11 апреля 2025 16:42 Третий сезон «Белого лотоса»: зеркало несостоявшейся революции 0 0 0 Фото: HBO/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В популярном сериале «Белый лотос» многие когда-то увидели, во-первых, достойный выпад в адрес богатых и знаменитых, во-вторых, иллюстрацию травматического синдрома. Новые серии — их восемь — разделили поклонников: одни рассмотрели катарсис, другие разочаровались. Каким получился третий сезон? И в чем феномен «Белого лотоса»? Если феномен, конечно, есть.

Завязка каждого из сезонов «Белого лотоса» простая: богатые и знаменитые, избалованные и уставшие от всего, едут в красивое место на оздоровление. Подлечиться морально и физически. Где-то даже духовно. В третьем сезоне на лодке богатеи, которым так и хочется крикнуть: eat the rich! — отправились в Таиланд. Публика разношерстная: семья Рэтлифф, побитый жизнью Рик и балаболка Челси, три милфы. Их встречает владелица отеля — тайка. Прибывшим обещают детокс, в том числе цифровой. Создатели «Белого лотоса» не слишком пытаются обмануть зрителя, поэтому симпатии расставляются плюс-минус однозначно. Например, жена Рэтклиффа Виктория, находящаяся под воздействием таблеток, отторгает сразу. А вот Рик (его играет Уолтон Гоггинс), напоминающий улучшенную версию французского писателя Уэльбека, мучается демонами прошлого и хочет отомстить. Впрочем, тут у каждого прячется свой скелет в шкафу.

Фото: HBO/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Другой вопрос, что рассмотреть или даже отыскать его довольно проблематично. Ведь каждый здесь склонен к тотальному самолюбованию. Как, например, Саксон Рэтлифф (прекрасное имя!) — в другой реальности он мог бы стать яппи, и плеснуть бы ему безумия Патрика Бейтмена, а? Саксона, кстати, играет сын Арнольда Шварценеггера Патрик. Да, образы сияют в своем самолюбовании ярко, но проблема в том, что исключительно для себя.

Фото: HBO/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В новом сезоне нет ярких актерских работ. Так и хочется воскликнуть: для чего вы, нелюди, убили героиню Дженнифер Кулидж из первых сезонов? Она была прекрасна во всех смыслах. Исключение — появление Сэма Рокуэлла. Он, без вопросов, держит марку. Добавляет инфернальности, в общем-то, скучному действу.

Фото: HBO/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Да, да, третий сезон «Белого лотоса» безнадежно скучен. А в современном мире тик-токов подобное звучит как приговор. Кого и чем вы хотели удивить, господа создатели? Банальность, но факт: чтобы двигаться дальше, героям важно сопереживать. Кому можно сопереживать здесь? Как выстроены «арки героев»? Какое развитие они получают? Где были сценаристы, ау? Писали «Ворониных»? События в третьем сезоне начинаются, наверное, с серии шестой — не раньше. И это, простите, напрягает. Даже чересчур напрягает.

Фото: Fabio Lovino/HBO / www.globallookpress.com

Потому что нет ответа на ключевой вопрос: что нам хотели сказать? И через что? Это детектив? Нет, конечно. Мелодрама? Слишком красиво. И демоны прошлого спали слишком долго, а сон разума породил чудовищ. Вот только они, чудовища, вышли каким-то пресными и довольно травоядными. Я не увидел в третьем сезоне попытки действительно разобраться в том, почему мы оказались в такой беспросветной яме. Все мы, без исключения.

Дурная философия, разбросанная по сериалу, в стиле «не разбив яиц, омлет не приготовишь», «главное в жизни — вовремя остановиться» раздражает. У Тайлера Дердена и Рассказчика в «Бойцовском клубе» это получалось куда убедительнее.

Думаю, «Белый лотос» в первую очередь был любопытен тем же, чем понравились зрителю такие ленты, как «Треугольник печали» и «Паразиты». Они демонстрировали пустоту и ничтожность тех, кто оказался у кормушки. Это были «американские психопаты» 30 лет спустя: люди не сказать, что предельно злые, монструозные, но определенно пресыщенные. Они устали от всего, в первую очередь от самих себя.

Фото: HBO/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Нам показывали, что на вершинах пусто и одиноко, что нет никого и ничего, кто мог бы наполнить hollow people. Однако это было не о страданиях — нет, конечно, а о желании смести пластмассовый мир, украшенный бриллиантами, фальшивыми и настоящими, в утиль, чтобы не вспоминать его больше. «Белый лотос» в своих лучших проявлениях рождал здоровую классовую борьбу. В третьем сезоне ничего похожего по большей части нет — и да, зло по итогу торжествует. Зло в данном случае равно посредственности. Все это, конечно, уже было сказано, и куда красивее. У Томаса Элиота, например, в великой поэме «Пустые люди» — помните, да? «Так умирает мир: не взрыв, но всхлип…» Перечитать хочется, а вот пересматривать «Белый лотос» — во всяком случае, третий сезон — желания нет.