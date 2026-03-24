Тельцы — на коне, Весы — в любви, а кто при деньгах? Подробный гороскоп на апрель-2026
Апрель 2026 года обещает стать месяцем, когда инициатива перестает быть наказуемой — она станет единственным способом добиться успеха. Однако у каждого знака зодиака есть только свой путь к победе: кому-то помогут дальние командировки, а кому-то будет достаточно просто не замыкаться в себе. Подробный гороскоп — в материале 360.ru.
Общая характеристика апреля-2026
Апрель — это месяц, в который как никогда важно проявлять инициативу для достижения своих целей, рассказал 360.ru астролог Борис Зак.
«Этому способствуют инициативный Марс, который в апреле переходит в свою обитель Овна, и Сатурн, который, находясь в Овне, позволит направить энергию Марса в правильное русло», — отметил эксперт.
Гороскоп для всех знаков зодиака на апрель 2026 года
Овен
Для Овнов этот месяц выдастся хорошим.
«Во-первых, Солнце и их планета-управитель Марс находятся в их знаке, а значит, они наполняются энергией и харизмой для достижения поставленных целей. Во-вторых, Венера — планета, которая в гороскопе Овнов отвечает за финансы, также находится в своей обители, а значит, они получают большие шансы на увеличение своего дохода», — рассказал Зак.
Телец
Тельцы в апреле будут на коне за счет личной активности и проявленности в обществе.
Любые командировки и краткосрочные поездки повысят вероятность успешного решения многих вопросов. Также второй весенний месяц станет для них месяцем раскрытия важных тайн.
Близнецы
У Близнецов в апреле продолжится недавно стартовавший период финансовой удачи, особенно если их деятельность связана с домом, семьей и недвижимостью.
Также успешны будут выступления на публике, но речи к ним стоит готовить заранее, так как с середины месяца Меркурий, их планета-управитель, переходит в знак Овна, а значит, в общении повысятся резкость и колкость.
Рак
Ракам апрель откроет новые карьерные возможности.
«В это время важно проявлять максимальную активность, чтобы достичь таких успехов. Повышенная резкость в общении Ракам пойдет только на пользу», — посоветовал астролог.
Лев
Львы в апреле получат возможность показать себя во всей красе, особенно в общении с заграничными партнерами. В целом командировки, особенно дальние, принесут им удачу в этом месяце.
Дева
Девам апрель принесет двойственную энергетику. С одной стороны, они получат возможность эффективно разрешить неурядицы. С другой — рискуют неправильными действиями навлечь на себя еще больше проблем.
«Лучший совет для них — заниматься планированием в первой половине месяца и перейти к активным действиям во второй», — порекомендовал Зак.
Весы
Весам апрель сулит новые знакомства. Они могут быть в том числе с сильными мира сего. При правильном подходе они могут найти надежных партнеров для удачных инвестиций.
Скорпион
Скорпионов ждет очень активный второй весенний месяц с точки зрения работы.
«Речь идет не про карьерный рост, а про большое количество задач, которые придется решать в рамках должностных обязанностей», — уточнил собеседник 360.ru.
Личная жизнь принесет представителям знака удовольствие и новизну.
Стрелец
Главный рецепт успеха Стрельцов в апреле — активное проявление своих творческих способностей. Они помогут и в улучшении финансового положения, и в карьерном росте, и в личной жизни.
«Лучше не сдерживать себя», — посоветовал Зак.
Козерог
У Козерогов продолжается длительный период повышенной активности, особенно в семейных вопросах и вопросах, связанных с недвижимостью. В апреле эта активность только возрастет.
Помимо этого, раскроются творческие таланты Козерогов.
Водолей
Водолеев в апреле ждет большое количество общения с братьями, сестрами, соседями, приятелями, одноклассниками. От его интенсивности зависят успехи в финансовой сфере представителей знака.
Рыбы
Рыбы в апреле смогут немного расслабиться, так как последние планеты покидают этот знак. Возможно улучшение финансовых вопросов при условии, что представители знака не будут замыкаться в себе.