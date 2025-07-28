Сегодня 20:50 Самодельная бомба и ненависть к высоким людям. Как советский врач взорвал автобус в Краснодаре 0 0 0 Фото: Петр Волынский. Из материалов уголовного дела / Скриншот из видео Интересное

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Больше полувека назад в Краснодаре прогремел взрыв. Его устроил Петр Волынский, маленький человек с большим комплексом Наполеона. Что побудило его напасть на невинных людей и как милиция поймала убийцу — в материале 360.ru.

Взрыв в Краснодаре Утром в понедельник, 14 июня 1971 года, городской автобус № 1 привычно двинулся по маршруту улица Герцена — радиозавод. Люди торопились на работу, так что салон был полным. Когда машина поехала по улице Герцена, ее внезапно подбросило вверх с оглушительным грохотом, который тут же сменился ревом пламени. Прохожие на улице едва устояли на ногах. Волна от взрыва повалила ближайшие деревья и выбила двери и окна в домах рядом с дорогой — в те годы там был частный сектор. А автобус тем временем превратился в огненный шар. Люди внутри салона с криками бились в двери, но их заклинило. Еще и оборванный взрывом провод троллейбусной линии упал прямо на крышу транспорта.

Фото: x99 / www.globallookpress.com

Водитель чудом остался жив: спасла тонкая металлическая перегородка, что отделяла его место от салона. Выскочив наружу, невзирая на огонь и покалеченную руку, он принялся разбивать гаечным ключом окна и откупоривать двери. Очевидцы звонили в скорую и милицию, помогали выбираться кричащим людям и оттаскивали их от пылающего автобуса. Жители окрестных домов бежали к месту трагедии с коврами и одеялами, чтобы до приезда скорой укрыть лежащих на земле раненых. Позже выяснилось, что пять пассажиров погибли на месте. Еще пятеро скончались в больнице, остальные, несколько десятков человек, были серьезно ранены. Все вокруг в крови, ветер разносил горелый запах.

Фото: Автобус ЛАЗ-695Е, Музей транспорта Москвы. Алексей Никольский / РИА «Новости»

Бомба в чемодане Милиционеры довольно быстро установили, что автобус подорвали самодельной бомбой: криминалисты нашли фрагменты часового механизма и огнетушителя. Начинка, то есть металлические шарики, гвозди и подшипники, щедро нафаршировала заборы окрестных частных домов. Эксперты также заключили, что пожар вспыхнул после того, как осколки взрывного устройства пробили бензобак. Раз бомба, то кто-то должен был ее собрать и подложить. Начали проверять всех недавно уволенных сотрудников автопарка, работников карьеров и других мест, где был доступ к взрывчатке. Среди погибших был начальник следственного отдела краевой прокуратуры, так что мотивы мести криминального мира тоже отрабатывали. Параллельно расспрашивали выживших. Многие припомнили: в то утро в заднюю дверь автобуса вошел невысокий мужчина в кепке и с большим черным чемоданом. Чуть погодя он закричал водителю, что ему плохо, нужно выйти на воздух, и выпрыгнул из притормозившей машины. Никто не обратил внимание, что его багаж остался в салоне. А спустя пару минут прогремел взрыв.

Фото: Sonja Krebs / www.globallookpress.com

Доктор с приветом Петр Волынский родился в ноябре 1939 года в Краснодаре. Сирота, учился в Ставропольском суворовском военном училище, затем поступил в медицинский институт. Однокурсники вспоминали, что он игнорировал высоких людей, а еще постоянно носил с собой чемодан с будильником, который время от времени звонил. Так уж случилось, что комнату у будущего врача снимал командированный в Краснодар из Курской области сотрудник КГБ Кирилл Чередниченко. Он тоже обратил внимание на странности поведения Волынского: из окна своей квартиры он спускался на веревках, при том что жил на пятом этаже. Алюминиевые тарелки приспособил как сигнализацию на случай вторжения грабителей. Было у студента и еще одно «хобби» — анонимки. Он настрочил чуть меньше сотни доносов на самых разных людей, которых абсолютно бездоказательно обвинял во всех смертных грехах, вплоть до «морального разложения». И все вперемешку с цитатами из трудов Карла Маркса и Владимира Ленина.

Фото: Сергей Пятаков / РИА «Новости»

Воспользовавшись своим служебным положением, квартирант связался с ректоратом вуза. Там решили попристальнее присмотреться к Волынскому и вызвали его на беседу с заведующим кафедрой психиатрии Николаем Хромовым. Но разговора по душам не случилось: парень быстро вспылил и убежал. Тем не менее учебу окончил и получил квалификацию врача-терапевта. Довольно скоро на молодого специалиста стали жаловаться: он взял моду в ходе лечения прижигать пациентам пальцы спиртовкой. Волынского лишили врачебной практики, а профессор Хромов поставил ему диагноз «шизофрения». С таким клеймом можно было трудиться разве что подсобным рабочим на стройке или грузчиком на местном станкостроительном заводе.

