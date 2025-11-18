Сегодня 16:51 Славянский гороскоп — 2026: чего ждать от года Притаившегося Люта 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Интересное

Покровитель 2026 года по Годослову — мудрый и смелый Лют, или Волк. В славянской мифологии это символ независимости, острого ума и справедливости. К чему готовиться его соседям по календарю в следующие 12 месяцев — в материале 360.ru.

Что такое славянский Годослов Славянский Годослов — это древний календарь-гороскоп, в котором каждому году соответствует тотемное животное. Цикл состоит из 16 лет — Сварожьего, или славянского круга. По легенде, каждое животное влияет на судьбу рожденных в этот год людей.

Интересно Новый год славянского Годослова начинается в день весеннего равноденствия — около 21 марта. Поэтому люди, родившиеся с 1 января по 20 марта, относятся к предыдущему. Новый год славянского Годослова начинается в день весеннего равноденствия — около 21 марта. Поэтому люди, родившиеся с 1 января по 20 марта, относятся к предыдущему.

Тотемные животные и годы, которым они покровительствуют: Притаившийся Лют (Волк): 1914, 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010;

Огненная Векша (Белка): 1915, 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011;

Жемчужная Щука: 1916, 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012;

Бородатая Жаба: 1917, 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013;

Дикий Вепрь (Кабан): 1918, 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014;

Белый Филин: 1919, 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015;

Шипящий Уж: 1920, 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016;

Крадущийся Лис: 1921, 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017;

Фото: РИА «Новости»

Свернувшийся Еж: 1922, 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018;

Парящий Орел: 1923, 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019;

Прядущий Мизгирь (Паук): 1924, 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020;

Кричащий Петух: 1925, 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021;

Златорогий Тур (Бык): 1926, 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022;

Огнегривый Конь: 1927, 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023;

Темный Сох (Лось): 1912, 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008, 2024;

Жалящий Шершень (Оса): 1913, 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009, 2025. Чего ждать от Притаившегося Люта в 2026 году — общий гороскоп В год Волка особое значение приобретают такие качества, как верность, преданность, храбрость, умение защищать близких. Период принесет обществу динамичность — нужно быть готовым к переменам, рассказала 360.ru эзотерик Дарья Питерская. «Лют будет покровительствовать честным людям и тем, кто готов быть собранным и нести ответственность за себя и других. Тем, кто в жизни следует правильному пути и остается верен своим принципам, 2026-й принесет удачу», — объяснила эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Также придется проявлять выдержку, не спешить с выводами, не отчаиваться раньше времени. Этот год потребует стойкости и голоса разума. Не исключены перемены, связанные с кругом общения и союзами. Людям придется сплотиться ради общего блага. Однако не стоит забывать о своей индивидуальности, поэтому лучше не поддаваться стадному инстинкту — Волк с древних времен считался у славян символом независимости. Как год Притаившегося Люта повлияет на знаки славянского круга Жалящий Шершень (Оса) Ос будет преследовать удача. Ожидается много благоприятных перемен, которые принесут рост в различных жизненных сферах. Притаившийся Лют (Волк) Представителей знака ожидают испытания, необходимые для выхода на новый уровень. Волки с гордостью преодолеют все трудности, за что и будут вознаграждены. Особое внимание нужно уделить своему поведению. Их тотем силен, но очень капризен.

Фото: Photoagency Interpress / www.globallookpress.com

«Важно соответствовать хищнику и не думать, что покровитель года простит мелкие огрехи в виде флирта, непостоянства и предательства. Волк идет на смерть за своих», — объяснила эзотерик. Чтобы 2026-й был удачным и плодотворным, нужно придерживаться своих принципов. Огненная Векша (Белка) Белок ждет много приятных знакомств. Одинокие представители знака обязательно обретут вторую половину. Жемчужная Щука Нужно быть внимательным к себе, здоровью и мыслям. Проявлять трудолюбие. Этот год благоприятен для создания семьи. В отношениях с домочадцами ждет гармония. Бородатая Жаба Удачное время для Жаб, когда они могут вырасти во всех сферах жизни. Необходимо проявлять активность и не унывать. Дикий Вепрь (Кабан) Год принесет необходимость быть решительным. Следует соблюдать осторожность.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com

Белый Филин Важный год для саморазвития, в том числе духовного. В целом период будет благоприятным, но стоит проявлять внимательность к близким. Шипящий Уж Лучше сосредоточиться на материальном. Избегать импульсивных трат и других необдуманных поступков. Ужей ожидают сложности, которые можно разрешить, только действуя очень обдуманно. Иногда придется проявить решительность и рискнуть. Крадущийся Лис Год будет загадочным, как и его покровитель. Придется прибегать к хитрости — тогда получится справиться со всеми испытаниями. Лис ждет много обмана как с их стороны, так и со стороны окружающих. Свернувшийся Еж Для Ежей 2026-й выдастся спокойным. Представителям этого знака не стоит рисковать. Период подойдет для обретения стабильности и долгосрочных проектов, которые потребуют терпения. Парящий Орел Притаившийся Лют принесет Орлам удачу. Им придется испытать себя в роли лидера. Ожидается продвижение в карьере. Окружающие признают заслуги Орлов, повысится авторитет. Важно не забывать о скромности, ценить поддержку окружающих и быть открытым к начинаниям.

Фото: Photoagency Interpress / www.globallookpress.com

Прядущий Мизгирь (Паук) Успех в 2026-м будет во многом зависеть от открытости Пауков к людям и их коммуникабельности. Необходимо обзавестись полезными связями. В целом их ждет много приятных сюрпризов в сфере знакомств. Кричащий Петух Этот год — настоящее испытание Петухов на прочность. Следует постараться контролировать эмоции, избегать поспешных решений. Лучше отсечь ненужные связи, быть рядом с верными людьми. Придется продумывать каждый шаг. Златорогий Тур (Бык) Представителей знака ждет много открытий — можно рисковать и воплощать мечты, реализовывать финансовые цели. Не стоит забывать о семье, важно сохранять гармонию, уделять внимание партнеру и помнить, что никто не идеален. Огнегривый Конь Необходимо проявить активность и заявлять о своих амбициях — время выдастся крайне благоприятное. Не нужно бояться проявлять себя и упускать шанс. Тогда в 2026 году получится добиться огромных достижений. Этот период хорош для новых знакомств и заключения союзов. Темный Сох (Лось) Лосям предстоит выйти из зоны комфорта, проявить силу и выносливость. Во второй половине года появится обилие возможностей для личностного роста во всех сферах. Год выдастся непростым, но усилия обязательно будут вознаграждены