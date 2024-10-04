Сегодня 18:52 В ответе за тех, кого приручили. Топ-3 способа укрыть розы на зиму Телеведущая Ганичкина рассказала, чем нельзя укрывать розы на зиму 0 0 0 Фото: Oliver Berg/dpa / Global Look Press Интересное

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Розы — нежные и красивые цветы, которые требуют особого ухода. Чтобы они радовали вас пышным цветением в следующем сезоне, необходимо правильно подготовить их к зиме. Когда и как укрывать розы на зиму, как правильно обрезать цветы и нужно ли подкармливать — в материале 360.ru.

Когда нужно укрывать розы на зиму Укрывать розы на зиму следует тогда, когда установятся стабильные морозы — минус 5-7 градусов. Обычно это происходит в конце октября или начале ноября. Важно не торопиться с укрытием, чтобы цветы не начали преть под ним, но и не опоздать, оставив их без защиты перед сильными морозами. Обрезка роз осенью Обрезка роз осенью — важная процедура, которая помогает укрепить растения перед зимой и способствует обильному цветению в следующем сезоне.

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency / Global Look Press

Нужно ли срезать и на какой высоте Кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая и автор книг и статей на тему огородничества Октябрина Ганичкина выращивает чайно-гибридные розы. По ее мнению, на зиму необходимо срезать все побеги. «Буквально накануне срезала все — на высоте 30-35 сантиметров. Взяла из теплиц землю и засыпала кусты ею. Но центр куста пока не засыпала. Буду засыпать их примерно 20 октября. Больше я ничего не делаю», — рассказала 360.ru Ганичкина о подготовке цветов к зиме. Как укрыть розы на зиму: работающие способы Перед укрытием розы следует хорошо пролить, подчеркнула телеведущая.

После той жары, которая была в Москве, деревьям, кустам и цветам необходима влага. Если в октябре не будет дождя, то без влаги все цветы и кусты замерзнут. Поэтому сейчас розы можно пролить. Октябрина Ганичкина

Однако ведра воды будет недостаточно, так как влага впитывается только на три-четыре сантиметра, а корни роз находятся на глубине 20. Следует пролить кусты из шланга.

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Ганичкина посоветовала тем, кто в ближайшее время собирается закрывать дачный сезон, сразу подсыпать центр куста землей. Укрывать ничем больше не нужно. Весной стебли подрезают, чтобы от них оставалось не более 10 сантиметров. Поэтому неважно, подмерзнут в холода стебли или нет. «Если весной оставить зеленые стебли 15-20 сантиметров, то кусты дадут тонкие побеги. Из-за этого розы будут цвести мелкими соцветиями и цветками. Я оставляю на каждом кусте по две почки. У меня розы всегда крупные, стебли толстые», — объяснила кандидат наук. Топ-3 способа от Ганичкиной, как можно укрыть розы на зиму: землей из теплицы;

торфом — он будет еще и питанием;

дополнительно укрывным материалом, закрепить его можно шпагатом. «Ни в коем случае нельзя укрывать розы полиэтиленовой пленкой», — предостерегла Ганичкина.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Нужно ли подкармливать розы на зиму и чем Подкармливать розы осенью нужно примерно за две-три недели до наступления заморозков. В этот период растения переходят в состояние покоя, и подкормка укрепит их корневую систему. Для этого используют удобрения с высоким содержанием калия и фосфора. Они повышают устойчивость растений к холоду. Не рекомендуется использовать азотные удобрения, так как они стимулируют рост зеленой массы, что может привести к гибели растений зимой. Также не стоит подкармливать розы навозом или компостом, так как эти удобрения содержат большое количество азота. Перед подкормкой необходимо полить розы, чтобы не обжечь корни. После подкормки следует провести мульчирование почвы вокруг кустов, чтобы сохранить тепло и влагу. Это поможет розам лучше перенести зимние холода.