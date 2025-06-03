03 июня 2025 22:10 Святой Грааль. История самого загадочного артефакта в мире 0 0 0 Фото: Иосиф Аримафейский собирает кровь Христа во время распятия / Heritage-Images / www.globallookpress.com Интересное

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Святому Граалю, если он существует, уже как минимум две тысячи лет. Первые упоминания о мистической чаше относятся к Средневековью, и ее история до сих пор волнует человечество. Мало с каким предметом связано так много легенд и поверий. Что собой представляет Грааль, где его искать, да и чаша ли это — разбирался 360.ru.

Легенда о святом Граале Иосиф Аримафейский Богатый и знатный член Синедриона Иосиф Аримафейский был последователем Иисуса Христа. Но тайным, а не явным, как апостолы — потому в их число и не попал и не был канонизирован. Но много где почитается как святой.

Интересно Синедрион — верховный орган политической, религиозной и юридической власти у евреев Иудеи в период римского господства. Синедрион — верховный орган политической, религиозной и юридической власти у евреев Иудеи в период римского господства.

Когда Иисуса пронзили копьем, Иосиф увидел, как стекает кровь, и подставил чашу, из которой сын Божий пил накануне на Тайной вечере. После иудей взял у своего друга Понтия Пилата разрешение похоронить Христа в собственной гробнице, вырубленной в скале. Считается, что тогда тело Спасителя было укрыто саваном, ныне известным как Туринская плащаница.

Фото: Икона с Иосифом Аримафейским и Граалем / Global Look Press / www.globallookpress.com

Спустя какое-то время Иосиф привез ту самую чашу — святой Грааль — и копье римского воина Лонгина, которое пронзило тело Христа, в Британию. Там отдал реликвии на хранение родственнику (так, во всяком случае, утверждают некоторые источники) Королю-рыбаку. Впоследствии его долго искали рыцари Круглого стола легендарного короля Артура.

Фото: Кадр из к/ф «Король-рыбак», 1991 год / Columbia Pictures Corporation / www.globallookpress.com

Персиваль Грааль давал своему владельцу вечную жизнь, силу, излечивал от любого недуга и мог накормить и напоить любыми яствами. Найти чашу мог только чистый сердцем, смелый, невинный и непорочный человек. Удача сначала улыбалась сэру Персивалю: после долгих странствий он обнаружил замок Короля-рыбака. Рыцарь узнал, что тот страдал от неизлечимой раны, нанесенной тем самым копьем Лонгина. По одной из версий, Персиваль смог его вылечить и получил в награду священный кубок.

Интересно Книг, фильмов, картин и скульптур, посвященных Граалю, столько, что все это не осилить и за несколько лет. Однако тем, кому интересно познакомиться с темой, можно начать со сборника эссе польского писателя Анджея Сапковского «Мир короля Артура» в переводе Евгения Вайсброта. Или посмотреть художественный фильм режиссера Терри Гиллиама «Король-рыбак» с Джеффом Бриджесом и Робином Уильямсом в главных ролях, а также картины и фотографии прерафаэлитов. Книг, фильмов, картин и скульптур, посвященных Граалю, столько, что все это не осилить и за несколько лет. Однако тем, кому интересно познакомиться с темой, можно начать со сборника эссе польского писателя Анджея Сапковского «Мир короля Артура» в переводе Евгения Вайсброта. Или посмотреть художественный фильм режиссера Терри Гиллиама «Король-рыбак» с Джеффом Бриджесом и Робином Уильямсом в главных ролях, а также картины и фотографии прерафаэлитов.

В другом, не менее распространенном варианте Персиваль оплошал: когда мимо проносили некую чашу, он не решился спросить, что это. Между тем, вопрос мог завершить поиски Грааля. Мораль заключалась в том, что рыцарь перестал быть достойным, утратив невинность: по пути спасал всяких девиц и получил от них щедрое вознаграждение отнюдь не духовного плана.

Фото: Артур Хакер «Искушение сэра Персиваля», 1894 год / Публичное достояние

Галахад Еще одним искателем Грааля называли сына Ланселота — Галахада, судьбу которого предсказал Мерлин. За Круглым столом юный рыцарь спокойно уселся на «Гибельное Сиденье», которое убивало всякого, кто был недостоин найти священный сосуд. В довершение всего Галахад, подобно Артуру, достал меч из камня — и его отправили на поиски Чаши Христовой. По дороге рыцарь совершил свою долю подвигов, но не повторил ошибок Персиваля: дам спасал, но шарахался от них, как черт от ладана. Потом прибыл к Королю-рыбаку, получил заветный приз — святой Грааль, а заодно и благословение отвести его в священный город Саррас. Вот только где он находится, тайна и поныне.

Фото: Эдвин Остин Эбби «Галахад находит Грааль», 1895 год / Публичное достояние

Что такое святой Грааль Разумеется, все это — лишь пересказ в общих чертах. Артуровский цикл легенд густо замешен на дохристианском фольклоре, и для уточнения всех нюансов понадобится немало книг. К тому же многочисленные авторы, которые писали — и до сих пор пишут! — о Граале, привнесли в историю немало собственных фантазий. А между тем, никто точно не знает, как выглядит реликвия. Обычно Грааль представляется всем в виде некой магической чаши. Считается, что само слово староанглийское, пришло из старофранцузского языка в значении «кубок» или «чаша из дерева, металла, глины». Также есть версии, что «грааль» происходит от древнегреческой «плетеной корзины» или «посуды для еды».

