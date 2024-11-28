Сегодня 20:00 Темное прошлое «черной пятницы». Почему ноябрьская распродажа перестала быть выгодной Маркетолог Фоменко объяснила, каких товаров избегать в «черную пятницу» 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru Интересное

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Многие россияне с нетерпением ждут Черной пятницы, ведь наконец-то можно себя порадовать чем-то заветным, да еще и сэкономить. Но не все знают, что это лишь маркетинговое мероприятие, а скидки — иллюзия. Какое темное прошлое имеет главная распродажа года, как продавцы обманывают покупателей и что нужно знать, чтобы уберечь кошелек от больших трат, выяснил 360.ru.

Когда начинаются и заканчиваются распродажи Черной пятницы — 2024 в России Черную пятницу проводят во всем мире в последнюю пятницу ноября. В 2024-м большая распродажа выпадет на 29 ноября. Обычно ретейлеры и маркетплейсы в России начинают устанавливать скидки раньше — за неделю или несколько дней. После пятницы распродажа продолжается на выходных.

Черная пятница — как появилась Термин «черная пятница» появился в XIX веке, но его значение было другим: поначалу это понятие имело негативный оттенок, так как его связывали с финансовыми кризисами на фондовой бирже. Современное значение возникло в 1960-х годах, его придумали полицейские из Филадельфии. В то время в штат приезжали жители небольших городов, чтобы купить подарки к Рождеству со скидками. Распродажу начинали сразу после Дня благодарения. Из-за большого наплыва людей на дорогах собирались пробки, происходило много ДТП, краж и ограблений. В магазинах были давки, которые приводили к пострадавшим и даже жертвам. Поэтому день окрестили «Черной пятницей».

Интересно Девизом распродажи стало выражение in the black. В дословном переводе на русский язык оно означает «быть в черном», но на самом деле — «быть в плюсе». Девизом распродажи стало выражение in the black. В дословном переводе на русский язык оно означает «быть в черном», но на самом деле — «быть в плюсе».

Негативную окраску Черной пятницы хотели сгладить, называя распродажу Big Friday, однако прижилось изначальное название. Со временем термин распространился по США, затем стал использоваться во всем мире. Сегодня Черная пятница ассоциируется с огромными скидками и толпами покупателей, которые готовы потратить время, силы и деньги ради выгодных покупок.

Фото: Markus Lenhardt/dpa / Global Look Press

Жертвы Черной пятницы В последние годы тренд на Черную пятницу с жертвами и пострадавшими, в том числе во время давок, сохраняется. В 2016 году на распродажах погибли семь американцев, более 100 человек пострадали. Не обошлось без драк — для магазинов это вообще стало обычной практикой. Люди были готовы сидеть под дверями торговых точек всю ночь, чтобы иметь возможность первыми набить сумки «выгодными» покупками. Иногда ценой собственных жизней. В 2008 году ажиотажем и суматохой воспользовались бандиты. В самый пик скидок они пришли в торговый центр в Дареме, Северная Каролина, и открыли стрельбу. В итоге от пуль погибли три человека, среди них — 10-летний ребенок.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Что можно купить наиболее выгодно в рамках Черной пятницы в 2024 году «На распродажах чаще всего продают товары из прошлых коллекций (одежда, обувь, электроника), модели, пользующиеся слабым спросом или близкие к снятию с производства, а еще сезонные товары, например летние вещи. В ноябре!» — рассказала 360.ru маркетолог и основатель коммуникационной группы MaxMagic Елена Фоменко. По ее словам, в первую очередь стоит обратить внимание на: электронику и технику (при условии адекватных скидок);

одежду и обувь, особенно если это базовые вещи;

домашнюю утварь и мебель — скидки на них обычно честные;

