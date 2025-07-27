В 1950-х годах на Валааме появился дом инвалидов войны — древний монастырь превратился в приют для сотен фронтовиков, потерявших руки и ноги. Некоторые цинично называли инвалидов «самоварами» из-за протезов с ручками и сочиняли про интернат множество небылиц.

Эхо Великой Отечественной войны

Вокруг Валаамского приюта появилось множество слухов и домыслов: кто-то считал, что святую обитель превратили в концлагерь для обездоленных, но над еле это было совершенно не так.

Великая Отечественная война не только унесла жизни множества советских граждан, но и сделала инвалидами большое число фронтовиков. После победы над фашистами на улицах городов стало появляться множество безногих и безруких калек, которые просили милостыню, и это стало серьезной проблемой для руководства СССР. В результате власти решили создать в стране сеть закрытых интернатов, одним из которых стал Валаам.

Дом для инвалидов войны на севере Ладожского озера организовали в 1950-м году. В приют отвезли около 900 человек из закрывавшихся интернатов Карелии: Муромского, Палеостровского, Бараньего берега и других. К 1959-му году число обитателей интернатов увеличилось до 1500. К покалеченным фронтовикам прибавились «престарелые инвалиды из тюрем», инвалиды труда, асоциальные элементы.

Краевед Виталий Рыстов изучил архивные документы и подтвердил, что никто не отправлял инвалидов на Валаам насильно. По его словам, многие сами просились туда, чтобы не становиться обузой для семьи.

Доктор исторических наук Елена Зубкова объяснила, что некоторые попадали в интернат за «антисоциальный образ жизни» — попрошайничество и бродяжничество. Отправка на Валлам являлась социальной мерой, а не наказанием.