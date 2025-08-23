Сегодня 10:10 Стрижемся, когда Луна скажет. Лучшие дни для похода к парикмахеру в сентябре-2025 0 0 0 Фото: Alexander Legky / www.globallookpress.com Интересное

Сентябрь — время обновления не только природы, но и имиджа. Согласно астрологическим традициям, стрижка в правильную лунную фазу способна усилить энергетику, ускорить рост волос и даже привлечь удачу. Как распределены благоприятные и рискованные дни для визита в салон в первый месяц осени 2025 года, выяснил 360.ru.

Фазы Луны в сентябре 2025 года Естественный спутник Земли в первом месяце осени будет находиться на следующих стадиях: Растущая Луна — с 1 по 6 сентября;

Полнолуние — 7 сентября. Энергетически напряженный день. Изменение прически может привести к непредсказуемым результатам;

Убывающая Луна — с 8 по 20 сентября;

Новолуние — 21 сентября;

Растущая Луна — с 22 по 30 сентября. Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2025 года Самые лучшие дни для смены имиджа: 3, 4, 22 сентября.

Интересно Другие периоды, когда стрижка допустима: 1–5, 21–30 сентября. Другие периоды, когда стрижка допустима: 1–5, 21–30 сентября.

Неблагоприятные дни для стрижки: 6–20 сентября.

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

Влияние фаз Луны на рост волос Чтобы шевелюра росла быстро, следует выбирать «хорошие» дни для стрижки, если же хочется, наоборот, замедлить процесс, то «плохие». Есть несколько правил для вычисления таких периодов: На растущей Луне дни для стрижки благоприятные, а на убывающей — рискованные;

Если Луна находится в знаке Рыб или Рака, то это плохие дни для похода в салон.

Специальные рекомендации Окрашивание Растущая Луна (1–6 сентября) закрепит цвет на волосах надолго. Стрижка челки Лучше всего подойдет новолуние 21 сентября, когда спутник Земли будет находиться в Деве — точность и аккуратность гарантированы. Уходовые процедуры для волос Для ухода за шевелюрой больше всего подойдут периоды, когда Луна в знаке Водолея. В сентябре 2025 года это 5-е и 6-е числа. В это время можно записаться на детокс-процедуры и сделать укрепляющие маски.

Фото: Heiko Rebsch/dpa / www.globallookpress.com

Стереотипы о лунном календаре стрижек: правда и мифы Лунный календарь стрижек оброс десятками мифов: одни люди верят, что он творит чудеса, другие отмахиваются, считая это пережитком прошлого. Разберем самые популярные стереотипы и отделим вымысел от реальности. «Стрижка на растущей Луне гарантирует быстрый рост волос» Это правда лишь отчасти. Да, Луна активирует процессы в организме, но скорость роста волос на 80% зависит от генетики, питания и ухода. Лунный календарь может стать дополнительным стимулом, но не панацеей. «Стричь волосы в полнолуние — к неудачам» Самый устойчивый миф! На самом деле полнолуние — период эмоциональной нестабильности, поэтому результат стрижки может просто не оправдать ожиданий. Но винить в этом стоит не Луну, а спешку или неверное представление о желаемом.

Фото: Juliane Sonntag/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

«Мужчинам нужно стричься только на убывающей Луне» Гендерных правил нет — фазы Луны действуют на всех одинаково. Но есть нюанс: на убывающей Луне волосы действительно медленнее отрастают, что удобно для тех, кто предпочитает четкую форму стрижки без частой коррекции. «Лунный календарь не работает для окрашивания» Работает, но иначе. Например, на растущей Луне краска ложится ровнее, а цвет получается насыщеннее. А в дни новолуния пигмент может лечь неравномерно — но только если использовать некачественные красители. «Детей нельзя стричь в лунные затмения» Чистый миф, не имеющий научных обоснований. Детские волосы тоньше и чувствительнее, поэтому важно выбирать щадящие техники стрижки — и тут Луна точно не главный фактор. Лунный календарь — не магия, а система наблюдений, которая помогает синхронизировать уход за волосами с естественными ритмами организма. Опираясь на эти сведения можно достичь нужного результата.