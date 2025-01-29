Жизнь есть досадная ловушка. Топ-20 цитат Чехова, которые помнят до сих пор

Russian Look
Фото: Russian Look/Global Look Press

В Таганроге 165 лет назад родился Антон Павлович Чехов, один из самых известных драматургов. Писатель с образованием врача, он создал свыше 500 произведений, которые перевели более чем на 100 языков мира. Фразы из чеховских пьес давно стали крылатыми, самые яркие из них собрал 360.ru.

Цитаты Чехова о любви

Чехов известен краткостью, но удивительной понятностью излагаемых мыслей. О любви он писал так же проникновенно, как и о жизни, умудряясь уместить в несколько простых слов ее суть.

Чехов с семьей (стоит вторым слева) / Russian Look
Фото: Чехов с семьей (стоит вторым слева) / Russian Look

Афоризмы Чехова о женщинах

Чехов никогда не страдал от отсутствия женского внимания, но больше увлекался медициной, путешествиями. Женился он только один раз — в 1901 году сочетался браком с актрисой Ольгой Книппер.

Взгляды у Чехова были гуманистическими, он искренне поддерживал эмансипацию женщин, но зачастую высказывался о них с довольно злой иронией.

Russian Look
Фото: Russian Look/Global Look Press

Чехов — о жизни и смерти

О жизни и смерти Чехов отзывался так же изящно, как и на другие темы, умело подбирая слова. В 1904 году он отправился в Германию подлечить легкие — у него обострился туберкулез. «Прощайте. Еду умирать», — говорил он перед отъездом писателю Николаю Телешову просто и без излишней философии.

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