Сегодня 16:57 ✂️Стрижемся по Луне. Когда в июне 2024 года можно идти к парикмахеру Психолог Вей объяснила, почему люди верят во влияние Луны на волосы 1 0 0 Фото: Телеканал «360» Интересное

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Некоторые люди верят, что стрижка в определенный день — в зависимости от фазы Луны — принесет удачу, сделает шевелюру густой и приковывающей внимание. Какие дни в июне благоприятны (или наоборот) для смены имиджа, влияет ли Луна на человека и что об этом думают ученые — в материале 360.ru.

Как Луна влияет на человека В астрологии считается, что Луна связана с эмоциями человека. В зависимости от положения она влияет на них по-разному. Если Луна растущая, то настрой будет положительным и радостным, рассказал 360.ru астролог, коуч и психолог Михаил Сосновый. «Когда наступает полнолуние, то у человека наблюдается пик по эмоциям. Убывающая Луна способствует угнетающим мыслям», — добавил эксперт. По этой причине можно следить за лунным календарем и планировать свои дела, опираясь на него, отметил астролог. Такую рекомендацию необходимо соблюдать тем, кто имеет особенную чувствительность, в том числе к фазам Луны.

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Обычно Луна больше влияет на людей вдали от мегаполисов, потому что жизнь в городе оставляет отпечаток на психике, будоражит ее. Воздействие Луны в большом населенном пункте минимизируется.

Благоприятные дни для стрижек в июне-2024 «На растущей Луне, примерно в середине цикла, можно задуматься над сменой имиджа, потому что эмоции не будут преобладать над разумом. И решения будут более взвешенными», — отметил Сосновый. В июне лучше всего поменять имидж 4, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 23 и 24 числа. Если хочется, чтобы шевелюра отрастала быстрее, запишитесь к стилисту на 7, 10, 11, 13, 14, 17 и 19 июня. А если вы собрались состричь каре, то 22 июня — лучший день для столь кардинальных решений. Поменять цвет волос стоит 1, 4, 10, 12, 23, 24, 28, 29 или 30 июня. Уходовые процедуры будут благоприятны 2, 4, 12, 16, 18, 19, 26 и 27 числа.

Интересно Для привлечения энергии и денег нужно сходить к парикмахеру 4 июня, 10-го или 17-го. Для привлечения энергии и денег нужно сходить к парикмахеру 4 июня, 10-го или 17-го.

Неблагоприятные дни для стрижки в июне К стилисту не стоит записываться 2, 8, 9, 21 и 29 июня. Астролог Сосновый посоветовал отказаться от смены имиджа в полнолуние — оно придется на 22 июня. В этот период можно принять импульсивное решение, а потом пожалеть.

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Почему люди верят во влияние Луны на волосы? Есть распространенное мнение, что стрижка волос в определенные фазы Луны способствует их лучшему росту и здоровью. Эта идея основывается на древних сельскохозяйственных традициях, где фазы Луны действительно имели значение для посевов и урожая, объяснила в разговоре с 360.ru клинический и антикризисный психолог Натали Вей. «Однако волосы не растения, их рост регулируется внутренними биологическими процессами, а не гравитационными силами естественного спутника Земли», — подчеркнула эксперт. К тому же авторы научных исследований не обнаружили никаких доказательств того, что лунные циклы влияют на рост или качество шевелюры. Эти моменты определяют генетические особенности, гормоны и состояние здоровья человека. Современная дерматология и трихология не поддерживают «лунную» гипотезу.

Фото: Freepik

Астрологи утверждают, что положение планет и звезд в момент рождения человека влияет на его характер и судьбу, а значит, могут сказываться на его внешности и предпочтениях. Определенные знаки зодиака могут диктовать благоприятные дни для стрижки или смены имиджа. Однако эти предположения основываются скорее на символике и традициях, чем на эмпирических данных. Научное сообщество рассматривает астрологию как псевдонауку, поскольку ее предсказания и рекомендации нельзя проверить или воспроизвести экспериментально. Реальное влияние оказывают личные убеждения и ожидания на восприятие человеком результата стрижки или смены имиджа. Если верить, что стрижка в определенный день принесет удачу или улучшит внешний вид, можно действительно почувствовать себя лучше.