Фото: Краснодарский станкостроительный завод имени Г. М. Седина, 1971 год. А. Жигайлов / РИА «Новости»

Лига низкорослых людей Волынский и вправду был болен. В какой-то момент он решил, что весь мир ополчился на невысоких людей — сам он вырос лишь до 165 сантиметров. Отсюда и нелюбовь к высоким: ведь, по мнению несостоявшегося доктора, они намеренно унижали низкорослых, которые по умолчанию уникальны и куда умнее тех, кого он звал «длинными тварями». Волынский придумал Лигу низкорослых людей, сочинил ей устав и всячески агитировал горожан вступать в это сообщество избранных, чтобы начать «мероприятия по спасению низкорослых людей от стерилизации и истребления в СССР и других странах мира». Кумиром для шизофреника стал Наполеон Бонапарт — свой и его портреты он повесил рядышком и приписал: «Мне можно все».

Интересно Забавно, но рост корсиканца был около 170 сантиметров, так что по тем временам он был выше любого среднестатистического француза, да и самого основателя Лиги низкорослых. Слухи о «коротышке Бонапарте» пустили британцы: в газетах они рисовали Наполеона карикатурным карликом, это заблуждение расползлось по всему миру и продержалось пару веков. Забавно, но рост корсиканца был около 170 сантиметров, так что по тем временам он был выше любого среднестатистического француза, да и самого основателя Лиги низкорослых. Слухи о «коротышке Бонапарте» пустили британцы: в газетах они рисовали Наполеона карикатурным карликом, это заблуждение расползлось по всему миру и продержалось пару веков.

Со временем Волынский дошел до идеи потребовать от руководства СССР произвести перепись всего населения с уточнением роста, а затем отдать большую часть территорий для проживания низкорослых граждан, а всех высоких отселить куда подальше. Он решил, что «длинных тварей» и руководящих работников (этих, кстати, независимо от роста) проще убивать. Вот только добровольцы в лигу не набирались. Даже те, кто вежливо дослушивал шизофреника до конца, откланивались и поскорей уходили от него. Но чаще нового Наполеона посылали куда подальше, а то и грозили побоями.

Фото: Поль Деларош «Наполеон в Фонтенбло». Gao Jing / www.globallookpress.com

Бомбы мести Неудивительно, что Волынский обозлился на профессора, который, как на грех, был выше его ростом, и решил отомстить. Приладил к двери Хромова корпус огнетушителя, набитый бездымным порохом и шариками из подшипников, соединенный для противовеса с утюгом и будильником. Нарушение баланса конструкции должно было вызвать взрыв. Расправе помешала бдительная соседка — увидав странный объект, она тут же вызвала милицию. Вот только деятелям правопорядка явно не хотелось перетруждаться. Служивые оформили дело как обычное хулиганство, искать никого не стали, а взрывное устройство попросту выбросили в реку Кубань.

Фото: Житель Краснодара катается на водных лыжах по реке Кубань. Петшаковский / РИА «Новости»

Несостоявшийся бомбист рвал и метал. Он решил сделать еще один ход и попытался пронести чемодан с бомбой в краснодарский кинотеатр «Аврора» — там как раз намечалось торжество с присутствием многих городских чиновников. Но в зал Волынского не пустили: для присутствия на мероприятии требовался пригласительный билет. Все это — неудачи с лигой, несостоявшиеся взрывы — так разъярило Волынского, что он решил устроить теракт в городском автобусе.

Фото: Кинотеатр «Аврора» в Краснодаре, 1971 год. А. Жигайлов / РИА «Новости»

Эпилог для террориста Кусок огнетушителя, найденный на руинах автобуса, заставил милиционеров проверить: а не было ли похожей истории со взрывным устройством? Так был найден отчет о покушении на психиатра. Следователи переговорили с профессором, и тот рассказал, что подозревал Волынского, который оказался очень похож на фоторобот, что сделали со слов жертв теракта. В квартиру бомбиста пришли с обыском на второй день после взрыва. Там нашли газовые баллоны, порох, пробки, разобранные подшипники, нихромовую проволоку и еще много всего — хватило бы за раз уничтожить всю пятиэтажку. Обнаружили и дневники Волынского. В одном из них он скрупулезно подсчитывал расходы на производство взрывных устройств. Последняя бомба обошлась ему в 40 рублей. Часть деталей он украл с заводского склада, некоторые компоненты изготовили знакомые токари, которые, разумеется, ни о чем не догадывались. Порох, который продавали только в спецмагазине по предъявлению охотничьего билета, Волынский получал от охотников. Он врал им, будто забыл удостоверение, и добрые люди выручали.

Фото: Здание Главного железнодорожного вокзала в Краснодаре. Я. Босин / РИА «Новости»

Пока следователи осматривали логово бомбиста, он с новым чемоданом в руках двигался в сторону Привокзальной площади. Преступника смогли проследить и осторожно, не привлекая внимания прохожих, скрутили, отобрав ношу. К счастью, там были только личные вещи. Волынский не стал отрицать свою причастность к взрыву автобуса. На вопрос, зачем было нужно убивать ни в чем неповинных людей, ответил, что всех ненавидит. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила диагноз Волынского и признала его невменяемым. Бомбиста направили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу закрытого типа в Смоленской области, а впоследствии перевели в специализированную психиатрическую больницу Краснодарского края. Есть данные, что в 2019 году он скончался.