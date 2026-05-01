Тайны Первомая. Топ-7 интересных фактов о празднике труда и весны
Первое мая — день солидарности рабочих всего мира, праздник труда и весны. А знаете, что его начало идет из Австралии? А как называли детей в честь этого замечательного праздника? И это еще далеко не все интересные тайны — даже теория заговора есть! Итак, встречайте — семь удивительных фактов о Первомае.
Как появился День солидарности рабочих
История Первомая началась в Австралии. Тамошние каменщики устроили 21 апреля 1856 года забастовку и потребовали сократить 12-часовой рабочий день до восьми часов. Спустя 21 год инициативу подхватили в Чикаго и как раз 1 мая. Но этот митинг жестоко разогнали, многих участников арестовали, а четверых даже повесили.
В память о жертвах чикагского выступления летом 1889 года Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира. Отмечали новый праздник демонстрациями, требовали сократить рабочий день до восьми часов и предоставить другие социальные гарантии.
Как Первомай пришел в Россию
Россия присоединилась ко Дню всех трудящихся в 1890-м. В Варшаве (в те времена Царство Польское входило в состав Российской империи) устроили стачки, в которых приняли участие 10 тысяч рабочих. Но большинство народа искренне надеялись на милость царя-батюшки.
Вера в доброго государя сильно поугасла после Кровавого воскресенья. Рабочие стали чаще бастовать, требуя к себе человеческого отношения. Звучали лозунги: «Долой самодержавие!», «Долой министров-капиталистов!», а с началом Первой мировой — «Долой империалистические войны!» и «Вся власть Советам!».
Маевки для конспирации
Как и во всем мире, в царской России власть имущие не одобряли собрания рабочих, особенно тех, что боролись за свои права. Чтобы обмануть полицию и шпиков охранки, люди стали собираться на маевки — пикники на природе, праздничные гуляния. Словом, что-то похожее на современный выезд на шашлыки.
Дескать никакой революции не обсуждаем, просто радуемся наконец-то наступившей весне. На самом же деле в целях конспирации под видом маевок проводились нелегальные собрания рабочих. Полиция знала об этой уловке и старалась нагрянуть на такие «пикники».
Первомай в СССР
После Февральской революции 1917 года, миллионы рабочих впервые открыто отпраздновали День солидарности рабочих всего мира. А после 7 ноября новая власть закрепила 1 мая как государственный праздник. Кстати, дним из первых законов Совета народных комиссаров стал Декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Праздновали широко: с оркестрами, парадами, в том числе военными, митингами и праздничными шествиями во всех союзных республиках. Дети сидели на плечах у взрослых и махали проходящим колоннам разноцветными шариками и красными флажками.
С 1972 года праздник рабочих захватил уже два дня — 1 и 2 мая, и оба они были нерабочими. Последняя в СССР первомайская демонстрация прошла в 1990 году.
Первомайские имена
После революции пришла мода на новые имена, что отражали прогресс, новую линию жизни и тех благодетелей, что ее устроили. Не обошли и Первомай— прямо так называли некоторых мальчишек. Девочкам тоже не повезло: им выпали Первомая, Маина или Майя.
Пожалуй, самое известное имя, связанное с праздником — Даздраперма, то есть «Да здравствует первое мая». Но на самом деле девочек и мальчиков (да, есть и мужская версия) даже в прогрессивные послереволюционные годы так называли очень редко. Уж больно жутко звучало.
Праздники труда в странах мира
Хотя не во всех странах отмечают именно День международной солидарности трудящихся, большинство держав празднуют День труда. И у многих он, кстати, выпадает на 1 мая. Празднуют пикниками, барбекю, кое-где даже демонстрациями.
- Франция: дарят 1 мая друг другу букетики ландышей — это приносит удачу.
- Германия: ставят «майские деревья», а влюбленные парни сажают деревья под окнами избранниц.
- США и Канада: в первый понедельник сентября устраивают барбекю, кемпинги и спортивные мероприятия.
- Куба: проходят масштабные демонстрации, напоминающие карнавалы, с сотнями тысяч участников.
- Китай: отмечают торжественно, с концертами и награждением передовиков производства.
- Швеция: в ночь на 1 мая зажигают огромные костры и танцуют, а утром проводят профсоюзные митинги.
- Норвегия: помимо митингов в городах, в деревнях этот день иногда называют «Днем кукушки» — она там аналог нашей ласточки: первой прилетает весной.
- Япония: День благодарности труду 23 ноября — государственный праздник, также отмечается и сбор урожая.