Сегодня 19:32 Успеть до конца лета. Топ-10 сезонных видов спорта, которые подойдут даже новичку Фитнес-тренер Коркин рассказал о пользе сапбординга 0 0 0 Фото: Aleksander Polyakov / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Прошло уже почти два месяца лета — на носу август. А это означает, что как никогда пора заняться тем, что так давно в планах — спортом. Но какие занятия выбрать, чтобы было по карману, не отнимало много времени и приносило удовольствие? 360.ru собрал топ-10 летних видов активностей, которыми можно заняться в августе 2025 года.

Серфинг Серфинг — это скольжение по нижней части движущейся волны на специальной доске. Подтянет все тело, научит чувствовать воду и подарит драйв. Его включили в список олимпийских видов, поэтому он развивается по всему миру. Пригодные волны встречаются на океанах и морях, но в последние годы этой активностью занимаются даже в мегаполисах. Появилось отдельное направление — вейксерфинг, когда волну создают с помощью катера. Вейксерфинг стоит порядка 10-12 тысяч рублей за час, но можно взять для начала 15, 30 или 45 минут. При этом оборудование для катания обычно включено в стоимость услуги. Для занятий серфингом впервые подойдут Черное море в Сочи или Крыму, на Бали или в Португалии. Сапбординг Это направление серфинга, при котором человек стоит на доске (сапе) и катается по воде при помощи весла. Отличный медитативный вид спорта, который поможет отключиться, порефлексировать и пообщаться с единомышленниками. А еще подтянуть руки!

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Для активности нужны сап и весло. Специальной экипировки не требуется, как и особенного места: плавают по каналам, озерам, рекам и прудам. Новичку может понадобиться инструктор, но и без него справиться вполне получится. Для начала следует плыть, сидя на коленях: так легче маневрировать и управляться с веслом, попутно отвлекаясь на пейзажи. Когда навык держать баланс будет закреплен, можно пробовать вставать на доске в полный рост. «Это щадящая нагрузка, кроме того, интересно, круто, что-то новое. Это развитие и объединение, когда удается собрать компанию, которая стремится к самосовершенствованию. Сапбординг не привязан к возрасту», — рассказал 360.ru фитнес-тренер Игорь Коркин. Кайтсерфинг Еще один вид серфинга. Представляет собой катание на доске по воде при помощи кайта — гигантского воздушного змея-парашюта. Это один из самых зрелищных видов спорта. Многим он нравится из-за скорости и дружбы сразу с двумя стихиями — ветром и водой. Активность может стать дорогим удовольствием: самые лучшие места для катания находятся в Египте: Хургаде, Шарм-эш-Шейхе, Дахабе и Эль-Туре. Кроме того, аренда оборудования и работа инструктора влетят в копеечку. Все это с лихвой перекрывают эмоции, которые люди получают от кайтсерфинга.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Пляжный волейбол Спорт, солнце, песок и веселая компания — что еще нужно для счастья? Для старта потребуются лишь удобная одежда, компания и мяч. На большинстве пляжей сетка для волейбола натянута, стоит только присоединиться к игре. Помимо приятного времяпровождения, человек сожжет калории и разовьет мускулатуру. И если сначала что-то будет не получаться, то со временем навыки придут. Еще один момент — подбирать соперников соответствующего уровня. «Есть профессионалы, которые занимаются уже долго и участвуют в каких-то соревнованиях. Новичкам нет смысла вставать в команду к таким людям. Им лучше подобрать под себя и играть влегкую, с наслаждением, не преследуя какие-то соревновательные моменты», — отметил Коркин. Рафтинг Это сплав по горной реке на надувных лодках. Поможет выплеснуть энергию, получить адреналин и насладиться природой. Для новичков хороши маршруты в Карелии, на Алтае или в Сочи. Занятия потребуют определенной физической подготовки, ведь придется грести по бурной реке. Стоимость сплава поделят поровну между членами команды.

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов / www.globallookpress.com

Парапланеризм Полет на параплане — это свобода, ветер в лицо и потрясающие виды, возможность почувствовать себя птицей. Пилот сидит в подвесной системе, подвешенной под тканевым крылом. Оно поддерживается в воздухе давлением и аэродинамическими силами. Сам аппарат очень легкий, поэтому управлять им сможет даже новичок. На параплане можно полетать на Кавказе, Алтае и в каждом крупном городе — Санкт-Петербурге, Москве, Пскове, Калининграде, Сочи. Начинающему пилоту потребуется не только аренда оборудования, но и работа инструктора, который будет сопровождать на протяжении всего полета. За 10-15 минут придется заплатить от трех тысяч рублей.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com

Слэклайн Это хождение по стропе, подобно акробату в цирке, тренирует баланс и концентрацию. Кроме того, можно подкачать ноги. Занятие может показаться слишком сложным — ведь нужно удержаться на стропе! Но это не совсем так. Существуют разные виды строп, имеющих различные толщину, длину и структуру. Кроме того, новичкам не нужно сразу забираться на высоту купола цирка — для начала достаточно полуметра от земли. Позднее можно ее увеличивать, используя страховку. Движение происходит за счет наклона корпуса и рук. Впоследствии получится не только ходить по стропе, но и выполнять на ней акробатические трюки. Новичкам следует натянуть стропу низко, а под ней расстелить мягкий мат, чтобы было не больно приземляться во время тренировок.

