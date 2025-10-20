20 октября 2025 18:18 Шпион на миллион: как «околдованный Америкой» инженер продал ЦРУ военные тайны СССР 0 0 0 Фото: Стоп-кадр из фильма «Предатели» Интересное

Шпион на миллион долларов, он же, по своему собственному определению, «диссидент в сердце», Адольф Толкачев целых семь лет сливал московской резидентуре ЦРУ секретные данные советского ВПК. С его помощью американцы завладели сведениями о 54 разработках специалистов из СССР. Как инженер-конструктор стал торговцем военными тайнами и как закончилась его жизнь — в материале 360.ru.

Мучения из-за имени Будущий инженер родился в 1927 году, необычное имя ему дал отец, любивший немецкий романтизм. Нужно ли говорить, как тяжело пришлось мальчику из-за такого выбора: его дразнили, избивали. Однажды даже сломали нос. По мнению историка спецслужб Николая Долгополова, не исключено, что все эти события предопределили выбор Адольфа встать на путь предателя. Но обо всем по порядку.

После окончания Харьковского политеха Толкачева распределили в НИИ радиостроения при Министерстве радиопромышленности СССР. Довольно быстро он стал ведущим конструктором бюро радиолокации НИИР «Фазотрон», где разрабатывали радиолокационное оборудование для истребителей-перехватчиков.

Фото: Википедия

У начальства инженер был на хорошем счету, ему платили отличную по тем временам зарплату: оклад 250 рублей в месяц и надбавка за секретность в 100 рублей. Толкачев ни в чем себе не отказывал, купил «Жигули», дачу. Квартиру ему дали в сталинке на площади Восстания, что было довольно странным выбором: работа у Адольфа была секретная, а почти напротив дома находилось американское посольство. Первая попытка связаться с американцами В 1957 году Толкачев женился. Его избранницей стала дочь репрессированных в 30-е годы москвичей Наталья Кузьмина. И, по одной из версий, именно трагическая судьба тестя и тещи окончательно навела инженера на мысль о том, чтобы стать шпионом. Может быть, так оно и было. Плюс, как говорят, она сама каждый день неустанно твердила, какой Адольф талантливый и достоин лучшего. Об очень негативной роли Кузьминой в жизни инженера-агента вспоминал, в частности, бывший заместитель командира спецназа «Альфа» Владимир Зайцев.

По его словам, Толкачев был весьма незаурядным человеком, писал диссертации своим руководителям, а жена ему постоянно говорила, что он попусту тратит время. Мол, вместо того чтобы писать другим научные работы, мог бы взять и продвинуться на Западе, ведь там таким специалистам цены нет.

Фото: Стоп-кадр из фильма «Предатели»

В итоге инженер решил действовать и сам попытался наладить контакт с американцами. Первый раз это произошло в начале в 1977 года. Конструктор подкараулил автомобиль из посольства возле бензоколонки и успел закинуть в салон через открытое окно письмо, где предлагал сотрудничать. За рулем машины был резидент ЦРУ Роберт Фултон. Предложение инженера изучили, но не поверили намерениям, решив, что это просто провокация. Но Толкачев был упорным и не сдавался: продолжал писать записки и караулил сотрудников посольства в Большом Девятинском переулке и других местах, которые они чаще всего посещали. Например, у продуктовых магазинов. Почему ЦРУ клюнуло на удочку инженера В своих письмах предатель называл себя «диссидентом в сердце» и главным советским специалистом по части аэронавигационных систем и отдельно подчеркивал свою роль в разработке радиолокатора для истребителя-перехватчика МиГ-25.

«Что же касается Америки… Может быть, она околдовала меня, и я, с ума сошедши, люблю ее? Это одна из главных причин, почему я предложил вам свое сотрудничество. Но я не альтруист-одиночка», — писал Адольф в одной из записок. Также он уверял, что выбрал свой путь и не намерен с него сворачивать, а самой большой оценкой для него является оценка значения и важности его работы. Чтобы убедить американцев в своей искренности, Толкачев даже приложил к одному из писем секретные документы об электронике самолетов МиГ.

Фото: Стоп-кадр из фильма «Предатели»

Эта настойчивость инженера в конце концов вызывала интерес в ЦРУ. В итоге новый резидент Гарднер Хаттавэй осенью 1977-го распорядился взять Толкачева в разработку. Процесс этот был небыстрый — только в феврале 1978 года с инженером под видом Николая связался русскоговорящий офицер ЦРУ Джон И. Гилшер.

От этого куратора Адольф получил свой псевдоним Сфера и адрес тайника, где его поджидал тщательно замаскированный перечень вопросов, которые интересовали американскую сторону. Помимо прочего, им хотелось узнать о шифровальных таблицах, советских радарах. В качестве награды к списку приложили 500 рублей.

Адольф Толкачев был шпионом на миллиард долларов. Вы не можете себе представить ценность его информации для наших разработок в области самолетостроения, авиационной радиоэлектроники и системы вооружений. Милтон Бирден экс-сотрудник ЦРУ

Через неделю новоиспеченный шпион предоставил своим «благодетелям» секретные сведения о состоянии конструкторских работ по системам вооружений для разных типов военных самолетов, плюс данные об испытаниях авиационных радарных систем.

В дальнейшем Толкачев предложил ЦРУ план сотрудничества аж на 12 лет вперед. Те поняли, какая удача попала к ним в руки, отказываться не стали и начали снабжать инженера разными шпионскими примочками: камерой-брелоком и авторучкой-фотокамерой на 100 снимков.

