Токсичные и опасные «дорогуши»: в духе холодной войны

Если вы не смотрели британский сериал «Дорогуша», то и не надо. Хотя? Запретный плод сладок, так что смотрите, смотрите, но не зевайте и берегите мозг. Вообще «Дорогуша» — такой «Джокер» на минималках. Не в смысле, что там отличная актерская игра, а потому что эксплуатируется одна и та же идея: обиженные мстят и имеют на это полное право.

Девушка работают обычным офисным клерком — и ее так все достали, что она начинает убивать. Мстить всем тем, кто достал. Наказать, унизить. Мы же видели это уже не раз, да? Сколько было историй о том, как мстят униженные и оскорбленные?

Вот только, в отличие от прошлых лет, сейчас нас склоняют к сочувствию к подобным мерзавцам. Сначала как бы заставляют прочувствовать беды и страдания униженных. Оттого мы проникается к ним. Как следствие, когда эти обиженные превращаются в палачей, мы начинаем сочувствовать им, оправдывая.

Так рождается катастрофа. Ведь не этой ли оправдательной логикой руководствуются по отношению к, например, школьным стрелкам? Не они виноваты, вещают их адепты, а общество.