Сегодня 13:20 «Меня не забудут». Тревожные пророчества старца Германа Аляскинского 0 0 0 Фото: Проваславная энциклопедия Интересное

Болезни

Россия

Религия

Аляска

Среди православных святых есть те, чьи имена объединяют целые континенты. Один из них — Герман Аляскинский. Его называли прозорливцем, поговаривали, что он видел ангелов. Его предсказания сбывались спустя десятилетия. О чем же он пророчествовал?

Герман Аляскинский — почитаемый православный святой, монах и миссионер. Он стал одним из первых проповедников христианства в Русской Америке (Аляска) в конце XVIII — начале XIX века. Он участвовал в первой духовной миссии на острове Кадьяк. Стал духовным наставником для местных жителей и провел большую часть жизни на острове Еловом, известном как Новый Валаам. Кто такой Герман Аляскинский? Его мирское имя осталось неизвестным. Он родился в 1757 году в Серпухове в купеческой семье. В 16 лет парень принял судьбоносное решение, которое изменило его жизнь. Монашеский путь начался в Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом, на побережье Финского залива. Здесь он прожил около пяти лет. Молодой инок искал уединения и безмолвной молитвы. Он отправился на Валаам, суровый остров с жесткими монашескими правилами. Там Герман провел 15 лет: учился у игумена Назария, молился и трудился. Казалось, его жизнь навсегда останется в тишине северного монастыря, вдали от мирской суеты.

Фото: Медиасток.рф

Миссия на Аляску В конце XVIII века Россия начала активно осваивать северные земли. Были открыты Алеутские острова, проложен путь в Америку. Встал вопрос: как донести православную веру до народов, которые о ней никогда не слышали? В 1793 году, пишет РИА «Новости», Святейший синод поручил создать Кадьякскую духовную миссию — первую православную миссию на Аляске. Митрополит Гавриил попросил валаамского игумена Назария собрать монахов для этого служения. В миссию вошли десять человек: шесть монахов и четыре послушника. Руководил группой архимандрит Иоасаф (Болотов). Среди участников был и монах Герман, который добровольно вызвался отправиться в неизведанные земли. Они ехали в страну, о которой знали лишь понаслышке. К людям, говорившим на незнакомых языках. В условия, которые трудно было себе представить. Но они отправились, потому что считали это своим предназначением. Путь был долгим и изнурительным. В 1794 году миссионеры прибыли на остров Кадьяк. Они сразу приступили к делам: возводили храм, крестили туземцев и венчали пары. Герман поначалу трудился в пекарне и заботился о хозяйстве миссии.

Жуткая трагедия В 1799 году архимандрита Иоасафа вызвали в Иркутск для посвящения в епископы. В апреле он отправился на Аляску с тремя монахами. Однако их путь прервался трагедией: корабль потерпел крушение и все пассажиры погибли. Миссия лишилась руководителя. К 1800 году там осталось всего четыре человека, включая монаха Германа. Когда из России прислали иеромонаха Гедеона для урегулирования вопросов, тот, уезжая, назначил начальником именно Германа — ему доверяли и уважали больше всех.

Герман Аляскинский и Новый Валаам Герман покинул шумный и безбожный поселок Павловская Гавань на острове Кадьяк и переселился на соседний остров Еловый. Он назвал его Новым Валаамом в память о родном монастыре. Здесь он провел более 15 лет. Святой не искал власти и не стремился к сану. Он оставался простым монахом. Однако вокруг него начали собираться ученики. Вскоре возник небольшой скит. Этот суровый край часто страдал от бедствий: эпидемий, пожаров и голода. Герман всегда был готов помочь. Он лечил больных, защищал местных жителей от произвола торговцев и утешал сирот.

Я — нижайший слуга здешних народов и нянька. Герман Аляскинский

В 1819 году он взял на воспитание мальчика Герасима Зырянова, которому было всего два года. Это событие стало для него поворотным — святой осознал, что его истинное призвание не в полном уединении, а в служении людям. Герман Аляскинский ушел из жизни в 1836 году. Над его могилой установили простой деревянный крест. Позднее здесь возвели храм в честь преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Какие пророчества Германа Аляскинского сбылись? Современники утверждали, что он видел ангелов. Его предсказания сбывались с удивительной точностью. Свою смерть он тоже предвидел. Ученику, алеуту Игнатию Алигьяге, святой предсказал: «Пройдет 30 лет после моей смерти, все живущие теперь на Еловом острове перемрут, ты останешься один, и тогда вспомнят меня». Прошло три десятилетия, и Игнатий остался единственным жителем острова. Память о Германе возродилась. Одно из его пророчеств звучало так: «Хотя и много лет пройдет после моей смерти, но меня не забудут». Когда у правителя Кадьякской конторы Кашеварова родился сын, Герман обратился к отцу: «Жаль мне тебя, любезный кум, смена тебе будет неприятна». Через несколько лет Кашеварова обвинили в злоупотреблениях и сняли с должности. Святой предсказал назначение епископа на Аляску задолго до этого события. Он говорил, что на Еловом острове снова появится монах, ищущий уединения. И это пророчество тоже сбылось. Герман Аляскинский перед смертью сказал: «После смерти моей будет повальная болезнь, и умрет от нее много людей, и русские объединят алеутов». Первая часть пророчества сбылась сразу. Вскоре после смерти Германа на Аляску пришла эпидемия оспы. В Ново-Архангельске заболело немного людей, но в индейских поселениях погибла почти половина жителей. Вторая часть — об объединении — имеет разные интерпретации. Формально она была выполнена еще при жизни святого: благодаря крещению разрозненные племена алеутов слились в православную общину под руководством русских миссионеров. Некоторые историки считают, что во второй части пророчества есть намек на длительное влияние России на алеутские территории, которое выходит за рамки политических границ. Другой, более приземленный взгляд заключается в том, что объединение не связано с географией, а отражает сохранение культурной идентичности народа, которая формировалась благодаря русским миссионерам. Герман Аляскинский — ключевая фигура в истории Русской православной церкви на американском континенте. Он стал символом миссионерской деятельности и духовной стойкости. Его называют апостолом дикого Севера и покровителем Америки. Его могила стала местом паломничества, а позднее были обретены его мощи. Преподобный Герман Аляскинский был канонизирован Русской православной церковью За границей в 1970 году. Сначала его почитали на Аляске и в Сан-Франциско. Позже его имя внесли в месяцеслов Московской патриархии, сделав его первым американским святым в православном календаре.