луна в Овне, а это означает, что стрижку стоит отложить. Окрашивание и тонирование пройдут успешно. Кроме того, смена имиджа благотворно повлияет на самочувствие; 28 декабря — Луна в знаке Овна. Можно проводить процедуры с коллагеном и воском. Стричься лучше тем, кто мечтает о длине и здоровье волос; 29 декабря — Луна все еще в Овне. Стрижка поможет побыстрее отрастить волосы и получить расположение руководства. Любой тип окрашивания принесет желаемый результат и хорошее настроение; 30 декабря — Луна в Тельце, да еще и в растущей фазе. Можно смело записываться к мастеру на стрижку и окрашивание, чтобы на следующий день спокойно готовиться к встрече Нового года в обновленном образе; 31 декабря — Луна в Тельце. Последний день года тоже будет отличным временем для смены имиджа у тех, кто готов прыгнуть в последний вагон перед боем курантов. Растущая фаза поспособствует росту и укреплению волос. Укладка на торжество должна быть легкой и воздушной — как всегда стремящаяся к свободе хозяйка следующего года Лошадь.