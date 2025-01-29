Жизнь есть досадная ловушка. Топ-20 цитат Чехова, которые помнят до сих пор
В Таганроге 165 лет назад родился Антон Павлович Чехов, один из самых известных драматургов. Писатель с образованием врача, он создал свыше 500 произведений, которые перевели более чем на 100 языков мира. Фразы из чеховских пьес давно стали крылатыми, самые яркие из них собрал 360.ru.
Цитаты Чехова о любви
Чехов известен краткостью, но удивительной понятностью излагаемых мыслей. О любви он писал так же проникновенно, как и о жизни, умудряясь уместить в несколько простых слов ее суть.
- В семейной жизни самый важный винт — это любовь.
- Мы все только говорим и читаем о любви, но сами мало любим.
- Если боитесь одиночества, то не женитесь.
- На самом деле настоящая любовь не совсем такая, как в книгах и фильмах. Нам вообще показывают только красивую картинку — местами утрированную и в большинстве своем нереалистичную.
- Истинные чувства под разум не подстраиваются. Здравый смысл и любовь — вообще вещи несовместимые.
- Без любви не было бы жизни: кто боится и избегает любви, тот не свободен.
- Жениться интересно только по любви; жениться же на девушке только потому, что она симпатична, это все равно что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша.
Афоризмы Чехова о женщинах
Чехов никогда не страдал от отсутствия женского внимания, но больше увлекался медициной, путешествиями. Женился он только один раз — в 1901 году сочетался браком с актрисой Ольгой Книппер.
Взгляды у Чехова были гуманистическими, он искренне поддерживал эмансипацию женщин, но зачастую высказывался о них с довольно злой иронией.
- Все женщины — от мала до велика — ломаки, кривляки, сплетницы, ненавистницы, лгунишки до мозга костей, суетны, мелочны, безжалостны, логика возмутительная. <…> Воробей любому философу в юбке может дать десять очков вперед!
- Женщина может быть другом мужчины лишь в такой последовательности: сначала приятель, потом любовница, а затем уж друг.
- Для большинства наших барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти.
- Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского — глупеют.
- Изменившая женщина — это большая холодная котлета, которую не хочется трогать, потому что ее держал в руках кто-то другой.
- Отечеству женщина не приносит никакой пользы.
Чехов — о жизни и смерти
О жизни и смерти Чехов отзывался так же изящно, как и на другие темы, умело подбирая слова. В 1904 году он отправился в Германию подлечить легкие — у него обострился туберкулез. «Прощайте. Еду умирать», — говорил он перед отъездом писателю Николаю Телешову просто и без излишней философии.
- Жить для того, чтобы умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно, уж совсем глупо…
- Равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть.
- Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого?
- Жизнь есть досадная ловушка.
- Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то это значит, что болезнь неизлечима.
- Это правда. Надо прямо говорить: жизнь у нас дурацкая…
- Русский человек любит вспоминать, но не любит жить.