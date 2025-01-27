27 января 2025 18:18 «Сигма-бой» как оружие массового поражения 0 0 0 Эксклюзив

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Запреты

Россия

Европарламент

Лучший пиар для человека творческого — это запреты. Факт общеизвестный. Раньше еще хорошо работали скандалы и провокации. Сейчас они тоже работают, но хуже. В случае блогеров Бетси и Марии Янковской сработал двойной эффект. Напомню, если кто прятался в погребе, что эти девочки записали песню «Сигма-бой».

Запретить их решили не где-нибудь и не кто-нибудь, а на уровне Евросоюза. Член Европарламента Нела Риль — темнокожая дама, представляющая немецкую либеральную партию, — заявила, что песенка «Сигма-бой» проникла в Европу и продвигает, во-первых, консервативную повестку (в смысле, что девочка любит мальчика?), а во-вторых, собственно, саму Россию. Трек «Сигма-бой» действительно популярен — его ставят на футбольных матчах, он красуется в чарте Billboard, его распевают подростки в Германии, Чехии, много где. Как реагировать на все это? С одной стороны, дико и странно, что с трибуны Европарламента обсуждают глуповатые песенки как российское оружие агитации и пропаганды. Ведь можно ли на самом деле что-то пропагандировать таким образом? Парадокс заключается в том, что, оказывается, можно. Первой это максимально реализовала Америка, которая насадила свою массовую культуру и фастфуд-ценности по всему миру. Отлично реализуют это и азиатские страны.

Да, казалось бы, не сразу можно установить связь между глуповатыми песенками, сериалами и танцами, но все складывается в систему и работает с массами в целом и с каждым человеком в отдельности. Школьники слушают k-pop, смотрят дораму, затем покупают или выменивают соответствующие карточки, говоря по итогу: «Корейцы классные». Тут возможна замена корейцев на японцев или китайцев — азиаты, в общем. Проверено. Работает ли это так с российскими исполнителями? Вряд ли. Для начала потому, что сделан этот продукт по западным лекалам. Есть только одно отличие — песня исполняется на русском языке. Является ли это некоторой прививкой от воинствующей русофобии? Как показывают события на Украине и в Сирии, где злодеи говорят на русском языке, нет, не является. Однако по-своему, как бы это ни прозвучало, язык отчасти облагораживает и возвышает. Пусть и на долгом этапе.

Но нельзя — и это важно — приуменьшать важность успеха песенки «Сигма-бой», как и, например, номинации российского актера Юры Борисова на «Оскар». И дело тут не в нашей провинциальности, явленной в возгласах «ой, нас заметили» Нет. «Провинциальна» в этом случае вся современная культура (массовая культура), представленная по всему миру как этакий эмоциональный фастфуд. Мы лишь находимся в поле этого гигантского «культурного Макдоналдса».

Это не плохо и не хорошо — так есть. Оттого и бесятся в Европарламенте: они-то хотят, чтобы России не существовало в широком поле вообще. Просто вырезать нашу страну — и точка. А мы есть. Причем, как видим, не только в музыке Чайковского и записях Рихтера, но и в вирусных песнях. Плохо (уж простите за упрощение) то, что массовая культура сегодня туповатая и похожая на шоу инфузорий. Что с этим-то делать? Но тут отдельный разговор. Пока лишь замечу, что успех «Сигмы-боя» (кстати, пример сигма-самца — это «американский психопат» Патрик Бейтман) обесценивает и воспитание, и гуманитарные науки. Мы можем попытаться объяснить что-то депутатам Европарламента, но как объяснить нашим детям то, что важно учиться, слушать Прокофьева и читать Гоголя, важно развиваться всесторонне, после того как две девочки становятся известными на весь мир, зарабатывают миллионы с простенькими песенками и танцами? Вот где подлинная трагедия — об этом думать и говорить необходимо в первую очередь.