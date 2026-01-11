Сегодня 13:49 Тайны Старого Нового года. От волшебных гаданий до забытых традиций 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Полночь с 13 на 14 января, за окном снег, а на столе снова шампанское и салаты. Старый Новый год — не просто календарный курьез, а теплый повод продлить волшебство зимних праздников. 360.ru рассказывает, почему россияне отмечают Новый год дважды и какие древние обычаи оживают в эту ночь.

История Старого Нового года Старый Новый год появился в России из-за смены календарей. В 1699-м Петр I перенес начало года с 1 сентября на 1 января по юлианскому календарю, который тогда использовался в стране. Это было частью реформ, чтобы приблизить Россию к европейским стандартам. Однако в 1918 году, после революции, большевики ввели григорианский календарь, сдвинув даты на 13 дней вперед. В результате Новый год по старому стилю пришелся на 14 января. Русская православная церковь сохранила юлианский календарь, поэтому Рождество отмечают 7 января, а церковный праздник Обрезания Господня и память святого Василия Великого — 14 января. Это сделало дату значимой для верующих, а для всех — поводом вспомнить старые традиции. Разница между календарями подчеркивает культурный разрыв: григорианский Новый год приходится на Рождественский пост, когда обильные застолья неуместны, а старый позволяет отпраздновать без ограничений.

Как отмечают Старый Новый год: традиции В ночь на 14 января россияне собираются за семейным столом. Застолья — главная традиция: подают салаты, мясные блюда и шампанское. Елку держат до этого дня, чтобы завершить новогодний цикл. Особо популярен Васильев вечер 13 января — время гаданий. Девушки льют воск в воду, чтобы увидеть будущее, или слушают разговоры за окном для предсказаний. Эти обычаи уходят корнями в языческие времена, но смешались с христианскими мотивами. В некоторых регионах сохранились посевы: дети рассыпают зерно в доме, желая урожая и благополучия. Колядки — еще один элемент: по традиции народ поет песни и получает угощения.

Сегодня Старый Новый год отмечают примерно 40% россиян, в основном в семьях. Это не выходной, а повод для тостов и встреч. Многие смотрят старые фильмы или гуляют, если погода позволяет.

Праздник подчеркивает связь с историей: он напоминает о дореволюционных традициях и советском периоде, когда Новый год стал светским. В эпоху глобализации он сохраняет уникальность русской культуры. Несмотря на неофициальный статус, Старый Новый год — это финал зимних торжеств, дающий шанс подвести итоги. Некоторые загадывают желания заново.

Стоит ли в ночь на 14 января снова загадывать желание? Старый Новый год называется так из-за того, что по юлианскому календарю, которого придерживается РПЦ, 1 января выпадает на 14 число григорианского календаря, по которому живет светское общество, напомнил 360.ru профессиональный таролог и астролог Борис Зак. «Первое января по григорианскому календарю знаменательно тем, что в эту ночь желания загадывают люди по всему миру, создавая мощный поток положительной энергии. И каждое отдельное желание заряжено коллективной энергией всего мира», — объяснил он. Однако 14 января такой магии не происходит, потому в эту ночь есть смысл загадывать желания только тем, кто искренне верит в магию, посоветовал он.

В ночь с 13 на 14 января выпадают 25 и 26 лунные сутки, которые лучше проводить спокойно и экономить жизненную энергию. То есть эта ночь не подходит для активного веселья. Борис Зак астролог

Что лучше всего загадывать или спрашивать у судьбы 13–14 января? Традиционные рождественские гадания актуальны только для тех, кто отмечает Рождество 25 декабря по современному календарю, рассказал астролог. «Это связано с тем, что гадания выпадают на 21–22 декабря, на период зимнего солнцестояния, когда можно получить наиболее точные предсказания и спросить о желаемом. Тем же, кто отмечает Рождество 7 января по современному календарю, тема рождественских гаданий не актуальна, так как эти дни уже ничем не отличаются от остальных», — объяснил он.

Почему празднование Старого Нового года укоренилось в России? Национальный талант россиян — превращать все в повод для праздника, заявил 360.ru драматург и писатель Валерий Печейкин. «Напомню, что в 1918 году Ленин подписал декрет и утвердил переход от юлианского календаря к григорианскому. Церковь на новый календарь не перешла, а народ не стал выбирать между гражданским и духовным и принял сразу оба „Новых года“», — отметил эксперт. Русские любят накапливать традиции и даже наслаивать их друг на друга.

Это заметно и по новогоднему столу — мы любим все слоистое. Селедку под шубой, торт «Наполеон», стопку блинов. Постсоветское пространство тоже любит этот праздник как напоминание о многонациональном (многослойном) Союзе. Валерий Печейкин драматург

Старинные ритуалы Старого Нового года, которые можно практиковать сегодня Печейкин назвал своими любимыми ритуалами кулинарные.

Например, «вареники с сюрпризом», которые делали на Кубани. Это своеобразная гастрономическая русская рулетка, где начинка предсказывала будущее. Мука — к радости, перец — к острым ощущениям, кольцо — к свадьбе, монетка — к деньгам (если укусите ее сильно, то деньги появятся у стоматолога). Вряд ли сегодня актуально «посевание» (осыпание дома зерном) — разве что вы хотите проверить свой пылесос и нервы соседей. Валерий Печейкин драматург

Что принято подавать на стол в Старый Новый год? В меню обязательна свинина, так как святой Василий Кесарийский, чей день празднуется 14 января, — покровитель свиноводства, объяснил драматург. «Поэтому раньше в этот день готовили „кесарийского поросенка“, которого ели всей общиной. Была и забавная традиция, когда маленький ребенок залезал под стол, хрюкал и получал за это из рук главы семьи кусок того самого поросенка», — добавил он. Сегодня праздновать Старый Новый так же масштабно, как 1 января, не стоит. И тем более хрюкать под столом, отметил эксперт. «Кстати, „кесарийским поросенком“ также делились с бедными людьми — поэтому, мне кажется, в Старый Новый год стоит сделать что-то для других — людей или животных. Пусть у поросенка тоже будет праздник!» — отметил Печейкин.

Приметы на Старый Новый год Иней и снег на ветвях деревьев, а также гололед — к богатому урожаю зерна.

яркое солнце — к урожайному году;

выпадет много снега — к счастливому году;

туман — хороший знак, сулящий прибыль;

звездное небо — взойдет много гороха;

сильный ветер и вьюга сулят ореховые всходы;

отсутствие луны — к засухе. Также считается, что утром 14 января можно умыться холодной водой — желательно из источника, чтобы все болезни обходили стороной. Вода становится целительной, если положить в нее монету. Медную — для здоровья, золотую — для привлекательности и богатства. Серебряная поможет очистить лицо от бородавок, родинок и даже веснушек.