Фото: Moritz Frankenberg/dpa / www.globallookpress.com

Дайвинг Это плавание под водой со специальным оборудованием. Многие любят его не только за красоту морского мира, но и за медитативность процесса — нужно не забывать правильно дышать, следить за уровнем кислорода в баллоне. На дайвинг можно записаться, отдыхая на морском побережье. Специализирующиеся на этом фирмы отвезут человека к рифу с красивыми рыбами и кораллами, а инструктор поможет надеть гидрокостюм, баллон с кислородом, ласты и дыхательную трубку, научит правильно дышать. Во время погружения он также будет с любителем, чтобы тот был в безопасности и не погружался слишком глубоко. Занятия не требуют регулярности, но обойдутся дорого — придется заплатить за аренду катера или яхты, оборудования и костюма, работу инструктора. Но эмоции того стоят!

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов / www.globallookpress.com

Фрисби-гольф Другое название — диск-гольф. Это соревнование с фрисби, где игроки пытаются пройти определенное расстояние за наименьшее количество бросков диска. Финиш — корзина, в которую следует забросить свой снаряд. Игра отлично подойдет для выходных с семьей и компании друзей. Направлена не на скорость, а на точность. Это необычно, весело и подходит для любого возраста. Затруднения могут возникнуть разве что с арендой поля для игры, ведь это недешевое удовольствие. Правда, активность можно организовать в местном парке.

Фото: Ingo Wagner/dpa / www.globallookpress.com

Трейлраннинг Это бег по природному рельефу в свободном темпе, обычно по горам и лесам. Включает в себя элементы кросса и горного бега. Главное условие — наличие перепадов высот, чтобы можно было бежать с горки и на нее, что усложняет движение. Одно занятие может длиться несколько часов — все зависит от физической подготовки человека и его опытности. Новичкам стоит попробовать небольшие дистанции: главное, найти подходящую местность. Трейлраннинг любят за медитацию и наслаждение природой в одном флаконе. Кроме того, для занятий потребуются лишь хорошие кроссовки и удобная форма. Начать сможет каждый!

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Как выбрать спорт для себя Чтобы не ошибиться с выбором активности, следует опираться на свой темперамент, физическую подготовку, стиль жизни, бюджет и цель. Если хочется получить адреналин, то следует обратить внимание на виды занятий, приносящие острые ощущения или выплеск энергии. Например, кайтсерфинг, рафтинг, парапланеризм. Расслабление после тяжелого рабочего дня обеспечат активности, которые совмещают в себе спорт и релакс, медитативный отдых. Это сапбординг, сноркелинг — плавание под поверхностью воды в маске, каякинг — плавание на одноместной лодке, слэклайн. Для получения красивого тела нужно выбирать спорт, где работают разные виды мышц: пляжный волейбол, скалолазание, трейлраннинг, стритворкаут — упражнения на уличных турниках. Если хочется повеселиться и пообщаться, то смело можно идти во фрисби-гольф, буббл-футбол — футбол на шарах или просто покататься на аквабайках.

Фото: Dmitry Chasovitin / www.globallookpress.com

«Новичкам можно попробовать велоспорт. Сейчас очень много пунктов прокатов. При себе необходимо иметь только паспорт или права, которые можно оставить как залог за велосипед на час или два. Получится классно прокатиться, включить в работу сердечно-сосудистую, дыхательную системы, мышцы, медленные мышечные волокна», — добавил Коркин. Фитнес-тренер отметил, что людям с некоторой физической подготовкой, например, кто уже занимается пилатесом или ходит в спортзал, можно попробовать большой теннис, бадминтон или падел-теннис. У многих включается соревновательный дух. Кроме того, заниматься можно парами или четверками. В работу включится сердечно-сосудистая, дыхательная, эндокринная системы, начнется выделение эндорфинов, что приведет к психоэмоциональной бодрости.

В этих видах спорта новичку без подготовки будет непросто. Необходимо правильно держать ракетку, отбивать мяч или воланчик, много прыгать. Игорь Коркин

Эксперт подчеркнул, что главное — желание и правильный подбор нагрузки. Тогда занятия будут в удовольствие и человеку не придется уговаривать самого себя пойти на тренировку.