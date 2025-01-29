Жизнь есть досадная ловушка. Топ-20 цитат Чехова, которые помнят до сих пор

В Таганроге 165 лет назад родился Антон Павлович Чехов, один из самых известных драматургов. Писатель с образованием врача, он создал свыше 500 произведений, которые перевели более чем на 100 языков мира. Фразы из чеховских пьес давно стали крылатыми, самые яркие из них собрал 360.ru.

Жениться интересно только по любви; жениться же на девушке только потому, что она симпатична, это все равно что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша.

Без любви не было бы жизни: кто боится и избегает любви, тот не свободен.

Истинные чувства под разум не подстраиваются. Здравый смысл и любовь — вообще вещи несовместимые.

На самом деле настоящая любовь не совсем такая, как в книгах и фильмах. Нам вообще показывают только красивую картинку — местами утрированную и в большинстве своем нереалистичную.

Если боитесь одиночества, то не женитесь.

Мы все только говорим и читаем о любви, но сами мало любим.

В семейной жизни самый важный винт — это любовь.

Чехов известен краткостью, но удивительной понятностью излагаемых мыслей. О любви он писал так же проникновенно, как и о жизни, умудряясь уместить в несколько простых слов ее суть.

Афоризмы Чехова о женщинах

Чехов никогда не страдал от отсутствия женского внимания, но больше увлекался медициной, путешествиями. Женился он только один раз — в 1901 году сочетался браком с актрисой Ольгой Книппер.

Взгляды у Чехова были гуманистическими, он искренне поддерживал эмансипацию женщин, но зачастую высказывался о них с довольно злой иронией.