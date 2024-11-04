Сегодня 13:00 Кризисы, удача и знакомства. Славянский гороскоп на 2025 год 0 0 0 Фото: Max Muselmann / Unsplash Интересное

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Каждый хотя бы раз в жизни слышал о восточном календаре, который состоит из 12 циклов с символичным животным. Но не все знают, что у славян есть собственный аналог. Что это за календарь и чего ждать каждому знаку в 2025 году, выяснил 360.ru.

Что такое славянский календарь Славянский календарь, или славянский Годослов, включает в себя 16 циклов, рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев. Каждый цикл называется Сварожьим кругом. Они соответствуют 16 тотемам в виде животных. Например, 2024-й по славянскому календарю — год Темного Соха (Лося). В Годослове нет плохих и хороших животных: у каждого есть свои сильные и слабые стороны. «Когда тотемный год соприкасается с хозяином года, то есть когда они совпадают, представителей знака ждет либо крупная удача и успех во всем, либо серьезный кризис», — уточнил эзотерик.

Год какого животного по славянскому календарю будет 2025-й В 2025 году в День весеннего равноденствия — 20 марта — наступит год Жалящего Шершня (Осы).

Фото: Публичное достояние

Гороскоп по знакам славянского календаря на 2025 год «В этот год очень важно каждому знаку быть внимательным к окружающим, не бояться конфликтов — они неизбежны. Всегда будут завистники: у кого-то больше успеха, у кого-то меньше. Нужно уделить внимание стойкости и не идти по головам», — посоветовал Шмелев. Жалящий Шершень Хозяином 2025 года будет Жалящий Шершень. Это активные и упорные люди, которые отличаются ироничным взглядом на жизнь. Им будет сопутствовать удача во всех сферах жизни. То есть 2025-й — год роста для представителей этого знака, уточнил Шмелев. Основное преимущество такого насекомого — оно проницательно, обвести вокруг пальца Осу или Шершня непросто, рассказал 360.ru эзотерик Алексей Гришин.

В будущем году ваши навыки проницательности обострятся, вы будете выводить мошенников на чистую воду и сможете защитить себя. Постарайтесь быть скромнее и не вмешиваться в чужие дела, тогда 2025 год одарит вас счастьем и богатством. Алексей Гришин

Притаившийся Лют (Волк) Если прошлые испытания и уроки пройдены, то этот знак ждут награды в разных сферах. Наступающий год будет кармическим для Лютов, заверил Шмелев. Представители этого знака будут жить в гармонии с покровителем года, никаких козней они им не приготовил. Но надо быть осторожным: опасность может исходить от некоторых окружающих людей, предупредил Гришин. «Не доверяйте малознакомым, проверяйте на прочность тех, с кем общаетесь, и надейтесь только на себя», — порекомендовал эзотерик.

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Огненная Белка Белка — животное, которое постоянно находится в движении, усидеть на месте крайне сложно. Этот год будет очень активным для Белки. Безделья можно не ждать. Грядет много знакомств, любви, новых отношений, рассказал Шмелев. С ним не согласился эзотерик Гришин. «2025 год сделает свое дело и поможет слегка расслабиться. Подумайте о том, чтобы уделять больше времени себе и не пытаться заработать все деньги мира, тогда покровитель года защитит вас от несчастий», — отметил эксперт. Жемчужная Щука Представителей этого знака ждет улучшение в сфере финансов, придет семейная гармония. Правда, придется много трудиться, думать, беречь здоровье, отметил Шмелев. «Тех, кто родился под покровительством Щуки, ждут препятствия в 2025 году, но если вы их пройдете — получите невиданную заслуженную награду. Будущий год поможет добиться успеха, если вы будете усердны и трудолюбивы, не позволяя себе сдаваться перед трудностями», — пояснил Гришин. Бородатая Жаба Те, кому покровительствует Бородатая Жаба, умеют грамотно распределять свои ресурсы и планировать финансы. Жаб ждет кризисный год, но будет и возможности для роста. Для этого нужно думать и быть активнее, уточнил Шмелев. «Для 2025-го такие люди — находка, он ни за что не даст их в обиду. Поэтому наступающий год будет особенно удачным в области финансов, а некоторые люди даже смогут избавиться от вредных привычек», — отметил Гришин.

Фото: РИА «Новости»

Дикий Вепрь (Кабан) Вепри — целеустремленные, активные и напористые люди. Будущий год принесет им решительность и смелость в том, что давно откладывалось. Однако нужно быть осмотрительными, осторожными и аккуратными к каждой детали в своей жизни, посоветовал Шмелев. Дружба и деловые связи в 2025 году приведут Вепрей к победам и свершениям во всех сферах жизни, добавил Гришин. «Вам откроется умение действовать в нужный момент и быть уверенными в себе. Главное — не затевайте конфликтов и не плетите интриги», — порекомендовал эзотерик. Белый Филин Это год духовного развития. Филины будут много отдавать. Внимание нужно уделить близким и друзьям. Этот год принесет психологическую стабильность. В работе будет все гладко, заверил Шмелев. «Филины тянутся к науке и искусству. Именно в этих сферах вам придется активно работать в 2025 году. Бросайте себе вызов и каждый день становитесь лучше — так сможете увереннее стоять на ногах», — рассказал Гришин. Шипящий Уж Подозрительность, осторожность и неспешность — главные черты характера людей, рожденных в годы Шипящего Ужа. Они всегда придерживаются правила «семь раз отмерь, один раз отрежь». Этот период для представителей тотема — материальный и физический. Нужно следить за собой и не делать необдуманных поступков. Будет много тайн, на них не стоит реагировать остро, посоветовал Шмелев. «У обманщиков не получится вас провести, год будет относительно спокойным. Единственный нюанс — готовьтесь к возможным неприятным сюрпризам в личной жизни», — рассказал Гришин.

