Суперлуние усилит интуицию и поможет разбогатеть. Каким знакам зодиака повезет в октябре-2025?
Начало октября 2025 года пройдет под знаком Весов. В их компании в первой половине месяца будут находиться Меркурий и Венера, поэтому людям предстоит искать баланс, гармонию и красоту в окружающем мире. Что ждет представителей каждого знака зодиака в ближайшие четыре недели, выяснил 360.ru.
Как звезды повлияют на людей в октябре-2025
Все знаки зодиака встретят октябрь в гармонии. Под влиянием Весов у людей проснутся дипломатические черты, желание и умение договариваться, рассказала 360.ru звездный астропсихолог, телеведущая программ по психологии и астрологии Алена Никольская.
Особое внимание следует уделить любви и согласию. Принимать решения в этой области станет непросто, будут возникать ситуации «зависания» на одном месте.
«После 20 октября ситуация изменится благодаря Солнцу, которое перейдет в знак Скорпиона с активным Марсом. Такое положение планет придаст страсти, энергии и глубины всему происходящему: в жизни появится больше романтики, ярких эмоций и приключений», — отметила астропсихолог.
Усилится нетерпимость — компромиссы, которые были возможны в первой половине месяца, перестанут быть актуальными.
На октябрь повлияет и суперлуние 7 октября.
«Это мощное астрономическое и астрологическое событие, которое откроет людям горизонты интуиции и поможет глубже понять важные ситуации, изменить долгосрочные планы», — пояснила эксперт.
Прогноз на октябрь для огненных знаков
В начале октября представители огненной стихии будут чувствовать себя максимально уверенно и гармонично благодаря союзу с воздушной стихией в виде Меркурия. Для Овнов, Львов и Стрельцов период станет отличным для общения, поиска баланса и налаживания отношений.
Овен
В первые недели октября Овнов ждут отличные перспективы для выстраивания гармоничных отношений: личных и деловых. Поддержка Солнца, Венеры и Меркурия в Весах поможет им найти нужный подход к партнерам.
Лев
Октябрь подарит Львам возможность наладить домашние дела и решить все накопившиеся конфликты. Представители знака смогут подобрать правильные слова и достичь желаемой гармонии во взаимоотношениях с семьей.
Стрелец
Стрельцам звезды рекомендуют уделить внимание коллективным делам: поездкам, совместным проектам, мозговым штурмам и прочему. В октябре наступит отличное время для идей и поиска коллективных правильных решений.
Прогноз на октябрь для воздушных знаков
Воздушные знаки в октябре будут в самом центре внимания, особенно в первых числах октября. Невероятное обаяние, творческий потенциал и умение находить общий язык с кем угодно помогут Весам, Близнецам и Водолеям достичь многого.
Весы
Солнце Весов будет сиять в октябре особенно ярко, ведь они — именинники. В этом месяце представители знака произведут хорошее впечатление практически на любого человека и легко найдут нужные контакты и связи.
Близнецы
Для Близнецов октябрь станет временем укрепления личных привязанностей. Если раньше в отношениях с глубоко симпатичным человеком были шероховатости, то во втором осеннем месяце удастся найти правильные слова и прийти к гармонии.
Водолей
Звезды рекомендуют Водолеям использовать первую неделю октября для профессиональных прорывов. Креатив, которым обладают такие люди, и широкий круг знакомств помогут достичь заметных успехов в рабочих вопросах.
Прогноз на октябрь для водных знаков
Для представителей водной стихии самый пик придется на период 22-24 октября. Солнце, Марс и Меркурий в Скорпионе усилят глубину и эмоциональную насыщенность в жизни Раков, Скорпионов и Рыб. Наступит время больших личных открытий и изменений.
Рак
Ракам октябрь преподнесет приятный сюрприз — шанс построить чувственные и гармоничные отношения. Природная активность и нежность помогут раскрыться перед партнером, а влияние Юпитера и Марса дадут дополнительные возможности.
Скорпион
Рожденные под знаком Скорпиона — именинники второй половины октября. Для них наступит время подведения итогов личного года и планирования следующего жизненного цикла. Никольская порекомендовала построить натальную карту и не пренебрегать соляром — персональным гороскопом на грядущий год, чтобы правильно расставить акценты.
Рыбы
На последние недели октября в карьере Рыб произойдет переломный момент. Скорее всего, представители знака найдут новое направление в работе, благодаря которому получат признание и улучшат финансовое положение.
Прогноз на октябрь для земных знаков
На головы земным знакам под конец месяца упадет море возможностей, когда влияние Скорпиона усилится. Для Тельцов, Дев и Козерогов октябрь станет временем укрепления достигнутых позиций, практических решений и движения вперед.
Телец
Венера в Весах откроет для Тельцов возможность блистать. Люди захотят, как никогда ранее, быть рядом с представителям этого знака. Звезды говорят, что любые покупки окажутся не только приятными, но и невероятно удачными.
Дева
Финансовое положение Дев в октябре может значительно улучшиться, ведь именно эта сфера жизни выйдет на передний план. В 20-х числах активизируется Дом Любви, дав шанс найти подходящего партнера или укрепить существующие отношения.
Козерог
Начало октября — отличный период для серьезных шагов в работе Козерогов. Их настойчивость принесет ощутимые результаты, а позже можно будет использовать все сформированные связи и достигнутое влияние для выхода на новый уровень.