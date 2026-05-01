Тайны Первомая. Топ-7 интересных фактов о празднике труда и весны

История Первомая началась в Австралии. Тамошние каменщики устроили 21 апреля 1856 года забастовку и потребовали сократить 12-часовой рабочий день до восьми часов. Спустя 21 год инициативу подхватили в Чикаго и как раз 1 мая. Но этот митинг жестоко разогнали, многих участников арестовали, а четверых даже повесили.

В память о жертвах чикагского выступления летом 1889 года Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира. Отмечали новый праздник демонстрациями, требовали сократить рабочий день до восьми часов и предоставить другие социальные гарантии.