косметику и парфюмерию. «Проверяйте сроки годности. На распродажах можно встретить партию, изживающую себя», — предупредила Фоменко.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Распродажи в Черную пятницу 2024 на маркетплейсах: есть ли смысл покупать по акциям В последние годы покупатели стали осознавать, что скидки во время Черной пятницы иллюзорные. Все потому, что торговым сетям невыгодно «помогать людям», считает Фоменко. «У продавцов, прагматичные цели. Они продают неликвидные позиции и прошлогодние модели. Даже если скидки реальные, это помогает увеличить продажи за счет больших объемов. Кроме того, ощущение, что ты „выгодно приобрел“ заставляет потребителей покупать еще больше», — пояснила маркетолог. С учетом скачка курсов валют сети, вероятно, будут стараться избавиться от старых запасов, купленных по старым ценам. Но на новые партии цены могут оставаться высокими. Заработок продавцов зависит от масштаба, но маржа на «распродажах» часто меньше, чем в обычное время. Общий объем продаж компенсирует это, добавила Фоменко.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

«Размер реальной скидки может быть в пределах 5-15%. Все остальное — маркетинговые ходы. Если видите дисконт выше 50%, то это либо вещи старой коллекции, либо схема с предварительной накруткой, либо вообще неликвид», — рассказала 360.ru маркетолог-аналитик и специалист по клиентскому сервису и поведенческим факторам Мария Аверкиева. Резкое падение рубля в последние дни заставило россиян усомниться в реальности скидок. И не зря, подтвердил экономист Валерий Корнеев.

Курс доллара больше всего влияет на импортные товары — на нашем рынке их примерно 70%. Это в основном техника, обувь и одежда, которые покупают в Китае. Я думаю, что на распродажах в рамках Черной пятницы приблизительно 80% скидок мнимые. Валерий Корнеев

Ретейлеры опасаются, что доллар и евро подешевеют нескоро. Чтобы оставаться в плюсе, торговые сети сначала продают товары в наличии, но по таким ценам, которые позволят закупить новые партии продукции с расчетом на курс доллара в 110-120 рублей. В этом случае они не понесут убытки.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

«Я призываю всех не тратить деньги на то, что не нужно, а покупать то, что давно планировали. Не стоит бросаться на то, что сейчас вдруг стало „дешево“», — отметил экономист. С коллегой согласилась Фоменко: много электроники закупается за валюту, и скачок доллара увеличит закупочную цену. «Сети компенсируют это повышением стоимости для конечного покупателя. На технику, приобретенную по старому курсу, скидки могут быть. Это выгодно торговым сетям, поскольку позволяет избавиться от залежавшихся моделей и освободить склад под новые. В условиях валютных колебаний сети часто снижают размер скидки, чтобы удержать прибыль. Черная пятница нужна скорее для создания видимости выгодных цен», — объяснила эксперт.

Фото: Luca Ponti/Keystone Press Agency / Global Look Press

Аверкиева дала советы, как поучаствовать в Черной пятнице и не остаться без денег: Отслеживайте позиции, которые вас интересуют.

Чтобы покупка не стала импульсивной, честно объясните себе, зачем вам та или иная вещь.

Покупка на распродаже — иногда способ сказать себе «спасибо» за что-то, похвалить себя. Мария Аверкиева

Отложите деньги, которые готовы отдать на распродаже. Тратьте только эту сумму.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

«К акциям на медикаменты тоже нужно отнестись с осторожностью — есть риск подделок. Не покупайте товары с сомнительной репутацией, если бренд или продавец неизвестен, а также новые модели техники — на них реальных скидок почти не бывает», — пояснила Фоменко. Маркетолог рассказала, как убедиться в реальности скидок: Сравнивайте цены за последние месяцы.

Ищите распродажи в официальных магазинах и на маркетплейсах с рейтингами продавцов.

Учитывайте, что популярные и новые модели будут стоить дороже из-за валютных скачков. «Составьте список покупок заранее, используйте сервисы мониторинга цен, изучайте, насколько товар соответствует заявленным характеристикам. Наконец, спросите себя, как часто будете использовать то, что купите», — подытожила собеседница 360.ru.