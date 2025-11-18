Славянский гороскоп — 2026: чего ждать от года Притаившегося Люта

Покровитель 2026 года по Годослову — мудрый и смелый Лют, или Волк. В славянской мифологии это символ независимости, острого ума и справедливости. К чему готовиться его соседям по календарю в следующие 12 месяцев — в материале 360.ru.

Что такое славянский Годослов

Славянский Годослов — это древний календарь-гороскоп, в котором каждому году соответствует тотемное животное. Цикл состоит из 16 лет — Сварожьего, или славянского круга.

По легенде, каждое животное влияет на судьбу рожденных в этот год людей.

Интересно

Новый год славянского Годослова начинается в день весеннего равноденствия — около 21 марта. Поэтому люди, родившиеся с 1 января по 20 марта, относятся к предыдущему.

Тотемные животные и годы, которым они покровительствуют:

Чего ждать от Притаившегося Люта в 2026 году — общий гороскоп

В год Волка особое значение приобретают такие качества, как верность, преданность, храбрость, умение защищать близких. Период принесет обществу динамичность — нужно быть готовым к переменам, рассказала 360.ru эзотерик Дарья Питерская.

«Лют будет покровительствовать честным людям и тем, кто готов быть собранным и нести ответственность за себя и других. Тем, кто в жизни следует правильному пути и остается верен своим принципам, 2026-й принесет удачу», — объяснила эксперт.

Также придется проявлять выдержку, не спешить с выводами, не отчаиваться раньше времени. Этот год потребует стойкости и голоса разума.

Не исключены перемены, связанные с кругом общения и союзами. Людям придется сплотиться ради общего блага.

Однако не стоит забывать о своей индивидуальности, поэтому лучше не поддаваться стадному инстинкту — Волк с древних времен считался у славян символом независимости.

Как год Притаившегося Люта повлияет на знаки славянского круга

Жалящий Шершень (Оса)

Ос будет преследовать удача. Ожидается много благоприятных перемен, которые принесут рост в различных жизненных сферах.

Притаившийся Лют (Волк)

Представителей знака ожидают испытания, необходимые для выхода на новый уровень. Волки с гордостью преодолеют все трудности, за что и будут вознаграждены.

Особое внимание нужно уделить своему поведению. Их тотем силен, но очень капризен.

«Важно соответствовать хищнику и не думать, что покровитель года простит мелкие огрехи в виде флирта, непостоянства и предательства. Волк идет на смерть за своих», — объяснила эзотерик.

Чтобы 2026-й был удачным и плодотворным, нужно придерживаться своих принципов.

Огненная Векша (Белка)

Белок ждет много приятных знакомств. Одинокие представители знака обязательно обретут вторую половину.

Жемчужная Щука

Нужно быть внимательным к себе, здоровью и мыслям. Проявлять трудолюбие.

Этот год благоприятен для создания семьи. В отношениях с домочадцами ждет гармония.

Бородатая Жаба

Удачное время для Жаб, когда они могут вырасти во всех сферах жизни. Необходимо проявлять активность и не унывать.

Дикий Вепрь (Кабан)

Год принесет необходимость быть решительным. Следует соблюдать осторожность.

Белый Филин

Важный год для саморазвития, в том числе духовного. В целом период будет благоприятным, но стоит проявлять внимательность к близким.

Шипящий Уж

Лучше сосредоточиться на материальном. Избегать импульсивных трат и других необдуманных поступков. Ужей ожидают сложности, которые можно разрешить, только действуя очень обдуманно.

Иногда придется проявить решительность и рискнуть.

Крадущийся Лис

Год будет загадочным, как и его покровитель. Придется прибегать к хитрости — тогда получится справиться со всеми испытаниями.

Лис ждет много обмана как с их стороны, так и со стороны окружающих.

Свернувшийся Еж

Для Ежей 2026-й выдастся спокойным. Представителям этого знака не стоит рисковать.

Период подойдет для обретения стабильности и долгосрочных проектов, которые потребуют терпения.

Парящий Орел

Притаившийся Лют принесет Орлам удачу. Им придется испытать себя в роли лидера. Ожидается продвижение в карьере. Окружающие признают заслуги Орлов, повысится авторитет.

Важно не забывать о скромности, ценить поддержку окружающих и быть открытым к начинаниям.

Прядущий Мизгирь (Паук)

Успех в 2026-м будет во многом зависеть от открытости Пауков к людям и их коммуникабельности. Необходимо обзавестись полезными связями. В целом их ждет много приятных сюрпризов в сфере знакомств.

Кричащий Петух

Этот год — настоящее испытание Петухов на прочность. Следует постараться контролировать эмоции, избегать поспешных решений.

Лучше отсечь ненужные связи, быть рядом с верными людьми. Придется продумывать каждый шаг.

Златорогий Тур (Бык)

Представителей знака ждет много открытий — можно рисковать и воплощать мечты, реализовывать финансовые цели. Не стоит забывать о семье, важно сохранять гармонию, уделять внимание партнеру и помнить, что никто не идеален.

Огнегривый Конь

Необходимо проявить активность и заявлять о своих амбициях — время выдастся крайне благоприятное.

Не нужно бояться проявлять себя и упускать шанс. Тогда в 2026 году получится добиться огромных достижений. Этот период хорош для новых знакомств и заключения союзов.

Темный Сох (Лось)

Лосям предстоит выйти из зоны комфорта, проявить силу и выносливость. Во второй половине года появится обилие возможностей для личностного роста во всех сферах. Год выдастся непростым, но усилия обязательно будут вознаграждены

