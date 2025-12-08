Первый за шесть лет солнечный парад планет. Что это такое и где смотреть?
Ученый Эйсмонт объяснил, как наблюдать парад планет в Москве и области
Впервые за шесть лет в небе формируется солнечный парад планет. Астрономическое событие уже началось и продлится до конца января 2026 года. Чем уникально это явление, как его увидеть и как оно повлияет на людей с точки зрения астрологии — в материале 360.ru.
Как пройдет парад планет 2025–2026 годов
Сойдутся три ближайшие к Солнцу планеты — Меркурий, Венера и Марс, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии. События будут развиваться в следующей последовательности:
- Первой на угловое расстояние менее 10 градусов от небесного светила подошла Венера;
- Затем на эту же позицию встал Марс;
- К 19 декабря они обе приблизятся к Солнцу на пять-шесть градусов;
- Уже 30-го числа Венера и Марс будут на два-три градуса от Солнца;
- В ночь на 6 января светило практически сольется на небе с двумя планетами, начнет свое движение по направлению к Солнцу Меркурий;
- Уже 22 января эти три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от небесного светила. Затем парад планет начнет распадаться, а сами объекты — удаляться от Солнца.
Это такое событие, когда планеты выстраиваются в одну линию, не влияя друг на друга, рассказал 360.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт.
«Прогнозы расположения планет часто используют в планировании гравитационных маневров. Например, когда направляют космический аппарат на окраины Солнечной системы», — отметил ученый.
Однако сейчас это применяют редко. Чаще об астрономическом событии вспоминают как о красивом зрелище на небе. Те, кто занимается подобными наблюдениями, если погода позволит, получат удовольствие.
Как часто случается парад планет
В прошлый раз парад планет можно было наблюдать осенью 2019 года, а следующий случится лишь в 2038-м. Получается, что событие довольно редкое, добавил Эйсмонт.
Когда и где можно наблюдать парад планет в Москве и Подмосковье
Специальной аппаратуры не потребуется.
«Астрономические событие можно увидеть невооруженным глазом. Если у кого-то есть дома хотя бы бинокль, он поможет разглядеть парад планет четче», — объяснил собеседник 360.ru.
Для лучшего наблюдения следует искать открытые пространства. В городе это могут быть парки, которые находятся в удалении от высотных жилых домов. Например, подойдут парк Горького или «Сокольники».
Также можно поехать за город — небо и звезды, в том числе планеты, будет хорошо видно вдали от фонарей и яркого света больших городов. Важное условие — ясное небо.
Как парад планет повлияет на знаки зодиака — комментарий астролога
Астрономический и астрологический парад планет — это разные понятия. В астрономии этот термин означает событие, когда планеты на небе выстраиваются в линию. В астрологии же этим термином обозначают иное: они выстраиваются в нее в одном зодиакальном знаке, рассказал 360.ru астролог Борис Зак.
Астрологический парад планет случится с 12 по 15 декабря 2025 года в Стрельце, а затем — с 2 по 17 января 2026 года в Козероге. В эти даты в одной линии будут Солнце, Венера, Меркурий и Марс.
Борис Зак
По его словам, Стрелец — это знак высокой энергии, удачи, расширения, заграничных связей, а Козерог — структуры, контроля и сильной воли.
«Планеты, собравшиеся в них, усиливают их качества», — указал Зак.
Овен
Во время декабрьского парада планет Овны получат большие возможности преуспеть в связях с иностранцами. В январский парад они совершат прорыв в карьере, особенно если сохранят хладнокровие и точный расчет.
Телец
В декабре Тельцы успешно решат множество проблем и удачно инвестируют деньги. Для инвестиций стоит выбирать консервативные инструменты. В январский парад планет они преуспеют в делах за границей, если будут следовать четкому плану.
Близнецы
Декабрь принесет Близнецам успех в налаживании и расширении деловых и личных связей. Январь станет удачным временем для решения важных проблемных ситуаций, для выхода из кризиса.
Рак
В декабре они смогут ярко проявить свои таланты на рабочем месте — начальство это заметит. Январь принесет удачу в сфере делового общения, в том числе и с руководителями, которые заметили их в декабре.
Лев
В декабре Львы станут мастерами любовных дел. В первый зимний месяц их порадуют дети. В январе успешно решатся многие рабочие задачи.
Дева
Декабрьский парад планет принесет Девам удачу в семейных делах и вопросах, связанных с недвижимостью: можно будет удачно купить дом или квартиру за рубежом. В январе многих восхитят успехи и целеустремленность их детей.
Весы
Парад планет в декабре принесет удачу в небольших и дальних путешествиях. В январе лучше использовать энергию парада для приведения в порядок семейных дел, посоветовал астролог.
Скорпион
В декабре Скорпионов ждет финансовый успех. В январе на эти деньги можно будет отправиться в путешествие.
Стрелец
Стрельцы смогут удачно запустить стартап в декабрьский парад планет. Если предпринимательских планов нет, получится ярко проявить себя в обществе. Январь принесет новые финансовые достижения.
Козерог
В декабре Козероги получат шанс достичь прорыва в решении сложных вопросов, если обратятся к тарологам и астрологам. Январь поможет им побороть множество внутренних страхов и ограничений.
Водолей
В декабре Водолеям необходимо как можно больше вращаться в обществе и выступать. Именно это принесет им долгожданное исполнение желаний. В январе поддержать канву удачи помогут обращение к нумерологии и астрологии.
Рыбы
Рыбам декабрьский парад планет подарит успехи в карьере. В январе стоит больше проявлять себя в обществе: на собраниях и в коллективах.