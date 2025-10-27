Сегодня 05:03 Три поколения — три валюты мотивации: деньги, статус или смысл? Бизнес-психолог Бережной: мотивационная валюта зумеров — смысл 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Современный рынок труда — уникальное явление, где одновременно трудятся три поколения: поколение X («потерянные»), миллениалы и поколение Z, или зумеры. Каждое из них сформировано своей эпохой, что породило абсолютно разные системы ценностей и драйверы, движущие карьерными достижениями. В особенностях разбирался Данил Бережной, бизнес-психолог, директор по оргразвитию ООО «Вместе.ПРО», специально для 360.ru.

Поколение X, чье мировоззрение формировалось в позднесоветский и перестроечный периоды, унаследовало установку на значимость труда как общественного блага. Для них важна не только личная реализация, но и уважение в коллективе, а также определенный статус в обществе. В свое время профессии инженера, врача или военного были окружены особым почетом, поскольку образование и культура напрямую влияли на положение человека в социальной иерархии. Статус подразумевал не только уважение, но и доступ к определенным благам. С распадом советской системы и наступлением лихих 90-х произошел кардинальный сдвиг ценностей. На смену статусу и уважению пришли ценности материального мира. В новых, зачастую жестоких условиях выживания самой важной валютой стали деньги.

Именно этот ресурс обеспечивал безопасность и становился главным эволюционным стимулом для миллениалов. Тот период сформировал устойчивое убеждение, что система мотивации — исключительно материальное стимулирование. Важно различать стимуляцию, которая выступает внешним рычагом давления, и мотивацию — она питается внутренними силами, смыслами и энергией человека. Сегодня на арену выходит поколение Z, или зумеры, чья мотивационная валюта — смысл. Для них первостепенное значение имеет осознание цели своей деятельности, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Краткосрочный смысл — это ощутимый результат сегодняшнего дня, понимание, как их конкретная задача вписывается в общую картину. Долгосрочный — про поиск собственного предназначения. Современная доступность психологических техник и метазнаний дает зумерам инструменты для самопознания, позволяя выявлять свои предрасположенности и наполнять смыслом не только профессию, но и всю жизнь. Они стремятся к тому, чтобы работа была не просто способом заработка, а продолжением их личных ценностей

Далеко не все работодатели готовы к столь кардинальным переменам. Внедрение смыслов требует фундаментальной перестройки корпоративной культуры и управления. Многим компаниям, все еще ориентированным на материальную мотивацию или иерархические статусы, потребуется от трех до пяти лет для адаптации систем управления под новые драйверы.

Чтобы начать этот переход, можно провести экспресс-диагностику компании, задав три ключевых вопроса. Первый: на какую систему мотивации рассчитана ваша структура вознаграждения — на деньги, статус или смысл? Второй: насколько декларируемые ценности компании совпадают с реальной практикой и атмосферой на рабочих местах? И третий: каких людей вы берете в команду и насколько принципиально для вас совпадение их ценностей с корпоративными? Ответы на эти вопросы позволяют определить, какая валюта мотивации доминирует в организации сегодня и какой она должна стать завтра, чтобы удержать поколение, для которого смысл — не абстракция, а главный двигатель прогресса.