Интересно Есть легенда, что Грааль сделали ангелы из изумруда, упавшего со лба Люцифера, когда его низвергли в бездну. Священный артефакт отдали Адаму, и он остался в раю после грехопадения первых людей, дожидаясь того часа, когда его обретут снова. Есть легенда, что Грааль сделали ангелы из изумруда, упавшего со лба Люцифера, когда его низвергли в бездну. Священный артефакт отдали Адаму, и он остался в раю после грехопадения первых людей, дожидаясь того часа, когда его обретут снова.

Но куда скорее «грааль» может вести свои корни от магического котла из кельтской мифологии, что давал вечное изобилие. Или быть отголоском блюда Риддерха, которым владел один бриттский король: оно якобы могло накормить своего владельца любой едой, какую бы тот ни пожелал (привет, русская скатерть-самобранка). Кстати, именно блюдо упоминалось в рыцарском романе Кретьена де Труа «Персиваль, или Повесть о Граале» XII века — это литературное произведение было первым, в котором прозвучало слово «грааль». Причем именно с маленькой буквы, имя собственное из него сделали уже позднее.

Фото: Король Артур и святой Грааль, витраж / Heritage-Images / www.globallookpress.com

Охотники за Граалем Легенда о Граале пошла гулять по миру с XII века, по пути обрастая всевозможными подробностями, а также домыслами на предмет местоположения артефакта. Хранителями чаши называли тамплиеров, розенкрейцеров, масонов и иллюминатов. Охотились за реликвией, если верить тем же историям, все отрицательные персонажи нашей эры. Но самым известным был, пожалуй, Гитлер — спасибо Голливуду. Однако некоторое эхо правды у этой истории есть. В Германии жил-был некий Отто Ран. Он изучал в числе прочего философию и историю, а работа коммивояжером для различных издательств давала возможность много путешествовать. Так энтузиаст завел знакомство с разными мистиками и спиритуалистами.

Фото: www.globallookpress.com

Наслушавшись многочисленных мифов и легенд, Ран издал на родине два труда — «Еретическую книгу» и «Крестовый поход против Грааля». Это все попалось на глаза душевному другу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера — патентованному шизофренику Карлу Вилигуту, который «скромно» считал себя потомком скандинавского бога Тора. Вилигут тут же сообщил Гиммлеру, что Ран и его идеи просто находка для «Аненербе». Писателя приняли в тайное общество, а заодно и в ряды СС в звании унтершарфюрера. Но с поисками волшебного сосуда не задалось: во-первых, что бы там ни рассказывал с экрана Индиана Джонс, сам Гитлер мистиков не жаловал. Во-вторых, везде в Германии того времени не жаловали гомосексуалистов*. А Ран был именно из таких и не особо таился. Так что его для острастки сослали караульным в концлагеря: сначала в Бухенвальд, а затем в Дахау. Немец долго не выдержал и, даром что дослужился до оберштурмфюрера, подал заявление об уходе из СС. Позднее, в марте 1939-го, его тело нашли в овраге в Австрии. Предполагается, что 35-летний писатель покончил с собой.

Фото: Замок, где хранится Грааль. Global Look Press / www.globallookpress.com

Где находится Грааль Люди любят чудеса, так что охота за святым Граалем продолжается и сегодня. Предполагают, что он может быть спрятан в самом центре Бретани — в Пемпонском лесу, который называют остатком знаменитого леса Броселианда из легенд Артуровского цикла. Там же, по идее, должен скрываться и Источник молодости. Еще один кандидат — древний город Гластонбери в Юго-Западной Англии. Якобы у подножия холма Гластонбери-Тор, возле которого в давние времена плясали эльфы, Иосиф Аримафейский зарыл Чашу Христову, и на том месте появился источник с целебной водой. Также считается, что в той местности похоронен король Артур.

Фото: Аббатство Гластонбери / Heritage-Images / www.globallookpress.com

Не обошлось и без Иерусалима. Исследователи верят, что, если отыщут так называемую Сионскую горницу, где состоялась Тайная вечеря — последняя трапеза Иисуса с апостолами перед распятием, — там же будет и святой Грааль. В отличие от других мест, в Валенсийском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы святой Грааль выставлен на всеобщее обозрение. Так принято именовать агатовую чашу El Santo Caliz с арабскими надписями, что подарил Ватикану король Альфонсо V Великодушный в 1436 году. Реликвию чуть не потеряли в 1939-м во время Гражданской войны в Испании. Пользуясь безвластием, мародеры грабили церкви страны. Некая Сабина Суэй, что мыла полы в соборе, спрятала кубок. Агенты британской разведки MI6 вычислили уборщицу и посулили вывезти ее вместе с семьей в Великобританию, если женщина отдаст Грааль. Но та отказалась.

Фото: Некогда претендовавшая на звание Грааля Антиохийская чаша, первая половина VI века / Metropolitan Museum of Art / Публичное достояние

Еще один кубок Христа могут показать в базилике Сан Исидоро испанского города Леона (не путать с французским Лионом). Считается, что это тамошняя средневековая чаша для причастия, известная как кубок королевы Урраки. В 1054 году реликвию подарили ее отцу — королю Фернандо I в знак мира и уважения. Ученые говорят, что обработка чаши, и сам материал идентичны тем, из которых делали посуду в Палестине в начале первого тысячелетия нашей эры. А вот обрамляющие артефакт драгоценности и ножка кубка были добавлены много позднее. Выяснить, какая из двух испанских чаш подлинная, довольно просто: достаточно дать из каждой испить умирающему человеку. После какой больной воспрянет, та и настоящая. Однако этот эксперимент отчего-то не торопятся проводить.

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