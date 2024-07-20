Сегодня 07:16 Мем, психология и миллиардный прокат. В чем феномен «Головоломки-2» Кинокритик Бортников: «Головоломка-2» помогла взрослым окунуться в детство 0 0 0 Фото: Diego RadamÃƒÂ�S/Keystone Press Agency / Global Look Press Интересное

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Детский анимационный фильм «Головоломка-2» продолжает бить рекорды по мировым сборам. О чем мультфильм и почему он стал таким популярным — в материале 360.ru.

О чем «Головоломка» Первая часть Главная героиня — 11-летняя Райли Андерсон. Ее поведение определяют пять эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость, которых в мультфильме представили в качестве персонажей. Они живут в мозговом центре девочки и каждый день помогают ей справляться с проблемами. В центре копятся впечатления и воспоминания, которые главная героиня получает за день. Они выглядят как стеклянные шарики разных цветов — он зависит от эмоции, с которым воспоминание связано. В конце дня шарики отправляют в специальное хранилище. Сначала эмоции Райли живут дружно. Когда она вместе с родителями переезжает из родной Миннесоты в Сан-Франциско, привычный мир рушится. Печаль, которая до этого не могла найти себе применения, начала окрашивать воспоминания о Миннесоте в печальные тона. Радость попыталась не допустить этого. Произошел конфликт, который окончился плохо — Радость и Печаль случайно выпали из мозгового центра. Они попали в резервуар долгосрочной памяти, а Райли без этих эмоций стала апатичной.

Дальнейший сюжет мультфильма завязан на том, как потерявшиеся эмоции пытаются всеми путями вернуться в мозговой центр, а оставшиеся — управлять жизнью девочки. В конце Радость и Печаль мирятся и попадают в мозговой центр, а жизнь Райли налаживается. Вторая часть Сюжет сиквела разворачивается через два года после событий первой части. К этому моменту Райли исполнилось 13 лет, и она собирается поступать в старшую школу. С взрослением девочки-подростка в мозговой центр прибыли новые эмоции — это Тревожность, Зависть, Стыд и Скука. Они пытаются поладить со старыми и помочь Райли. Также в центре появляется резервуар «Самосознание», который наполняется воспоминаниями, формирующими мировоззрение героини. Радость хочет заполнить его счастливыми впечатлениями, но из-за ссор с новыми коллегами происходит ужасное — все старые эмоции проваливаются в хранилище памяти. Они пытаются выбраться в мозговой центр и одновременно найти главный секрет Райли, в то время как свежие эмоции — управлять ее жизнью.

Это непросто, ведь главной героине предстоит поступить в новую школу, найти новых друзей, она мечтает попасть в хоккейную команду «Жар-птица», из-за нее воспитанников хоккейного лагеря, где девочка отдыхает летом, наказали. Создатели показали не только эмоции подростка, но и взрослых. Например, их показали в сцене семейного ужина, когда родители поинтересовались у дочери, как прошел хоккейный лагерь. Она ответила «Нормально». На это Тревожности в мозговых центрах матери и отца активизировалась. В финале Радость узнает главный секрет Райли и закрывает хранилище памяти.

Немного фактов о мультфильме «Головоломка» — это анимационный фильм совместного производства Pixar и «Дисней». Его придумал режиссер Пит Доктер, идею поддержали продюсеры Ронни дел Кармен и Йонас Ривера. Доктер задумался о концепции будущего мультфильма в 2009 году, когда пытался понять эмоциональное состояние своей дочери-подростка. Он вместе с женой обращался к психологам и нейробиологам, чтобы разобраться в природе ее настроения.

Интересно На разработку «Головоломки-2» ушло 5,5 года. В создание картину вложили 175 миллионов долларов. На разработку «Головоломки-2» ушло 5,5 года. В создание картину вложили 175 миллионов долларов.

