Сегодня 13:02 Охотничья луна. Как наблюдать суперлуние 17 октября Суперлуние 17 октября можно наблюдать ночью невооруженным глазом 0 0 0 Фото: IMAGO/Wolfgang Maria Weber / Global Look Press Интересное

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Сегодня, 17 октября, небо озаряет так называемая охотничья луна. Это астрономическое явление считается третьим из четырех суперлуний в году. Не секрет, что подобные расстановки небесных светил влияет на людей. В чем особенность нынешнего суперлуния и как оно скажется на разных знаках зодиака, разбирался 360.ru.

Полнолуние 17 октября Охотничья луна — астрономическое явление, полнолуние, которое происходит после осеннего равноденствия. В 2024 году оно выпало на 17 октября. Пик третьего по счету в этому году суперлуния наступит в 14:28 по московскому времени, сообщил Московский планетарий. Однако наблюдать можно в течение трех суток: со вторника по пятницу, отметил CBS News.

Астрономы говорят, что суперлуна будет наиболее яркой сразу после заката, и советуют смотреть чуть выше горизонта для наилучших шансов на видимость. CBS News

Суперлуния случаются только три или четыре раза в год, поскольку близость Луны к Земле редко совпадает с ежемесячными полнолуниями. Они не идентичны. Астрономы обычно считают полнолуние суперлунием, если положение естественного спутника нашей планеты на орбите составляет не менее 90% расстояния от его самой дальней точки к Земле в эллипсах до самой близкой. Ближайшая точка называется перигеем. Луну охотника можно будет наблюдать ночью невооруженным глазом. Главное, чтобы небо было чистым. Также можно использовать телескоп или профессиональную фототехнику — тогда можно будет рассмотреть спутник более детально.

Фото: РИА «Новости»

Что такое охотничья луна — мнение эзотерика Охотничья луна — могущественное время с точки зрения эзотерики. Это сильная энергия, которая может затронуть психическое состояние людей, рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев. «Это время духов: находясь в темных и безлюдных местах, не нужно думать, что вам показалось что-то. В древности у воинов и шаманов было принято просить силы у духов рода. Если с ними наладили добрый контакт, то они помогали», — уточнил эксперт. В этой фазе луны открывается портал, где при правильном подходе вам ответят и помогут моментально. У многих людей будет накал эмоций — это тоже проделки духов. Животные могут проявлять агрессию.

Интересно Лучше всего заранее подготовить «оружие» для спокойствия, особенно тем, у кого проблемы с нервами. К примеру, успокоительное. Или можно накануне практиковать медитации, но не в ночь 17 октября, так как портал уже откроется. Чувствительным людям может показаться что-то, что повлияет на их психическое состояние. Будут полезны и книги, а вечером лучше избегать людных мест: клубов, баров, спортзалов. Лучше всего заранее подготовить «оружие» для спокойствия, особенно тем, у кого проблемы с нервами. К примеру, успокоительное. Или можно накануне практиковать медитации, но не в ночь 17 октября, так как портал уже откроется. Чувствительным людям может показаться что-то, что повлияет на их психическое состояние. Будут полезны и книги, а вечером лучше избегать людных мест: клубов, баров, спортзалов.

Что можно делать в полнолуние 17 октября В период третьего суперлуния можно: запускать новые проекты;

реализовывать творческую энергию;

найти новое хобби;

заниматься саморазвитием;

читать;

прослушать курсы или семинары;

те, кто занимается таро и астрологией, могут расширить знания и приобрести новые навыки;

общаться с друзьями;

видеться с близкими;

помогать, например в качестве волонтера.

Фото: IMAGO/Wolfgang Maria Weber / Global Look Press

Что нельзя делать в полнолуние В фазу охотничьей луны не следует: принимать важные решения. Это период эмоциональной нестабильности, поэтому велик риск совершить ошибку;

вступать в конфликты;

спорить;

игнорировать себя и внутреннее эмоциональное состояние;

подавлять эмоции;

перегружать себя делами. Если увеличить нагрузку, может усилиться стресс.

