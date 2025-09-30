Сегодня 03:06 Суперлуние усилит интуицию и поможет разбогатеть. Каким знакам зодиака повезет в октябре-2025? 0 0 0 Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Интересное

Начало октября 2025 года пройдет под знаком Весов. В их компании в первой половине месяца будут находиться Меркурий и Венера, поэтому людям предстоит искать баланс, гармонию и красоту в окружающем мире. Что ждет представителей каждого знака зодиака в ближайшие четыре недели, выяснил 360.ru.

Как звезды повлияют на людей в октябре-2025 Все знаки зодиака встретят октябрь в гармонии. Под влиянием Весов у людей проснутся дипломатические черты, желание и умение договариваться, рассказала 360.ru звездный астропсихолог, телеведущая программ по психологии и астрологии Алена Никольская. Особое внимание следует уделить любви и согласию. Принимать решения в этой области станет непросто, будут возникать ситуации «зависания» на одном месте. «После 20 октября ситуация изменится благодаря Солнцу, которое перейдет в знак Скорпиона с активным Марсом. Такое положение планет придаст страсти, энергии и глубины всему происходящему: в жизни появится больше романтики, ярких эмоций и приключений», — отметила астропсихолог. Усилится нетерпимость — компромиссы, которые были возможны в первой половине месяца, перестанут быть актуальными.

На октябрь повлияет и суперлуние 7 октября. «Это мощное астрономическое и астрологическое событие, которое откроет людям горизонты интуиции и поможет глубже понять важные ситуации, изменить долгосрочные планы», — пояснила эксперт. Прогноз на октябрь для огненных знаков В начале октября представители огненной стихии будут чувствовать себя максимально уверенно и гармонично благодаря союзу с воздушной стихией в виде Меркурия. Для Овнов, Львов и Стрельцов период станет отличным для общения, поиска баланса и налаживания отношений. Овен В первые недели октября Овнов ждут отличные перспективы для выстраивания гармоничных отношений: личных и деловых. Поддержка Солнца, Венеры и Меркурия в Весах поможет им найти нужный подход к партнерам.

Лев Октябрь подарит Львам возможность наладить домашние дела и решить все накопившиеся конфликты. Представители знака смогут подобрать правильные слова и достичь желаемой гармонии во взаимоотношениях с семьей. Стрелец Стрельцам звезды рекомендуют уделить внимание коллективным делам: поездкам, совместным проектам, мозговым штурмам и прочему. В октябре наступит отличное время для идей и поиска коллективных правильных решений. Прогноз на октябрь для воздушных знаков Воздушные знаки в октябре будут в самом центре внимания, особенно в первых числах октября. Невероятное обаяние, творческий потенциал и умение находить общий язык с кем угодно помогут Весам, Близнецам и Водолеям достичь многого. Весы Солнце Весов будет сиять в октябре особенно ярко, ведь они — именинники. В этом месяце представители знака произведут хорошее впечатление практически на любого человека и легко найдут нужные контакты и связи.

Близнецы Для Близнецов октябрь станет временем укрепления личных привязанностей. Если раньше в отношениях с глубоко симпатичным человеком были шероховатости, то во втором осеннем месяце удастся найти правильные слова и прийти к гармонии. Водолей Звезды рекомендуют Водолеям использовать первую неделю октября для профессиональных прорывов. Креатив, которым обладают такие люди, и широкий круг знакомств помогут достичь заметных успехов в рабочих вопросах. Прогноз на октябрь для водных знаков Для представителей водной стихии самый пик придется на период 22-24 октября. Солнце, Марс и Меркурий в Скорпионе усилят глубину и эмоциональную насыщенность в жизни Раков, Скорпионов и Рыб. Наступит время больших личных открытий и изменений. Рак Ракам октябрь преподнесет приятный сюрприз — шанс построить чувственные и гармоничные отношения. Природная активность и нежность помогут раскрыться перед партнером, а влияние Юпитера и Марса дадут дополнительные возможности. Скорпион Рожденные под знаком Скорпиона — именинники второй половины октября. Для них наступит время подведения итогов личного года и планирования следующего жизненного цикла. Никольская порекомендовала построить натальную карту и не пренебрегать соляром — персональным гороскопом на грядущий год, чтобы правильно расставить акценты.

Рыбы На последние недели октября в карьере Рыб произойдет переломный момент. Скорее всего, представители знака найдут новое направление в работе, благодаря которому получат признание и улучшат финансовое положение. Прогноз на октябрь для земных знаков На головы земным знакам под конец месяца упадет море возможностей, когда влияние Скорпиона усилится. Для Тельцов, Дев и Козерогов октябрь станет временем укрепления достигнутых позиций, практических решений и движения вперед. Телец Венера в Весах откроет для Тельцов возможность блистать. Люди захотят, как никогда ранее, быть рядом с представителям этого знака. Звезды говорят, что любые покупки окажутся не только приятными, но и невероятно удачными. Дева Финансовое положение Дев в октябре может значительно улучшиться, ведь именно эта сфера жизни выйдет на передний план. В 20-х числах активизируется Дом Любви, дав шанс найти подходящего партнера или укрепить существующие отношения. Козерог Начало октября — отличный период для серьезных шагов в работе Козерогов. Их настойчивость принесет ощутимые результаты, а позже можно будет использовать все сформированные связи и достигнутое влияние для выхода на новый уровень.