Впервые фильм показали вне конкурса в Каннах в 2015 году. Критики хорошо встретили картину. После выхода в широкий прокат «Головоломка» собрала более 856 миллионов долларов и стала седьмым самым кассовым фильмом 2015 года.

Фото: Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/ Пит Доктер / Global Look Press

Мультфильм номинировали в двух категориях премии «Оскар». В одной из них «Головоломку» признали лучшим анимационном полнометражным фильмом. Фильм получил премии «Золотой глобус», BAFTA и другие. Режиссером сиквела выступила Келси Манн, продюсером — Марк Нильсен, сценаристом — Мег Лефов. Прокат фильма еще не завершился, он уже собрал 1,368 миллиарда долларов при бюджете в 200 миллионов. На данный момент его считают самым кассовым фильмом 2024 года. Также он стал самым кассовым мультфильмом студии Pixar. В оригинале мультфильм носит название Inside Out, что означает с английского «вывернутый наизнанку».

Фото: Diego RadamÃƒÂ�S/Keystone Press Agency / Global Look Press

Мемы про «Головоломку-2» Мультфильм действительно стал популярным по всему миру. По этой причине среди зрителей и людей, которые не видели картины, распространился мем. В момент появления в мозговом центре Тревожности, один из персонажей произнес «О Господи, это новая эмоция?!». Вместо Тревожности авторы мемов начали подставлять персонажей других картин, с которыми себя ассоциируют. В том числе благодаря этому мему многие захотели увидеть картину в кинотеатре.

Почему «Головоломка-2» стала так популярна? Мультфильм стал очень популярным, потому что мы все «родом из детства», рассказала 360.ru детский психолог Дарья Дугенцова. «В нас есть внутренний ребенок. Он так же любит мультики, ест сладкое и испытывает разные эмоции», — уточнила эксперт. Взрослые боятся их испытывать, потому что с самого детства им это запрещают. «Вспомните фразы родителей: что ты плачешь, плакса что ли? Возьми себя в руки! Тихо! И все в этом роде. Мы с детства привыкаем скрывать эмоции, а во взрослом возрасте можем себе это разрешить только с помощью осознанности и терапии с психологом», — пояснила Дугенцова.

Мультфильм «Головоломка-2» — это мини-терапия. Посмотрев его, человек начинает ощущать свои эмоции и отслеживать их. «Головоломка», как и «История игрушек», позволяет взрослым вновь окунуться в детство, вспомнить, какими они были, как реагировали на то или иное событие, рассказал 360.ru кинокритик Дмитрий Бортников. Популярность мультиков Pixar связана также с тем, что в команду студии берут людей с горящими глазами, уверен Бортников. «Им правда интересно и важно донести истории, поэтому они гармонируют со зрителями. Мы все куда-то однажды переезжали, меняли школы, искали новых друзей и взрослели. Это всем близко», — отметил кинокритик.

Фото: Pixar/Instagram.com* / Global Look Press

Pixar рассуждает на «запретные» темы В двух частях «Головоломки» Pixar поднял достаточно взрослую психологическую тему. Это случалось не единожды — студия часто затрагивала совсем «недетские» темы.

Например, в «Тайне Коко» создатели порассуждали над представлениями о загробной жизни. В «Душе» речь зашла о более высоких материях: кто мы, как пришли в этот мир, что было «до» и что будет «после».

Фото: Diego RadamÃƒÂ�S/Keystone Press Agency / Global Look Press

В «Валл-И» затронули не только темы экологии и роботизации, но и одиночества. Мультфильм «Вперед» — это история про персонажей из вымышленного мира троллей и гоблинов, которые пытаются вернуть на землю своего умершего отца на один день. При этом Pixar, как и «Дисней», умеет создавать проекты для всех и каждого. Поэтому их творения часто становятся номинантами и победителями всевозможных премий. «Это истории, умеющие зацепить всех. Это картины о взрослении, о преодолении, о поиске друзей и союзников, создании семьи и попытке сохранить в тех, кто останется после нас и вещей, без которых человек не человек», — подытожил Бортников.

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