Что ждет знаки зодиака в суперлуние — подробный гороскоп Эзотерик Шмелев подготовил подробный гороскоп по знакам зодиака на период охотничьей луны для читателей 360.ru.

Овен У Овнов фаза суперлуния будет периодом мужества и веры. Не нужно бояться выходить из зоны комфорта. Вселенная даст возможность и помощь в исследовании мира. За представителей этого знака зодиака будут также высшие силы. Телец Необходимо привести в порядок мысли. «Загоны» в голове могут сбить Тельцов во время суперлуния с пути. Эзотерик посоветовал прекратить бесконечные поиски. Например, если Тельцы ищут романтических отношений, то стоит притормозить и обратить внимание на себя, развиться духовно. Близнецы В период охотничьей луны Близнецы могут запутаться, ощутить себя жертвой. Шмелев рекомендовал отдать денежные долги и беречь здоровье.

Близнецам лучше быть мягче по отношению к другим, отказаться от мести, прийти к духовности. У них будет период определенного сострадания, когда можно излечить свое раненое и разбитое сердце. Они смогут помочь в этом и другим. Сергей Шмелев

Представителям этого знака в период суперлуния необходимо поддерживать друг друга. Рядом должны быть только надежные, преданные, верные, настоящие друзья. Им можно помогать, и они помогут в ответ.

Фото: IMAGO/Wolfgang Maria Weber / Global Look Press

Рак У Раков возможны потери: работы, второй половины, других отношений. К этому необходимо быть готовыми и понять, что пустота — не могила, а место для чего-то нового. Поддержка и помощь будут. Лев В период охотничьей луны у Львов могут проявиться детско-родительские травмы. Они начнут переживать из-за того, что давно откладывалось, их могут настичь переживания из прошлого. Есть риск проблем в семье, конфликтов с родственниками, близкими. Шмелев посоветовал отпустить все обиды, простить своих близких и родных.

Если есть недопонимание со второй половинкой, супругом или супругой, нужно обязательно помириться. Дева Охотничья луна для Дев — самое правильное время для раскрытия талантов, исполнения давних замыслов, творчества. Весы У Весов будет определенный переход на новый уровень. Это судьбоносные дни и ситуации. Если кто-то придет познакомиться, назначит встречу, обратите на это внимание, посоветовал Шмелев. Если Весы что-то просили, то им это дадут.

Фото: РИА «Новости»

Скорпион Скорпионам стоит переосмыслить свои возможности. В жизнь придет новое, если они отпустят старое. Представители этого знака должны переродиться в период суперлуния. Стрелец Стрельцам советуют слушать голос своей души, максимально включаться в жизнь и задействовать интуицию, не бояться мистики. Возможно, в фазу суперлуния вокруг будет много мистического, в том числе магического. В это время Стрельцы особо чувствительны к подобному. Козерог Пока активна луна охотника, представители этого земного знака будут медленно продвигаться к своей цели, им придется дождаться успеха. Однако он принесет Козерогам разочарование. Шмелев порекомендовал им больше думать. В охотничью луну лучше все отложить на потом, открыться новому и неизведанному, познать весь спектр эмоций. Неудачи возможны.

Фото: РИА «Новости»

Водолей В период суперлуния на Водолеев упадет непосильная ноша. Лучше попробовать избежать этого. Разрешение ситуаций случится только через конфликт - однако они нежелательны. Крупные проекты стоит отложить. Кроме того, Водолеи в период охотничьей луны полностью трансформируются. Это отличное время, чтобы сделать шаг вперед. Даже если это будут не дела, а получится что-то мысленно отпустить — такое тоже будет шагом. Рыбы Рыбам необходимо позаботиться о себе: можно посетить салоны красоты, спокойные места, мероприятия, например сходить в театр. Высшие силы говорят, что Рыбы достойны радости в жизни.