Тельцы — на коне, Весы — в любви, а кто при деньгах? Подробный гороскоп на апрель-2026

Апрель 2026 года обещает стать месяцем, когда инициатива перестает быть наказуемой — она станет единственным способом добиться успеха. Однако у каждого знака зодиака есть только свой путь к победе: кому-то помогут дальние командировки, а кому-то будет достаточно просто не замыкаться в себе. Подробный гороскоп — в материале 360.ru.

Общая характеристика апреля-2026

Апрель — это месяц, в который как никогда важно проявлять инициативу для достижения своих целей, рассказал 360.ru астролог Борис Зак.

«Этому способствуют инициативный Марс, который в апреле переходит в свою обитель Овна, и Сатурн, который, находясь в Овне, позволит направить энергию Марса в правильное русло», — отметил эксперт.

Гороскоп для всех знаков зодиака на апрель 2026 года

Овен

Для Овнов этот месяц выдастся хорошим.

«Во-первых, Солнце и их планета-управитель Марс находятся в их знаке, а значит, они наполняются энергией и харизмой для достижения поставленных целей. Во-вторых, Венера — планета, которая в гороскопе Овнов отвечает за финансы, также находится в своей обители, а значит, они получают большие шансы на увеличение своего дохода», — рассказал Зак.

Телец

Тельцы в апреле будут на коне за счет личной активности и проявленности в обществе.

Любые командировки и краткосрочные поездки повысят вероятность успешного решения многих вопросов. Также второй весенний месяц станет для них месяцем раскрытия важных тайн.

Близнецы

У Близнецов в апреле продолжится недавно стартовавший период финансовой удачи, особенно если их деятельность связана с домом, семьей и недвижимостью.

Также успешны будут выступления на публике, но речи к ним стоит готовить заранее, так как с середины месяца Меркурий, их планета-управитель, переходит в знак Овна, а значит, в общении повысятся резкость и колкость.

Рак

Ракам апрель откроет новые карьерные возможности.

«В это время важно проявлять максимальную активность, чтобы достичь таких успехов. Повышенная резкость в общении Ракам пойдет только на пользу», — посоветовал астролог.

Лев

Львы в апреле получат возможность показать себя во всей красе, особенно в общении с заграничными партнерами. В целом командировки, особенно дальние, принесут им удачу в этом месяце.

Дева

Девам апрель принесет двойственную энергетику. С одной стороны, они получат возможность эффективно разрешить неурядицы. С другой — рискуют неправильными действиями навлечь на себя еще больше проблем.

«Лучший совет для них — заниматься планированием в первой половине месяца и перейти к активным действиям во второй», — порекомендовал Зак.

Весы

Весам апрель сулит новые знакомства. Они могут быть в том числе с сильными мира сего. При правильном подходе они могут найти надежных партнеров для удачных инвестиций.

Скорпион

Скорпионов ждет очень активный второй весенний месяц с точки зрения работы.

«Речь идет не про карьерный рост, а про большое количество задач, которые придется решать в рамках должностных обязанностей», — уточнил собеседник 360.ru.

Личная жизнь принесет представителям знака удовольствие и новизну.

Стрелец

Главный рецепт успеха Стрельцов в апреле — активное проявление своих творческих способностей. Они помогут и в улучшении финансового положения, и в карьерном росте, и в личной жизни.

«Лучше не сдерживать себя», — посоветовал Зак.

Козерог

У Козерогов продолжается длительный период повышенной активности, особенно в семейных вопросах и вопросах, связанных с недвижимостью. В апреле эта активность только возрастет.

Помимо этого, раскроются творческие таланты Козерогов.

Водолей

Водолеев в апреле ждет большое количество общения с братьями, сестрами, соседями, приятелями, одноклассниками. От его интенсивности зависят успехи в финансовой сфере представителей знака.

Рыбы

Рыбы в апреле смогут немного расслабиться, так как последние планеты покидают этот знак. Возможно улучшение финансовых вопросов при условии, что представители знака не будут замыкаться в себе.

