«Солнце померкнет, звезды спадут с неба». Что предвещает апокалиптическая «Черная луна»

В небе над Россией 22 августа появится «Черная луна» — редкое астрономическое явление, которые вызывает не только научный интерес, но и тревожные домыслы. Событие связывают с апокалиптическим пророчеством. Подробности — в материале 360.ru.

Что такое «Черная луна» «Черная луна» — это второе новолуние, происходящее в течение одного календарного месяца. В этот период спутник Земли находится между планетой и Солнцем. Таким образом Лунка оказывается в тени, и обращенная к Земле сторона не освещается. Поэту спутник становится невидимым для невооруженного глаза. Явление происходит примерно раз в 33 месяца. Следующая «Черная луна» взойдет 20 августа 2028 года.

Апокалиптическое пророчество Восход «Черной луны» связывают с различными пророчествами. Например, в Новом Завете есть отрывок: «И вдруг, после скорби дней тех, Солнце померкнет, и Луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Однако ученые подчеркивают, что повода для беспокойства нет, поскольку «Черная луна» ничем не отличается от других новолуний. «Если новолуние происходит в начале месяца, следующее может случиться до его окончания. С научной точки зрения, это ничем не отличается от любого другого новолуния», — заявил доцент кафедры физики Сиракузского университета Уолтер Фриман, чьи слова привело Daily Mail. Стоит отметить, что «Черная луна» — это не официальное научное название, а разговорное прозвище.

Где и когда взойдет «Черная луна» В Западном полушарии «Черная луна» достигнет пика своей яркости рано утром 22 августа. Наблюдатели в других частях света смогут наблюдать событие в субботу. При восхождении «Черной луны» удобнее смотреть за звездами. Такие созвездия как Орион, Лев и Телец будут выделяться ярче. «Это отличная возможность для астрономов-любителей или всех, кто интересуется ночным небом, увидеть более четкие очертания звезд и планет, которые обычно скрыты луной», — отметил Фриман. В 2018 году Майкл Грешко из National Geographic назвал «Черную луну» злым двойником «Голубой луны». По его словам, несмотря на сенсационные заявления в Сети, такие явления не предвещают катастрофу или конец света.