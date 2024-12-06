06 декабря 2024 00:45 Меньшинства ведут войну на выживание: спасите «Гарри Поттера» Писатель Беседин: сценаристы нового «Гарри Поттера» не читали оригинал 0 0 0 Фото: Heyday Films/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Эксклюзив

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Джоан Роулинг

Я зову свою старшую дочь и спрашиваю ее: «Скажи, пожалуйста, радость моя, как выглядит Северус Снегг из „Гарри Поттера“?» И старшая дочь без запинки ответит. Она много читает, но Гарри Поттера любит особенно.

Однако я отвечу ей: «Нет, радость моя, все совсем не так. На самом деле, он чернокожий парень». «Что?! Что?!» — возопит дочь. А я триумфально продемонстрирую ей фотографию британского актера Паапа Эссьеду. Тут сразу надо уточнять: он родился в Британии, а семья из Ганы. Стандартная история. Да, вы правильно поняли: Эссьеду — темнокожий. Это значит, что Северус Снегг тоже станет угольком. Можно так говорить?

Произойдет это в сериале о Гарри Поттере от НВО: там в роли Снегга — именно Эссьеду. Кстати, ребята из НВО обожают вставлять геев и чернокожих в свою продукцию. А нам как со всем этим жить? Ведь в полнометражных фильмах о Гарри Северуса Снегга — не самого приятного персонажа, кстати — играл Артур Рикман. И вполне соответствовал образу, прописанному в книге Джоан Роулинг. Теперь же ирония заключается в том, что с появлением темнокожего актера в роли Северуса вспоминается вот такой пассаж из оригинальной книги: «Это был худой человек с нездорового цвета кожей…» Смешно.

Фото: Паапа Эссьеду / Global Look Press

Не уверен, кстати, что сценаристы нового «Гарри Поттера» читали оригинал. Ведь что происходит? Самого автора Джоан Роулинг отодвинули в сторону, заявив, что она недостаточно лояльна и толерантна. Плохая Джоан! Что-то там говорит о мужчинах и женщинах. Так что наступят времена, когда перепишу и саму книгу. Вот увидите. Можно, конечно, опять повздыхать из-за темнокожего актера в роли совершенно не подходящего для того персонажа. Сказать: ох какие они! Однако проблема-то глубже. Она заключается в том, что переписываются сами основы — все превращается в кашу, и так захватывается власть. Сначала мы видим темнокожую фею в «Золушке», затем наблюдаем, как из текстов Агаты Кристи изымается тот факт, что убийца был чернокожим.

Фото: Heyday Films/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Что это? Ложь — намеренная и агрессивная, которая переделывает сами первоосновы, чтобы люди утратили привычную систему координат. Повторяю: дело не в цвете кожи, а в том, что намеренно сбиваются настройки. Так — через подмену — напирает новая идентичность, а вместе с тем наступает новый дивный мир, который есть рабство.

Кто-то скажет, что я сгущаю краски. А как вам мнение моего коллеги Рэя Брэдбери на этот счет? Да, да, я говорю о его великом романе-антиутопии «451 градус по Фаренгейту». Все помнят, что там сжигали книги. Но по чьей инициативе? По чьему заказу? А это инициировали меньшинства, захотевшие избавиться от первоисточников. К чему это привело? К диктатуре лжи и тупости. К духовной гибели.

Именно к этому нас сегодня ведут. И если раньше интеллектуалы вроде Брэдбери говорили и вопили об опасности такого пути, то сейчас интеллектуалы поддерживают его, думая, что и им достанется сытный кусочек пирога в новом дивном мире. Они ошибаются, потому что им, как и всем остальным, не светит ничего, кроме рабства. Как противостоять ему? Одновременно просто и сложно. Отстаивать правду и сохранять первоисточник. Таково сегодня сопротивление.

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