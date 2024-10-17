Охотничья луна. Как наблюдать суперлуние 17 октября
Суперлуние 17 октября можно наблюдать ночью невооруженным глазом
Сегодня, 17 октября, небо озаряет так называемая охотничья луна. Это астрономическое явление считается третьим из четырех суперлуний в году. Не секрет, что подобные расстановки небесных светил влияет на людей. В чем особенность нынешнего суперлуния и как оно скажется на разных знаках зодиака, разбирался 360.ru.
Полнолуние 17 октября
Охотничья луна — астрономическое явление, полнолуние, которое происходит после осеннего равноденствия. В 2024 году оно выпало на 17 октября.
Пик третьего по счету в этому году суперлуния наступит в 14:28 по московскому времени, сообщил Московский планетарий. Однако наблюдать можно в течение трех суток: со вторника по пятницу, отметил CBS News.
Астрономы говорят, что суперлуна будет наиболее яркой сразу после заката, и советуют смотреть чуть выше горизонта для наилучших шансов на видимость.
CBS News
Суперлуния случаются только три или четыре раза в год, поскольку близость Луны к Земле редко совпадает с ежемесячными полнолуниями. Они не идентичны.
Астрономы обычно считают полнолуние суперлунием, если положение естественного спутника нашей планеты на орбите составляет не менее 90% расстояния от его самой дальней точки к Земле в эллипсах до самой близкой. Ближайшая точка называется перигеем.
Луну охотника можно будет наблюдать ночью невооруженным глазом. Главное, чтобы небо было чистым. Также можно использовать телескоп или профессиональную фототехнику — тогда можно будет рассмотреть спутник более детально.
Что такое охотничья луна — мнение эзотерика
Охотничья луна — могущественное время с точки зрения эзотерики. Это сильная энергия, которая может затронуть психическое состояние людей, рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев.
«Это время духов: находясь в темных и безлюдных местах, не нужно думать, что вам показалось что-то. В древности у воинов и шаманов было принято просить силы у духов рода. Если с ними наладили добрый контакт, то они помогали», — уточнил эксперт.
В этой фазе луны открывается портал, где при правильном подходе вам ответят и помогут моментально. У многих людей будет накал эмоций — это тоже проделки духов. Животные могут проявлять агрессию.
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Что можно делать в полнолуние 17 октября
В период третьего суперлуния можно:
- запускать новые проекты;
- реализовывать творческую энергию;
- найти новое хобби;
- заниматься саморазвитием;
- читать;
- прослушать курсы или семинары;
- те, кто занимается таро и астрологией, могут расширить знания и приобрести новые навыки;
- общаться с друзьями;
- видеться с близкими;
- помогать, например в качестве волонтера.
Что нельзя делать в полнолуние
В фазу охотничьей луны не следует:
- принимать важные решения. Это период эмоциональной нестабильности, поэтому велик риск совершить ошибку;
- вступать в конфликты;
- спорить;
- игнорировать себя и внутреннее эмоциональное состояние;
- подавлять эмоции;
- перегружать себя делами. Если увеличить нагрузку, может усилиться стресс.
Что ждет знаки зодиака в суперлуние — подробный гороскоп
Эзотерик Шмелев подготовил подробный гороскоп по знакам зодиака на период охотничьей луны для читателей 360.ru.
Овен
У Овнов фаза суперлуния будет периодом мужества и веры. Не нужно бояться выходить из зоны комфорта. Вселенная даст возможность и помощь в исследовании мира. За представителей этого знака зодиака будут также высшие силы.
Телец
Необходимо привести в порядок мысли. «Загоны» в голове могут сбить Тельцов во время суперлуния с пути. Эзотерик посоветовал прекратить бесконечные поиски. Например, если Тельцы ищут романтических отношений, то стоит притормозить и обратить внимание на себя, развиться духовно.
Близнецы
В период охотничьей луны Близнецы могут запутаться, ощутить себя жертвой. Шмелев рекомендовал отдать денежные долги и беречь здоровье.
Близнецам лучше быть мягче по отношению к другим, отказаться от мести, прийти к духовности. У них будет период определенного сострадания, когда можно излечить свое раненое и разбитое сердце. Они смогут помочь в этом и другим.
Сергей Шмелев
Представителям этого знака в период суперлуния необходимо поддерживать друг друга. Рядом должны быть только надежные, преданные, верные, настоящие друзья. Им можно помогать, и они помогут в ответ.
Рак
У Раков возможны потери: работы, второй половины, других отношений. К этому необходимо быть готовыми и понять, что пустота — не могила, а место для чего-то нового. Поддержка и помощь будут.
Лев
В период охотничьей луны у Львов могут проявиться детско-родительские травмы. Они начнут переживать из-за того, что давно откладывалось, их могут настичь переживания из прошлого. Есть риск проблем в семье, конфликтов с родственниками, близкими. Шмелев посоветовал отпустить все обиды, простить своих близких и родных.
Если есть недопонимание со второй половинкой, супругом или супругой, нужно обязательно помириться.
Дева
Охотничья луна для Дев — самое правильное время для раскрытия талантов, исполнения давних замыслов, творчества.
Весы
У Весов будет определенный переход на новый уровень. Это судьбоносные дни и ситуации. Если кто-то придет познакомиться, назначит встречу, обратите на это внимание, посоветовал Шмелев. Если Весы что-то просили, то им это дадут.
Скорпион
Скорпионам стоит переосмыслить свои возможности. В жизнь придет новое, если они отпустят старое. Представители этого знака должны переродиться в период суперлуния.
Стрелец
Стрельцам советуют слушать голос своей души, максимально включаться в жизнь и задействовать интуицию, не бояться мистики. Возможно, в фазу суперлуния вокруг будет много мистического, в том числе магического. В это время Стрельцы особо чувствительны к подобному.
Козерог
Пока активна луна охотника, представители этого земного знака будут медленно продвигаться к своей цели, им придется дождаться успеха. Однако он принесет Козерогам разочарование. Шмелев порекомендовал им больше думать.
В охотничью луну лучше все отложить на потом, открыться новому и неизведанному, познать весь спектр эмоций. Неудачи возможны.
Водолей
В период суперлуния на Водолеев упадет непосильная ноша. Лучше попробовать избежать этого. Разрешение ситуаций случится только через конфликт - однако они нежелательны. Крупные проекты стоит отложить.
Кроме того, Водолеи в период охотничьей луны полностью трансформируются. Это отличное время, чтобы сделать шаг вперед. Даже если это будут не дела, а получится что-то мысленно отпустить — такое тоже будет шагом.
Рыбы
Рыбам необходимо позаботиться о себе: можно посетить салоны красоты, спокойные места, мероприятия, например сходить в театр. Высшие силы говорят, что Рыбы достойны радости в жизни.