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Крадущийся Лис Для Лисичек год будет непростым. Придется брать хитростью — тогда представители знака справятся с разочарованиями. Этот год будет испытанием. Также возможны обманы со стороны близких, уточнил Шмелев. «Лисам покажется, что их тактика прошлых лет не работает и они слишком медленно добиваются желаемого. Поэтому в 2025 году они прибегнут к более решительным методам — и не всегда честным. Новый год не поддерживает таких действий, поэтому не поддавайтесь соблазнам легкой добычи — разочаруетесь больше, чем обрадуетесь», — рассказал Гришин. Свернувшийся Еж Этот год для Ежей будет годом укрепления отношений с партнером. Представители знака выйдут на совершенно новый уровень, поэтому нужно быть доверчивее и не бояться обманов. Это хороший год для них, уверен Шмелев. Символ нового года не обещает Ежам серьезных изменений в работе или финансах, зато семейная жизнь будет полна множеством приятных событий, рассказал Гришин. «Вполне возможно, что вы сыграете свадьбу или станете родителями. В целом сектор дома и семьи в 2025 году будет для вас полностью удачным», — отметил эзотерик Парящий Орел Орлы — свободные и независимые личности, у которых иногда гордость переходит в гордыню. Именно с этой высоты их сбросит 2025 год, если они не будут работать над своим эгоизмом, считает Гришин. Прислушайтесь к мнению людей ближнего круга и подумайте, все ли вы в жизни делаете правильно. «Это год для Орлов — время для повышения по карьере и лидерства. Год плодов — что вырастили, то и съели. Многое нужно пересмотреть. Обратите внимание на свою скромность, цените помощь и друзей», — рассказал Шмелев.

Фото: Freepik

Прядущий Мизгирь (Паук) Пауки в этом году будут много знакомиться. Удача будет везде за счет помощников и общительности этого знака. Нужно доверять людям — они помогут решить ваши проблемы, посоветовал Шмелев. «Быть в одиночестве для вас в текущем году — не самая лучшая идея. Из-за этого могут пострадать все остальные сферы жизни. 2025 год познакомит с хорошими людьми, а вам придется выбрать, кто из них больше всего подходит на роль любимого человека или друга», — согласился с коллегой Гришин. Кричащий Петух Рожденные в год Петуха торопливы, нетерпеливы и чрезмерно активны. Петухам придется противостоять подлым завистникам и врагам. Нужно сдерживать эмоции, действовать аккуратно. В этом году отсеются лишние люди, рядом останутся только верные друзья. Нужно планировать каждый шаг, порекомендовал Шмелев. «Символу 2025 года торопливость Петухов совершенно не нравится, поэтому он будет всячески вас успокаивать. Основной совет на текущий год — меньше гоните лошадей и чаще задумывайтесь о своих поступках», — посоветовал Гришин. Златорогий Тур (Бык) Тяга к самопожертвованию и любовь к ближним — качества, за которые любят людей, рожденных под покровительством Златорогого Тура. «Текущий год — ваш новый успешный период, поэтому вы быстро почувствуете поддержку и уверенность в своих силах. Постарайтесь больше думать о себе и не помогать окружающим в ущерб собственным интересам», — дал совет Гришин. Быкам можно смело начинать новое: открыть бизнес, вступить в брак. Это год труда. Важно беречь то, что есть в семье, ценить партнера и терпеть его капризы, порекомендовал Шмелев.

Фото: РИА «Новости»

Огнегривый Конь Люди, рожденные под символом Коня, умеют идти к своим целям, покорять вершины, недоступные для других, и постоянно двигаться вперед. «В этом году можно никого не бояться — недоброжелатели не смогут угнаться за достижениями Коней. Кроме того, у представителей знака будет отличная возможность создать крепкий союз. Много перспектив, если работать в команде. Для Коней это коллективный год. Если представитель знака работает в команде, то нужно слушать коллег — и успех придет», — отметил Шмелев. Энергии нового года поддержат вас в этих стремлениях, поэтому 2025-й станет одним из самых счастливых и продуктивных для вашей амбициозной личности, уверен Гришин. Темный Сох (Лось) Если успехи Лосей в 2024 году были честными, то они перейдут на 2025-й. Нужно учиться быть скромнее, внимательнее. В целом год будет успешным. Уделите внимание отношениям, а в других сферах все будет стабильно, посоветовал Шмелев. «2025 год для вас окажется весьма удачным. Можете смело заводить новые знакомства, продвигаться по карьерной лестнице и реализовывать свои идеи. Все ваши начинания будут успешными, главное — действуйте с чистыми помыслами», — порекомендовал Гришин.