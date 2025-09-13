«Не надо скулить», «зеленая тля» и «подсвинки». Топ-30 цитат Дмитрия Медведева
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 сентября отметит 60-летний юбилей. Он известен не только политической карьерой, но и яркими высказываниями: многие из них давно вышли за рамки официальных заявлений и превратились в мемы. Самые запомнившиеся цитаты политика — от откровенных признаний до неожиданных жизненных советов — собрал 360.ru.
Что говорил Медведев до и во время президентства
- В основе нашей политики должен лежать принцип, который считаю <…> важнейшим для деятельности любого современного государства, стремящегося к достижению высоких стандартов жизни. Это принцип «Свобода лучше, чем несвобода».
- Вообще, Медвед — это популярный интернет-персонаж, и невозможно игнорировать потребности изучения албанского языка.
- Проблемы остаются все те же, я имею в виду проблемы, с которыми сталкиваются наши предприниматели. Замучили проверки и всякого рода наезды по коммерческим наводкам.
Я понимаю, что бизнесу работать нелегко, что бюрократический аппарат у нас еще тяжелый, но не надо скулить.
- Правительство нельзя трясти, как грушу.
- ВТО — это не морковка, это набор довольно сложных обязанностей, которые на нас возлагаются.
- Во главу угла должна быть выдвинута фигура самого спортсмена — не федераций, которые у нас иногда большие и жирные, как коты.
- Кто будет разговаривать, отправлю в какое-нибудь другое место, включая начальников. Потом встретитесь и обсудите. А сейчас слушайте.
Если я узнаю, что начальники, включая новых начальников, которые появятся в разных местах, опять начали друг друга мочить, придется еще раз пересдать колоду.
- По поводу котэ. Из источников, близких к #Дорофею, стало известно, что он никуда не пропадал. Всем спасибо за беспокойство!
- Моя не реплика уже, а приговор. Реплики у вас. А то, что я говорю, в граните отливается.
- Я могу вам сказать только одно: никто никогда не вернется в 2007 год, потому что на дворе 2011 год.
Десять лет после президентства: фразы Медведева в 2012–2022 годах
- Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
- Навозбуждать-то можно все, что угодно, особенно по заказу и за деньги, что происходит часто, когда одна структура борется с другой.
Жалко людей, которые оказались заложниками бездарных политиков, которых они не выбирали.
- Мы никогда не будем просить отмены этих санкций. Сами придут и скажут: давайте наконец со всем этим покончим, потому что никому не лучше, всем только хуже.
- Самое главное — это личный выбор. Меня часто об этом спрашивают. И по учителям, и по преподавателям — это призвание. А если хочется деньги зарабатывать — есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю.
- Чем больше комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем для них лучше.
Медведев — о Западе, Украине и спецоперации
- А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?
- Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной.
- У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны.
- С началом проведения спецоперации на свет божий полезли термоядерные дегенераты.
- Насильственный распад ядерной державы — всегда шахматная игра со Смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества.
У тех, кто любит Родину, очень разные лица. У предателя всегда одно лицо — лицо предателя. Главное — вовремя отличить это лицо.
- Часть людей все-таки поделилась на пацанов и чушпанов. Правильные пацаны держат слово и помогают своим. А гнилые чушпаны гадят по закоулкам.
- Вы просто вдумайтесь: какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы еще раз погиб минимум миллион наших граждан.
- Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника.
- Зачем зеленая тля ищет прямых переговоров с президентами США и России? Ответ вроде бы очевиден: разговор на троих означает мощную легитимацию насекомого за счет авторитета присутствующих.
- Зеленый кишечный глист приполз к хозяевам в Англию за очередным баблом.
- Омерзительная старуха Урсула заявила об ударе ЕС в «сердце военной машины России». Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает она, похоже, всегда одним местом. Тем, которым занималась в период неудачной врачебной практики.