Сначала платили чернилами и кассетами По мере успешной работы Толкачеву сменили псевдоним на Vanquisher (Победитель). Денег на него не жалели, хотя сначала по просьбе самого инженера с ним расплачивались плеером, аудиокассетами с записями Deep Purple, Led Zeppelin и Uriah Heep, книгами, стиральными резинками, чертежными ручками, чернильными перьями и чернилами.

Все это было не для самого Адольфа, а для его сына — студента Московского архитектурного института. В дальнейшем инженер начал просить деньги, чтобы на всякий случай откупиться от коллег, и порой получал от американцев по 100 тысяч рублей.

Интересно И так прошло семь лет. За эти годы информатор выдал ЦРУ 54 уникальные советские разработки ВПК, среди слитых данных были сведения и о ракетных комплексах Р-23, Р-24, Р-33, Р-27, Р-60 и С-300, а также о системах бортового радиоэлектронного оборудования истребителей-перехватчиков МиГ-29, МиГ-31 и Су-27. И так прошло семь лет. За эти годы информатор выдал ЦРУ 54 уникальные советские разработки ВПК, среди слитых данных были сведения и о ракетных комплексах Р-23, Р-24, Р-33, Р-27, Р-60 и С-300, а также о системах бортового радиоэлектронного оборудования истребителей-перехватчиков МиГ-29, МиГ-31 и Су-27.

Пользуясь полученной секретной информацией, США переработали электронику истребителей McDonnell Douglas F-15 Eagle и сэкономили гигантские деньги. Более того, американцы смогли проникнуть в советскую систему распознавания «свой-чужой».

А Толкачев между тем превратился в долларового миллионера. Богача, который не мог потратить деньги, так как боялся привлечь внимание советских спецслужб. Деньги он хранил на антресоли в квартире и на даче — в стеклянной банке. «Тогда „Жигули“ стоили, по-моему, 5,5 тысячи рублей. На антресоли у Толкачева лежали 40 „Жигулей“», — говорил генерал-полковник бывший замдиректора Федеральной службы безопасности Андрей Быков.

Фото: Стоп-кадр из фильма «Предатели»

Удивительно, но от жены Адольф умудрялся скрывать свою шпионскую деятельность довольно долго. На чистую воду Наталья вывела его совершенно случайно, обнаружив фотокамеру и пленки в ящике рабочего стола. Толкачев пообещал ей завязать, но, естественно, слово свое не сдержал, а жена, поверившая ему, не стала выдавать оступившегося мужа. Но долго это продолжаться все равно не могло.

Как узнали правду о «кроте» В какой-то момент спецслужбы СССР начали получать данные, что в Америке, оказывается, хорошо осведомлены о многих суперсекретных разработках, в том числе по радиоэлектронному управлению самолетов. После начался поиск «крота». Вычислить его было несложно, учитывая характер слитой информации. В 1984 году в 11 научно-исследовательских организациях Москвы и Санкт-Петербурга начались проверки.

Фото: Стоп-кадр из фильма «Предатели»

Толкачев осознал, какая опасность ему грозит, связался с кураторами. Есть данные, что ему предлагали бежать на Запад, но он отказался, решив, что жену замучает тоска по родному дому. Тогда спонсоры передали шпиону ампулу с ядом, спрятанную в авторучке «Ленинград», которую ему нужно вскрыть при задержании.

Чтобы никаких сомнений у Адольфа не было, с ним провели психологическую работу, убедив, что после того, как он окажется в руках КГБ, его ждут пытки и, скорее всего, сожжение заживо. Инженер поверил и в ужасе клал эту ампулу себе под язык всякий раз, когда его вызывал к себе начальник. По одной из версий, в конце концов выявить «крота» советским спецслужбам помог бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Ли Говард. За приличный гонорар агент выдал список тех, кто сотрудничал с американцами.

Фото: Стоп-кадр из фильма «Предатели»

Но есть и другая теория, по которой список предателей, в котором была и фамилия Адольфа, продал сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс.

Так или иначе, в один из дней, когда семья инженера уехала на дачу, в его квартире провели обыск. Нашли тайники с шифр-блокнотами, средствами тайнописи, микрофотоаппаратами и пленками. Но сразу же задерживать Толкачева не стали. Вместо этого сотрудники КГБ стали наполнять фонд НИИ, где тот продолжал трудиться, документами с дезинформацией, которую ничего не заподозривший «крот» продолжал передавать ЦРУ. Выводить инженера из этой игры решили 9 июня 1985 года. Его вместе с женой задержали по пути с дачи — этот дом вскоре тоже обыскали и обнаружили в одной из банок множество канцелярских резинок, которыми тот перетягивал свои гонорары. От них он, правда, успел избавиться — сжег. Когда его спросили, зачем он хранил эти резинки, сказал правду и объяснил, что оставил их для банок с вареньем.

Фото: Стоп-кадр из фильма «Предатели»

Шпион рассчитывал избежать смерти По воспоминаниям генерал-полковника Андрея Быкова, шпион рассчитывал, что ему сохранят жизнь. Не надеялся, а именно рассчитывал. «Отчасти этим и объяснялось, что он на определенном этапе начал откровенно и полностью говорить обо всем — что делал и как делал», — пояснил Быков. Но участь инженера была предрешена. Своими действиями он нанес СССР немыслимый ущерб, оцененный в 20 миллиардов долларов. Толкачев раскаивался, рассчитывал на сотрудничество со следствием, но получил высшую меру наказания. В конце июня 1986 года его расстреляли. Жену Наталью посадили на три года, но освободили по амнистии уже на следующий год. Спустя четыре года ее не стало. Их сын смог окончить вуз, а после открыл свое архитектурное бюро в столице. До ареста отца молодой человек даже не подозревал о том, что он работает на американцев.