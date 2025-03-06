06 марта 2025 04:57 Опоздал на теракт, жил в кредит, а Украина оставила без денег. Какие тайны скрывает Сергей Бурунов 0 0 0 Фото: www.globallookpress.com Интересное

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Миллионы россиян обожают Сергея Бурунова, его ценят за яркие роли и неподражаемый юмор. Однако путь к славе для актера был далеко не простым. Мало кто знает, что артист шел к популярности сквозь одиночество и отчаяние. Что скрывает Сергей Бурунов за вечной улыбкой, как относится к России после начала СВО и почему Украина заставила его брать кредиты — в материале 360.ru.

Непростая юность Сергея Бурунова Сергей Бурунов родился 6 марта 1977 года в Москве в семье электротехника и медсестры. Старший брат Олег стал переводчиком. Семья проживала в городе Видном, неподалеку от аэропорта Домодедово, что с детства привило Сергею любовь к авиации. Отец часто брал сыновей на авиашоу в Тушине и Кубинке, где они наблюдали за мастерством летчиков-асов. В школьные годы Сергей четыре года занимался восточными единоборствами, что помогло ему при поступлении в военное училище. В старших классах он увлекся пилотированием и в 16 лет окончил курс «Летная эксплуатация учебно-тренировочного самолета Як-52» в Московском аэроклубе имени Виктора Талалихина. В 1994 году поступил в Качинское высшее военное авиационное училище летчиков имени Мясникова в Волгограде, мечтая о карьере военного летчика. Вернее, о такой судьбе для сына мечтал отец. Как Сергей Бурунов «выпал из самолета» Однако военная дисциплина и армейская жизнь оказались, в конечном итоге, не по душе Сергею. Он активно участвовал в самодеятельности, пародировал офицеров и однокурсников, играл в местной команде КВН. К концу второго курса его успеваемость снизилась, и его отчислили за неуспеваемость. Бурунов решил вернуться в российскую столицу и попробовать себя уже на театральных подмостках. Родители такой шаг не одобрили. «Сначала нормальную профессию получи, а потом уже ногами дрыгай», — считали родители Бурунова.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Говорили, со мной что-то не так» После отчисления из училища Сергей решил посвятить себя актерскому искусству. В 1997 году поступил на эстрадное отделение Государственного эстрадно-циркового училища имени Румянцева, где проучился год. Затем, после нескольких неудачных попыток, в 1998 году поступил на актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина, который окончил в 2002 году. Притом здесь помог уже отец — Бурунову удалось пройти только на платное обучение. Мужчине пришлось устроиться на подработки ради образования сына. Легче не стало — ролей Бурунову не давали. Наставники просто не видели, куда пристроить нескладного юношу.

Я оканчивал Высшее театральное училище Щукина, и мне там все четыре года говорили, что со мной что-то не так. Вот если бы был чуть повыше ростом, то тогда да. А так — не пойми что. Сергей Бурунов

Как Бурунову помог Александр Ширвиндт Сразу после диплома Сергей Бурунов бросился на поиски работы. Успел побыть радиоведущим, а затем попал к Александру Ширвиндту. Тот талант разглядел и следующие четыре года начинающий артист провел в Московском академическом театре сатиры. Однако и здесь все шло не так гладко, значимых ролей Бурунову никто давать не собирался. «Если раньше не думал — лишь бы куда-нибудь, как-нибудь денег заработать. Есть-то хочется. А куда с этим овалом лица и установочкой? Что играть будем? Не брали», — сетовал позднее Бурунов. С 2003 года он начал активно заниматься дубляжом иностранных фильмов, озвучивая таких актеров, как Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп и Адам Сэндлер. Его голосом говорят персонажи множества популярных фильмов и мультфильмов.

Фото: Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Рывок к славе Настоящая популярность пришла к Сергею с участием в юмористической программе «Большая разница» на Первом канале, где он проявил себя как талантливый пародист. Шоу, концептуально напоминающее западные форматы вроде MADtv, дало ему возможность показать комедийный талант. Бурунов спародировал множество известных личностей, что принесло ему широкую известность и признание зрителей. После успеха в «Большой разнице» Бурунов продолжил карьеру на телевидении и в кино. Он снялся в таких популярных сериалах, как «Полицейский с Рублевки», где исполнил роль начальника полиции Яковлева, «Ивановы-Ивановы», «Домашний арест» и «Мылодрама». Его работы в этих проектах получили высокие оценки критиков и зрителей. В 2018 году Бурунов получил премию «АПКиТ» за лучшую роль второго плана в сериале «Полицейский с Рублевки в Бескудниково», а в 2019 году был удостоен премии «ТЭФИ» за лучшую роль в телесериале «Мылодрама». Кроме того, Сергей участвовал в различных телевизионных проектах, таких как «Повтори!» и «Супергерои», а в 2021 году стал ведущим восьмого сезона российской версии «Форта Боярд» на канале СТС. Его харизма и талант сделали его одним из самых востребованных актеров и телеведущих в России.

Личная жизнь Сергея Бурунова и Ида Галич Сергей Бурунов предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Известно, что он не женат и у него нет детей. В интервью он отмечал, что полностью посвящает себя работе и пока не встретил человека, с которым хотел бы связать свою жизнь. По данным прессы, еще в молодости актер пережил болезненное расставание — имени девушки он не произносит до сих пор. Впрочем, актер не теряет надежду найти «ту самую». «Неважно, какого типажа. Главное, чтобы в голове было что-то. Чтобы можно было поговорить!» — говорил Бурунов в одном из интервью. Он также указывал, что ему нравятся актрисы Марго Робби и Моника Белуччи.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

При этом в декабре 2023 года телеведущая Ида Галич заявила, что ходила с Буруновым на свидание. По ее словам, между ними завязалась переписка, пара несколько раз заглядывала в рестораны. Блогерша отмечала, что разница в возрасте (Бурунов старше Галич на 14 лет), ее совершенно не волнует. Чем закончилась эта история — неизвестно, сам актер никаких заявлений об Иде не делал. В августе Бурунова заметили в компании бизнесвумен Екатериной Леви. Пресса сообщала, что артист целовал подругу, на пальце которой красовалось новое кольцо.

Как Украина оставила Бурунова без денег В 2014 году Сергей Бурунов столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Его утвердили на главную роль в крупном украинском проекте, но из-за конфликта на Украине съемки отменили — россиянина сняли с проекта. В интервью артист называл происходящее «не очень приятными историческими событиями» и признавал, что и 2014, и 2015 годы стали для него достаточно тяжелыми.

В кредит жил, занимал деньги, ходил в банки, там брал какие-то кредитные карты. Где-то худо-бедно «подсъемки» два-три дня. Сергей Бурунов

Как Бурунов опоздал на теракт Сергей Бурунов собирался пойти на концерт группы «Пикник» в концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. В тот самый день, когда боевики устроили кровавый теракт. Артист на выступление опоздал, притом предупредить его, как писала газета kp.ru, в последний момент удалось шоумену Сергею Светлакову. В момент нападения террористов Бурунов уже почти зашел в здание к зданию «Крокус Сити Холла».

Еще есть один фанат группы «Пикник» Серега Бурунов. Он позвонил, спросил: вы там, я через минуту буду. А там уже стрельба. Я говорю, как хорошо что ты позвонил, стой там, где ты есть. Сергей Светлаков