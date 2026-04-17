Тренд 7×7 = 49 научил TikTok умножению: как превратить любого человека в равенство? Психолог Паустовская: при синестезии работают сразу два канала восприятия

Пользовательницы соцсетей доказали, что знают таблицу умножения, и нашли новый способ описать сильный пол с помощью математических примеров. Больше всего повезло мужчинам 7×7 = 49 — оказалось, они самые сексуальные. Почему идея быстро стала трендовой, как математика сочетается с восприятием внешности и чем продиктован такой тренд, выяснил 360.ru.

Как мужчин описывают по таблице умножения Все, как обычно, началось с видео в TikTok: его автор пошутила, что женщины меньше обращают внимание на внешность, и подкрепила мнение примерами — показала наиболее привлекательные, на ее взгляд, объекты. Тиктокерша призналась, что ей крайне нравятся Джокер и Веном, персонаж из Resident Evil Леон Кеннеди, а также поправляющий галстук манекен.

Все бы ничего, но еще одним фаворитом автора ролика стало равенство 7×7 = 49. Оно-то и произвело настоящий бум: ролик моментально завирусился — его просмотры исчисляются миллионами, под постом — тысячи комментариев и невероятное количество репостов.

Пример блогера заразил множество людей — в игру они включились с азартом. Сначала симпатиями — и реальными, и вымышленными — делились только женщины, добавляя в подборку различные символы и вещи. И вскоре дело дошло до оценки красоты молодых людей именно по таблице умножения.

Интересно Внешний вид мужчин — их типаж, характерные черты — тиктокеры связали с примерами, и самым популярным, конечно, был 7×7 = 49. С этим равенством ассоциируют харизматичного, сильного и стандартно красивого парня.

Мужчин атлетического телосложения или приятных, не склонных к агрессии соотносят с равенством 5×5 = 25. Серьезных, в деловых костюмах — с 9×9 = 81, умных тихоней — с 6×9 = 54, а загадочных — с 9×3 = 27. При этом ассоциации с математическими примерами у пользователей порой разнятся: в одних и тех же цифрах соседствуют и явные злодеи с психическими проблемами, и верные, хоть и неоднозначные по характеру персонажи. Тренд оказался настолько цепляющим, что постепенно вовлек и молодых людей, а это в свою очередь лишь подогрело его популярность.

С чем связан тренд 7×7 = 49 Новое развлечение уже объяснили синестезией — это особенность восприятия, при которой появляются ассоциации с совершенно несвязанными между собой вещами. Например, для некоторых людей буквы и слова имеют цвет. У других звуки вызывают зрительные образы: вспышки цвета, линии или геометрические фигуры. Есть люди, которые дни недели, календарные даты воспринимают как объекты, расположенные вокруг них. А бывают и те, что физически чувствуют прикосновение на теле, когда видят, как прикасаются к другому человеку. Среди синестетиков было немало знаменитостей: художник Василий Кандинский, поэты Артюр Рембо, Шарль Бодлер и Андрей Белый, композиторы Александр Скрябин, Николай Римский-Корсаков и Дюк Эллингтон, писатель Владимир Набоков, изобретатель Никола Тесла.

Два канала восприятия Подобные математические ассоциации — индивидуальные, личные проекции, отметила в разговоре с 360.ru клинический психолог Инна Паустовская. Чаще всего ассоциации зависят от возраста человека и его личного опыта: чем он обширнее, тем богаче будет проведенная параллель. Синестезия — это пример того, как одновременно участвуют два и более канала восприятия. Как раз как в случае новой сетевой игры, где цифры — это то, что относится к логической составляющий, а образы — визуальная часть, пояснила психолог.

«Когда человеку предлагают представить себе сок, кто-то вспомнит, как выглядит сама жидкость, упаковку, или сосуд, куда его наливают — графин, бокал, стакан. А кто-то сразу же скажет о вкусе сока, что он представил. Все зависит от того, какой канал восприятия будет ведущим», — уточнила Паустовская. Но есть люди, и их процент небольшой, которые одновременно могут, например, и представлять, и ощущать. Обычно это последовательная цепочка: вначале представление, потом, если задают наводящие вопросы, человек может перейти на ощущения. Однако кто-то может одновременно включать сразу два канала восприятия, параллельно.