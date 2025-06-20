Урбан-психология в градостроительстве: как среда влияет на жителей

На сессии ПМЭФ UrbanClub обсудили, как городская среда влияет на жителей

На Петербургском международном экономическом форуме — 2025 провели сессию «Урбан-психология в мастер-планировании: как законы психологии меняют законы современного градостроительства». Мероприятие организовал UrbanClub — клуб экспертов, обсуждающих урбанистику и развитие городов будущего.

В обсуждении участвовали ключевые спикеры из сферы градостроительной политики: Ирек Файзуллин (министр строительства и ЖКХ России), Юрий Зинченко (декан факультета психологии МГУ), Владислав Овчинский (руководитель Департамента градостроительной политики Москвы), Анатолий Гарбузов (глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы) и Александр Тарабрин (заместитель председателя ВЭБ.РФ). Модератором сессии стала Лилия Щекина, основатель UrbanClub.

Психология как основа городского планирования

Участники дискуссии сошлись во мнении, что современные мегаполисы сильно влияют на психологию жителей. Перенаселенность, недостаток социальных связей и однообразная застройка создают хронический стресс. Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо пересмотреть принципы проектирования городской среды.

«В рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ мы разрабатываем мастер-планы, которые учитывают не только функциональность, но и эмоциональное состояние людей. Комфортная среда влияет на настроение, отношение к городу и даже экономические показатели», — подчеркнул Ирек Файзуллин.