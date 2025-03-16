Умирал вниз головой 27 часов. Как Джон Джонсон застрял в пещере и остался там навсегда
Гибель студента-медика Джона Эдварда Джонсона до сих пор называют самой страшной смертью, какую только можно себе представить. Спелеолог-любитель застрял в пещере Натти-Патти и 27 часов провел вниз головой. Как это произошло — в материале 360.ru.
Пещера Натти-Патти
В ноябре 2009 года Джонсон с женой и годовалой дочерью приехали к родственникам в штат Юта, чтобы отпраздновать День благодарения. Будучи страстным путешественником, он не смог усидеть дома. Вместе с братом Джошем и девятью друзьями 26-летний студент медицинской школы отправился к Натти-Патти.
Джонсон с детства любил приключения. Он погружался под воду и ходил вместе с отцом в спелеологические экспедиции, но ни разу не опускался в эту пещеру. Дейл Грин открыл ее в 1960 году, и с тех пор Натти-Патти стала очень популярной.
Она считалась пещерой для начинающих, потому что спелеологи промаркировали ее тоннели в соответствии с уровнем сложности. Но в ней были и узкие проходы, в которые не решались залезать даже опытные экстремалы.
Что такое «родовой канал» и как Джонсон в нем оказался
Самоуверенный Джонсон хотел исследовать участок, известный как «родовой канал», — чрезвычайно сложный маршрут через длинный узкий проход к большой пещерообразной области.
Компания из 11 человек спустилась под землю. Джонсон с братом свернули не туда и пролезли в неисследованную расщелину. Они набрели на трещину в скале шириной 25 сантиметров, которая обрывалась, как они думали, привела бы в пещеру и позволила развернуться.
Интересно
Студент-медик ростом 182 сантиметра и весом 91 килограмм втянул грудь и пролез в отверстие, а когда вдохнул, понял, что застрял. Пытаясь освободиться, Джонсон провалился еще глубже и оказался заперт вверх ногами в пространстве размером всего 25 на 45 сантиметров.
Последовавший за ним Джош увидел только ноги своего брата, скала буквально поглотила парня. Он вернулся на поверхность и вызвал подмогу.
Как проходила спасательная операция
Началась спасательная операция. Первой к Джонсону пробралась волонтер Сьюзи, когда прошло уже три часа. Она поняла, что расщелина слишком узкая и достать парня не получится.
Спасатели устроили мозговой штурм. Одни предложили смазать стены и вытянуть спелеолога, другие — высверлить куски породы. Задачу усложняли слишком твердый материл и узкий проход, пробраться к застрявшему мог только один человек за раз. В конце концов команда решила соорудить сложную систему веревок и блоков, прикрепить к ногам парня и вытянуть его в безопасное место.
Сначала все шло успешно. Джонсона вытянули настолько, что он сумел встретиться взглядом и обменяться парой слов со спасателем.
Я вверх ногами. Не могу поверить, что я вверх ногами. Мои ноги меня убивают.
Джон Джонсон
Когда он почти выбрался из ямы, команда сделала небольшой перерыв и произошло непредвиденное: один из блоков, прикрепленных к стене, ослаб. Один из спасателей чуть не застрял, а Джонсон еще глубже упал в пещеру.
Страшная смерть Джонсона
Вновь привязать веревку не удалось. Из-за прилива крови к голове у Джонсона начались проблемы с дыханием и вдвое чаще забилось сердце. Он разговаривал с женой по двусторонней радиосвязи, пока через 27 часов не перестал реагировать.
Один из спасателей подполз и прикоснулся к его телу. Джонсон стал холодным, как каменные стены пещеры. Фельдшер из команды спасателей объявил, что парень скончался из-за остановки сердца и удушья.
Джон Джонсон застрял в пещере навсегда
Жена Джонсона, Эмили, отказалась уходить из Натти-Патти, пока тело не извлекут на поверхность. Местный шериф заверил, что его достанут. Но спасатели посовещались и решили, что слишком опасно снова опускаться под землю.
«После того как Джона объявили мертвым, начались дискуссии на тему, как его вызволить. В конечном итоге было принято решение, что для спасателей слишком рискованно оставаться там, пытаясь вытащить парня, и его оставили на месте», — сказал сержант Спенсер Кэннон.
Интересно
Узкая расщелина стала могилой Джонсона. Для того чтобы обезопасить других спелеологов, местные службы взорвали и залили бетоном вход в пещеру.
В момент трагедии жена Джонсона была беременна. В 2010 году она родила сына и назвала его в честь супруга.