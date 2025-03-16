Сегодня 00:04 Умирал вниз головой 27 часов. Как Джон Джонсон застрял в пещере и остался там навсегда 0 0 0 Фото: M. Wisshak/blickwinkel / www.globallookpress.com Интересное

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Гибель студента-медика Джона Эдварда Джонсона до сих пор называют самой страшной смертью, какую только можно себе представить. Спелеолог-любитель застрял в пещере Натти-Патти и 27 часов провел вниз головой. Как это произошло — в материале 360.ru.

Пещера Натти-Патти В ноябре 2009 года Джонсон с женой и годовалой дочерью приехали к родственникам в штат Юта, чтобы отпраздновать День благодарения. Будучи страстным путешественником, он не смог усидеть дома. Вместе с братом Джошем и девятью друзьями 26-летний студент медицинской школы отправился к Натти-Патти. Джонсон с детства любил приключения. Он погружался под воду и ходил вместе с отцом в спелеологические экспедиции, но ни разу не опускался в эту пещеру. Дейл Грин открыл ее в 1960 году, и с тех пор Натти-Патти стала очень популярной.

Фото: ABSTRACT / YouTube

Она считалась пещерой для начинающих, потому что спелеологи промаркировали ее тоннели в соответствии с уровнем сложности. Но в ней были и узкие проходы, в которые не решались залезать даже опытные экстремалы. Что такое «родовой канал» и как Джонсон в нем оказался Самоуверенный Джонсон хотел исследовать участок, известный как «родовой канал», — чрезвычайно сложный маршрут через длинный узкий проход к большой пещерообразной области. Компания из 11 человек спустилась под землю. Джонсон с братом свернули не туда и пролезли в неисследованную расщелину. Они набрели на трещину в скале шириной 25 сантиметров, которая обрывалась, как они думали, привела бы в пещеру и позволила развернуться.

Интересно В период с 1999 по 2004 год в пещере Натти-Патти застряли шесть человек, их пришлось спасать. В 2006 году пещеру закрыли на три года из соображений безопасности. В период с 1999 по 2004 год в пещере Натти-Патти застряли шесть человек, их пришлось спасать. В 2006 году пещеру закрыли на три года из соображений безопасности.

Студент-медик ростом 182 сантиметра и весом 91 килограмм втянул грудь и пролез в отверстие, а когда вдохнул, понял, что застрял. Пытаясь освободиться, Джонсон провалился еще глубже и оказался заперт вверх ногами в пространстве размером всего 25 на 45 сантиметров. Последовавший за ним Джош увидел только ноги своего брата, скала буквально поглотила парня. Он вернулся на поверхность и вызвал подмогу. Как проходила спасательная операция Началась спасательная операция. Первой к Джонсону пробралась волонтер Сьюзи, когда прошло уже три часа. Она поняла, что расщелина слишком узкая и достать парня не получится.

Фото: Valentin Wolf/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Спасатели устроили мозговой штурм. Одни предложили смазать стены и вытянуть спелеолога, другие — высверлить куски породы. Задачу усложняли слишком твердый материл и узкий проход, пробраться к застрявшему мог только один человек за раз. В конце концов команда решила соорудить сложную систему веревок и блоков, прикрепить к ногам парня и вытянуть его в безопасное место. Сначала все шло успешно. Джонсона вытянули настолько, что он сумел встретиться взглядом и обменяться парой слов со спасателем.

Я вверх ногами. Не могу поверить, что я вверх ногами. Мои ноги меня убивают. Джон Джонсон

Когда он почти выбрался из ямы, команда сделала небольшой перерыв и произошло непредвиденное: один из блоков, прикрепленных к стене, ослаб. Один из спасателей чуть не застрял, а Джонсон еще глубже упал в пещеру. Страшная смерть Джонсона Вновь привязать веревку не удалось. Из-за прилива крови к голове у Джонсона начались проблемы с дыханием и вдвое чаще забилось сердце. Он разговаривал с женой по двусторонней радиосвязи, пока через 27 часов не перестал реагировать.

Фото: S. Sailer/A. Sailer/blickwinkel / www.globallookpress.com

Один из спасателей подполз и прикоснулся к его телу. Джонсон стал холодным, как каменные стены пещеры. Фельдшер из команды спасателей объявил, что парень скончался из-за остановки сердца и удушья. Джон Джонсон застрял в пещере навсегда Жена Джонсона, Эмили, отказалась уходить из Натти-Патти, пока тело не извлекут на поверхность. Местный шериф заверил, что его достанут. Но спасатели посовещались и решили, что слишком опасно снова опускаться под землю. «После того как Джона объявили мертвым, начались дискуссии на тему, как его вызволить. В конечном итоге было принято решение, что для спасателей слишком рискованно оставаться там, пытаясь вытащить парня, и его оставили на месте», — сказал сержант Спенсер Кэннон.

Интересно По мотивам истории Джона Джонсова в 2016 году американскйи режиссер Исаак Халасима снял фильм «Последний спуск» (The Last Descent). По мотивам истории Джона Джонсова в 2016 году американскйи режиссер Исаак Халасима снял фильм «Последний спуск» (The Last Descent).

Узкая расщелина стала могилой Джонсона. Для того чтобы обезопасить других спелеологов, местные службы взорвали и залили бетоном вход в пещеру. В момент трагедии жена Джонсона была беременна. В 2010 году она родила сына и назвала его в честь супруга.