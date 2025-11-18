Славянский гороскоп — 2026: чего ждать от года Притаившегося Люта
Покровитель 2026 года по Годослову — мудрый и смелый Лют, или Волк. В славянской мифологии это символ независимости, острого ума и справедливости. К чему готовиться его соседям по календарю в следующие 12 месяцев — в материале 360.ru.
Что такое славянский Годослов
Славянский Годослов — это древний календарь-гороскоп, в котором каждому году соответствует тотемное животное. Цикл состоит из 16 лет — Сварожьего, или славянского круга.
По легенде, каждое животное влияет на судьбу рожденных в этот год людей.
Интересно
Тотемные животные и годы, которым они покровительствуют:
- Притаившийся Лют (Волк): 1914, 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010;
- Огненная Векша (Белка): 1915, 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011;
- Жемчужная Щука: 1916, 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012;
- Бородатая Жаба: 1917, 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013;
- Дикий Вепрь (Кабан): 1918, 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014;
- Белый Филин: 1919, 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015;
- Шипящий Уж: 1920, 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016;
- Крадущийся Лис: 1921, 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017;
- Свернувшийся Еж: 1922, 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018;
- Парящий Орел: 1923, 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019;
- Прядущий Мизгирь (Паук): 1924, 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020;
- Кричащий Петух: 1925, 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021;
- Златорогий Тур (Бык): 1926, 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022;
- Огнегривый Конь: 1927, 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023;
- Темный Сох (Лось): 1912, 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008, 2024;
- Жалящий Шершень (Оса): 1913, 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009, 2025.
Чего ждать от Притаившегося Люта в 2026 году — общий гороскоп
В год Волка особое значение приобретают такие качества, как верность, преданность, храбрость, умение защищать близких. Период принесет обществу динамичность — нужно быть готовым к переменам, рассказала 360.ru эзотерик Дарья Питерская.
«Лют будет покровительствовать честным людям и тем, кто готов быть собранным и нести ответственность за себя и других. Тем, кто в жизни следует правильному пути и остается верен своим принципам, 2026-й принесет удачу», — объяснила эксперт.
Также придется проявлять выдержку, не спешить с выводами, не отчаиваться раньше времени. Этот год потребует стойкости и голоса разума.
Не исключены перемены, связанные с кругом общения и союзами. Людям придется сплотиться ради общего блага.
Однако не стоит забывать о своей индивидуальности, поэтому лучше не поддаваться стадному инстинкту — Волк с древних времен считался у славян символом независимости.
Как год Притаившегося Люта повлияет на знаки славянского круга
Жалящий Шершень (Оса)
Ос будет преследовать удача. Ожидается много благоприятных перемен, которые принесут рост в различных жизненных сферах.
Притаившийся Лют (Волк)
Представителей знака ожидают испытания, необходимые для выхода на новый уровень. Волки с гордостью преодолеют все трудности, за что и будут вознаграждены.
Особое внимание нужно уделить своему поведению. Их тотем силен, но очень капризен.
«Важно соответствовать хищнику и не думать, что покровитель года простит мелкие огрехи в виде флирта, непостоянства и предательства. Волк идет на смерть за своих», — объяснила эзотерик.
Чтобы 2026-й был удачным и плодотворным, нужно придерживаться своих принципов.
Огненная Векша (Белка)
Белок ждет много приятных знакомств. Одинокие представители знака обязательно обретут вторую половину.
Жемчужная Щука
Нужно быть внимательным к себе, здоровью и мыслям. Проявлять трудолюбие.
Этот год благоприятен для создания семьи. В отношениях с домочадцами ждет гармония.
Бородатая Жаба
Удачное время для Жаб, когда они могут вырасти во всех сферах жизни. Необходимо проявлять активность и не унывать.
Дикий Вепрь (Кабан)
Год принесет необходимость быть решительным. Следует соблюдать осторожность.
Белый Филин
Важный год для саморазвития, в том числе духовного. В целом период будет благоприятным, но стоит проявлять внимательность к близким.
Шипящий Уж
Лучше сосредоточиться на материальном. Избегать импульсивных трат и других необдуманных поступков. Ужей ожидают сложности, которые можно разрешить, только действуя очень обдуманно.
Иногда придется проявить решительность и рискнуть.
Крадущийся Лис
Год будет загадочным, как и его покровитель. Придется прибегать к хитрости — тогда получится справиться со всеми испытаниями.
Лис ждет много обмана как с их стороны, так и со стороны окружающих.
Свернувшийся Еж
Для Ежей 2026-й выдастся спокойным. Представителям этого знака не стоит рисковать.
Период подойдет для обретения стабильности и долгосрочных проектов, которые потребуют терпения.
Парящий Орел
Притаившийся Лют принесет Орлам удачу. Им придется испытать себя в роли лидера. Ожидается продвижение в карьере. Окружающие признают заслуги Орлов, повысится авторитет.
Важно не забывать о скромности, ценить поддержку окружающих и быть открытым к начинаниям.
Прядущий Мизгирь (Паук)
Успех в 2026-м будет во многом зависеть от открытости Пауков к людям и их коммуникабельности. Необходимо обзавестись полезными связями. В целом их ждет много приятных сюрпризов в сфере знакомств.
Кричащий Петух
Этот год — настоящее испытание Петухов на прочность. Следует постараться контролировать эмоции, избегать поспешных решений.
Лучше отсечь ненужные связи, быть рядом с верными людьми. Придется продумывать каждый шаг.
Златорогий Тур (Бык)
Представителей знака ждет много открытий — можно рисковать и воплощать мечты, реализовывать финансовые цели. Не стоит забывать о семье, важно сохранять гармонию, уделять внимание партнеру и помнить, что никто не идеален.
Огнегривый Конь
Необходимо проявить активность и заявлять о своих амбициях — время выдастся крайне благоприятное.
Не нужно бояться проявлять себя и упускать шанс. Тогда в 2026 году получится добиться огромных достижений. Этот период хорош для новых знакомств и заключения союзов.
Темный Сох (Лось)
Лосям предстоит выйти из зоны комфорта, проявить силу и выносливость. Во второй половине года появится обилие возможностей для личностного роста во всех сферах. Год выдастся непростым, но усилия обязательно будут вознаграждены