Талисман Игр дружбы презентовали на ПМЭФ

Талисман Игр дружбы презентовали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Им стал амурский тигр, который всего на два голоса обошел медведя. Третье место в голосовании заняла белка.

Олимпийский чемпион Никита Нагорный стал послом соревнований. Официально об этом объявили на церемонии открытия стенда Игр дружбы на полях ПМЭФ.

«У нашего тигра имя Добряк. Я могу позволить себе это сказать, я голосовал за белку, на самом деле. Извини, пожалуйста. Мы еще сдружимся с тобой. Нам еще работать и работать!» — поделился Никита Нагорный.

В интервью Никита признался, что давно задумывается о завершении карьеры, но участие в Играх дружбы стало для него чуть ли не единственной мотивацией остаться в профессиональном спорте и продолжать бороться за страну.

«Я признаюсь, наверно, от лица многих профессиональных спортсменов, сегодня самая главная мотивация для нас оставаться в спорте, тренироваться и готовиться к соревнованиям — это проведение таких международных стартов, как игры БРИКС, Игры дружбы, старты, на которых мы можем выходить и, как и раньше, представлять нашу страну», — рассказал спортсмен.

Игры дружбы на Западе уже окрестили русской альтернативой Олимпиаде. Зарубежным спортсменам дали понять, что ехать в Россию не стоит. Однако цель у этих соревнований вовсе не в том, чтобы заменить Олимпийские игры, — это новая глава в развитии мирового спорта.

«Вы представляете, насколько ревность к Играм дружбы? Игры дружбы — это не замена, это не альтернатива. Это новый, лучший формат, чем Олимпийские игры», — отметил глава международной Ассоциации бокса Умар Кремлев.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге уже в сентябре этого года. И, несмотря на все угрозы МОК, ожидается, что в них примут участие порядка 700 спортсменов из 100 стран. Старты включают в себя состязания в 25 видах спорта.

Среди победителей разыграют 283 комплекта наград. Полную программу соревнований представили на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

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