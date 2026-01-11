Тайны Старого Нового года. От волшебных гаданий до забытых традиций
Полночь с 13 на 14 января, за окном снег, а на столе снова шампанское и салаты. Старый Новый год — не просто календарный курьез, а теплый повод продлить волшебство зимних праздников. 360.ru рассказывает, почему россияне отмечают Новый год дважды и какие древние обычаи оживают в эту ночь.
История Старого Нового года
Старый Новый год появился в России из-за смены календарей. В 1699-м Петр I перенес начало года с 1 сентября на 1 января по юлианскому календарю, который тогда использовался в стране. Это было частью реформ, чтобы приблизить Россию к европейским стандартам.
Однако в 1918 году, после революции, большевики ввели григорианский календарь, сдвинув даты на 13 дней вперед. В результате Новый год по старому стилю пришелся на 14 января.
Русская православная церковь сохранила юлианский календарь, поэтому Рождество отмечают 7 января, а церковный праздник Обрезания Господня и память святого Василия Великого — 14 января. Это сделало дату значимой для верующих, а для всех — поводом вспомнить старые традиции.
Разница между календарями подчеркивает культурный разрыв: григорианский Новый год приходится на Рождественский пост, когда обильные застолья неуместны, а старый позволяет отпраздновать без ограничений.
Как отмечают Старый Новый год: традиции
В ночь на 14 января россияне собираются за семейным столом. Застолья — главная традиция: подают салаты, мясные блюда и шампанское. Елку держат до этого дня, чтобы завершить новогодний цикл.
Особо популярен Васильев вечер 13 января — время гаданий. Девушки льют воск в воду, чтобы увидеть будущее, или слушают разговоры за окном для предсказаний. Эти обычаи уходят корнями в языческие времена, но смешались с христианскими мотивами.
В некоторых регионах сохранились посевы: дети рассыпают зерно в доме, желая урожая и благополучия. Колядки — еще один элемент: по традиции народ поет песни и получает угощения.
Интересно
Праздник подчеркивает связь с историей: он напоминает о дореволюционных традициях и советском периоде, когда Новый год стал светским. В эпоху глобализации он сохраняет уникальность русской культуры.
Несмотря на неофициальный статус, Старый Новый год — это финал зимних торжеств, дающий шанс подвести итоги. Некоторые загадывают желания заново.
Стоит ли в ночь на 14 января снова загадывать желание?
Старый Новый год называется так из-за того, что по юлианскому календарю, которого придерживается РПЦ, 1 января выпадает на 14 число григорианского календаря, по которому живет светское общество, напомнил 360.ru профессиональный таролог и астролог Борис Зак.
«Первое января по григорианскому календарю знаменательно тем, что в эту ночь желания загадывают люди по всему миру, создавая мощный поток положительной энергии. И каждое отдельное желание заряжено коллективной энергией всего мира», — объяснил он.
Однако 14 января такой магии не происходит, потому в эту ночь есть смысл загадывать желания только тем, кто искренне верит в магию, посоветовал он.
В ночь с 13 на 14 января выпадают 25 и 26 лунные сутки, которые лучше проводить спокойно и экономить жизненную энергию. То есть эта ночь не подходит для активного веселья.
Борис Зак
астролог
Что лучше всего загадывать или спрашивать у судьбы 13–14 января?
Традиционные рождественские гадания актуальны только для тех, кто отмечает Рождество 25 декабря по современному календарю, рассказал астролог.
«Это связано с тем, что гадания выпадают на 21–22 декабря, на период зимнего солнцестояния, когда можно получить наиболее точные предсказания и спросить о желаемом. Тем же, кто отмечает Рождество 7 января по современному календарю, тема рождественских гаданий не актуальна, так как эти дни уже ничем не отличаются от остальных», — объяснил он.
Почему празднование Старого Нового года укоренилось в России?
Национальный талант россиян — превращать все в повод для праздника, заявил 360.ru драматург и писатель Валерий Печейкин.
«Напомню, что в 1918 году Ленин подписал декрет и утвердил переход от юлианского календаря к григорианскому. Церковь на новый календарь не перешла, а народ не стал выбирать между гражданским и духовным и принял сразу оба „Новых года“», — отметил эксперт.
Русские любят накапливать традиции и даже наслаивать их друг на друга.
Это заметно и по новогоднему столу — мы любим все слоистое. Селедку под шубой, торт «Наполеон», стопку блинов. Постсоветское пространство тоже любит этот праздник как напоминание о многонациональном (многослойном) Союзе.
Валерий Печейкин
драматург
Старинные ритуалы Старого Нового года, которые можно практиковать сегодня
Печейкин назвал своими любимыми ритуалами кулинарные.
Например, «вареники с сюрпризом», которые делали на Кубани. Это своеобразная гастрономическая русская рулетка, где начинка предсказывала будущее. Мука — к радости, перец — к острым ощущениям, кольцо — к свадьбе, монетка — к деньгам (если укусите ее сильно, то деньги появятся у стоматолога). Вряд ли сегодня актуально «посевание» (осыпание дома зерном) — разве что вы хотите проверить свой пылесос и нервы соседей.
Валерий Печейкин
драматург
Что принято подавать на стол в Старый Новый год?
В меню обязательна свинина, так как святой Василий Кесарийский, чей день празднуется 14 января, — покровитель свиноводства, объяснил драматург.
«Поэтому раньше в этот день готовили „кесарийского поросенка“, которого ели всей общиной. Была и забавная традиция, когда маленький ребенок залезал под стол, хрюкал и получал за это из рук главы семьи кусок того самого поросенка», — добавил он.
Сегодня праздновать Старый Новый так же масштабно, как 1 января, не стоит. И тем более хрюкать под столом, отметил эксперт.
«Кстати, „кесарийским поросенком“ также делились с бедными людьми — поэтому, мне кажется, в Старый Новый год стоит сделать что-то для других — людей или животных. Пусть у поросенка тоже будет праздник!» — отметил Печейкин.
Приметы на Старый Новый год
- Иней и снег на ветвях деревьев, а также гололед — к богатому урожаю зерна.
- яркое солнце — к урожайному году;
- выпадет много снега — к счастливому году;
- туман — хороший знак, сулящий прибыль;
- звездное небо — взойдет много гороха;
- сильный ветер и вьюга сулят ореховые всходы;
- отсутствие луны — к засухе.
Также считается, что утром 14 января можно умыться холодной водой — желательно из источника, чтобы все болезни обходили стороной. Вода становится целительной, если положить в нее монету. Медную — для здоровья, золотую — для привлекательности и богатства. Серебряная поможет очистить лицо от бородавок, родинок и даже веснушек.