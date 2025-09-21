Сегодня 16:50 Тайна Большого Сфинкса не дает покоя. Американский геолог выдвинул невероятную гипотезу 0 0 0 Фото: DanitaDelimont.com / www.globallookpress.com Интересное

Большой Сфинкс, горделиво возвышающийся возле пирамид в Гизе, по-прежнему будоражит умы ученых. Некоторые специалисты категорически не соглашаются с общепринятыми датировками и выдвигают новые гипотезы, поражающие воображение.

Слишком много противоречий Одним из таких экспертов оказался американский геолог Роберт Шох. Он не поверил, что колоссальный известняковый страж построили египтяне, и выдвинул собственную версию. Согласно официальным датировкам, сфинкса возвели примерно 4500 лет назад, во время правления фараона Хефрена. Шох же считает, что грандиозный монумент построили гораздо раньше, и его возраст составляет порядка 12 тысяч лет. Геолог обратил внимание на выветрившееся основание сфинкса, на которое, очевидно, воздействовали обильные дожди. Специалист отметил, что такие повреждения несовместимы с сухим климатом Сахары, известным в течение последних пяти тысяч лет.

По сути, ограждение сфинкса имеет волнообразный профиль с глубокими вертикальными трещинами у основания. Такая эрозия может возникнуть только в результате обильного поступления осадков, а также внезапных наводнений. Роберт Шох Геолог

Изначально Шох не поддерживал гипотезу о 12-тысячелетнем сфинксе. Все изменилось, когда он отправился в 1990 году в экспедицию к пирамидам Хуфу и Хафра. Там он проводил исследования вместе с Джоном Энтони Уэстом — независимым египтологом, писателем и лектором, а также сторонником версии о том, что сфинкс намного старше официальной датировки. «Я думал, что в основном буду опровергать его доводы», — отмечал Шох. Оказавшись в Гизе, геолог поменял свое мнение. Изначально он предполагал, что эрозию сфинкса вызвал ветер, но эту версию поставили под сомнение несколько фактов. Во-первых, Шох определил, что выветривание не соответствует засушливым условиям Сахары и скорее говорит о более влажном климате в прошлом. Вторым противоречием оказались трещины на округлом основании монумента. По мнению геолога, они свидетельствуют об обильных осадках, нехарактерных для Египта эпохи фараонов.

Фото: XYZ PICTURES/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Кто создал сфинкса От идеи с воздействием Нила во время разлива Шох отказался, так как река «дала бы иной по структуре тип эрозии». В итоге ученый пришел к экстраординарному выводу — он решил, что сфинкса создали не египтяне. В качестве аргумента Шох отметил, что голова монумента сейчас выглядит намного меньше его тела. По мнению специалиста, египтяне лишь отремонтировали древний памятник, а возвел его кто-то другой. «Первоначальная голова была сильно повреждена и разрушена, как и тело. А в династический период, примерно в 2500 году до нашей эры, египтяне провели масштабную реставрацию тела», — подчеркнул геолог. По его словам, на изваянии можно разглядеть следы ремонта, самые старые из которых относятся к эпохе Древнего царства и совершенно не соответствуют официальной датировке.

Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Вопрос о создателях сфинкса не давал покоя ученому, поэтому он выдвинул свою версию: памятник воздвигла неизвестная цивилизация, которая предшествовала египтянам. Шох уверен, что их культуру практически полностью уничтожила глобальная катастрофа, поэтому мы так мало о ней знаем. «Древние египтяне династического периода говорили о более раннем цикле цивилизации, который насчитывает тысячи лет», — уточнил геолог. По его словам, в древнеегипетских текстах эту эпоху называли «Зеп Тепи» или «первое время». Записи датируются между 2400 и 2300 годами до нашей эры, добавил он. Шох объяснил, что упоминания о забытой цивилизации можно встретить и в папирусе «Список королей Турина», который представляет из себя каталог мифических додинастических правителей. Этот текст, датируемый 1279 годом до нашей эры, описывает золотой век, когда «боги ходили среди людей». Что думают египтологи Ведущие специалисты в области египтологии скептически относятся к версии Шоха. Например, известные ученые Захи Хавасс и Марк Ленер продолжают утверждать, что сфинкса построили во времена правления фараона Хефрена. Они объяснили, что памятник разрушался не от осадков, а из-за отшелушивания солевых отложений и других естественных процессов.