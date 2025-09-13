«Не надо скулить», «зеленая тля» и «подсвинки». Топ-30 цитат Дмитрия Медведева

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 сентября отметит 60-летний юбилей. Он известен не только политической карьерой, но и яркими высказываниями: многие из них давно вышли за рамки официальных заявлений и превратились в мемы. Самые запомнившиеся цитаты политика — от откровенных признаний до неожиданных жизненных советов — собрал 360.ru.

Что говорил Медведев до и во время президентства

Я понимаю, что бизнесу работать нелегко, что бюрократический аппарат у нас еще тяжелый, но не надо скулить.

Если я узнаю, что начальники, включая новых начальников, которые появятся в разных местах, опять начали друг друга мочить, придется еще раз пересдать колоду.

Десять лет после президентства: фразы Медведева в 2012–2022 годах

Жалко людей, которые оказались заложниками бездарных политиков, которых они не выбирали.

Медведев — о Западе, Украине и спецоперации

У тех, кто любит Родину, очень разные лица. У предателя всегда одно лицо — лицо предателя. Главное — вовремя отличить это лицо.

